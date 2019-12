Janusz Gol celebrates after opening the goal scoring for Cracovia / cracovia.pl

PKO Ekstraklasa Round 18: Rakow Rematch Sees Cracovia Shine

KRAKOW, Poland. Dec 8 (PSN) – Cracovia in their second chance against Rakow won 3:0 at home in the eighteenth round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

The three goals came from Gol, Pestka and van Amersfoort. Interestingly, both teams played with each other exactly three days ago. At that time – in the Puchar Polski (Polish Cup) – ended in a penalty shootout, due to a 0:0 result after regulation and extra time. However, in their league encounter Cracovia had little trouble finding the back of the net. Gol started things off in the 53rd minute, taking advantage of a cross from Hanci. A few minutes later, Probierz’s side increased the lead. This time Pestka entered the list of goal scorers, striking precisely from inside the penalty area. van Amersfoort afterwards made the win a guarantee, scoring in the last minute to see Cracovia end the match 3:0 and advance to third place in the league standings.



___________________________________

Cracovia – Raków Częstochowa 3:0 (0:0)

Goals: Gol 52′, Pestka 58′, van Amersfoort 90′

Yellow carded: Gol – Sapała, Babenko

Referee: Paweł Gil (Lublin) Attendance: 7238

Cracovia: 40. Michal Peškovič – 2. Cornel Râpă, 39. Michał Helik, 85. David Jablonský, 33. Kamil Pestka – 4. Sergiu Hanca (90, 3. Michal Sipľak), 6. Sylwester Lusiusz, 5. Janusz Gol, 10. Pelle van Amersfoort, 11. Mateusz Wdowiak (82, 25. Michał Rakoczy) – 21. Rafael Lopes (78, 26. Filip Piszczek)

Raków: 29. Jakub Szumski – 14. Kamil Kościelny, 2. Tomáš Petrášek, 33. Jarosław Jach – 4. Kamil Piątkowski (77, 27. Daniel Bartl), 17. Petr Schwarz, 10. Igor Sapała, 30. Miłosz Szczepański (40, 9. Sebastian Musiolik), 18. Rusłan Babenko, 13. Piotr Malinowski (59, 22. Michał Skóraś) – 25. Aleksandyr Kolew

___________________________________

Górnik Zabrze – Wisła Kraków 4:2 (0:1)

Goals: Wolsztyński 56′, Jiménez 75′, 90′, Angulo 87′ (Pk) – Brożek 3, Chuca 58′

Yellow carded: Kopacz, Sekulić, Matuszek – Chuca, Mak, Klemenz

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 9612

Górnik: 84. Martin Chudý – 3. Boris Sekulić, 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 64. Erik Janža – 19. Kamil Zapolnik (54, 10. Łukasz Wolsztyński), 20. Daniel Ściślak (46, 44. Filip Bainović), 23. Mateusz Matras (77, 22. Szymon Matuszek), 7. David Kopacz, 9. Jesús Jiménez – 17. Igor Angulo

Wisła: 22. Michał Buchalik – 8. Łukasz Burliga, 5. Lukas Klemenz, 2. Rafał Janicki, 4. Maciej Sadlok – 16. Jakub Błaszczykowski (73, 15. Jean Carlos Silva), 99. Damian Pawłowski (81, 59. Przemysław Zdybowicz), 10. Vullnet Basha, 18. Chuca, 7. Michał Mak – 23. Paweł Brożek (59, 9. Rafał Boguski)

___________________________________

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin 0:1 (0:1)

Goal: Bohar 18′

Yellow carded: Runje, Pospíšil, Klimala – Kopacz

Red carded: Ivan Runje (52)

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw) Attendance: 4511

Jagiellonia: 29. Grzegorz Sandomierski – 7. Jakub Wójcicki (46, 14. Tomáš Přikryl), 17. Ivan Runje, 99. Bartosz Kwiecień, 19. Böðvar Böðvarsson – 31. Bartosz Bida (56, 2. Andrej Kadlec), 15. Zoran Arsenić, 6. Taras Romanczuk, 26. Martin Pospíšil, 11. Jesús Imaz (46, 10. Juan Cámara) – 9. Patryk Klimala

Zagłębie: 12. Konrad Forenc – 44. Alan Czerwiński, 2. Bartosz Kopacz, 33. Ľubomír Guldan, 55. Damian Oko – 7. Saša Živec, 24. Jakub Tosik, 99. Bartosz Slisz, 18. Filip Starzyński (90, 8. Łukasz Poręba), 39. Damjan Bohar – 21. Bartosz Białek (73, 17. Patryk Szysz)

___________________________________

Korona Kielce – Arka Gdynia 0:1 (0:1)

Goal: Jankowski 10′

Yellow carded: Kovačević, Gardawski – Vejinović

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Attendance: 3472

Korona: 88. Marek Kozioł – 22. Mateusz Spychała, 33. Iván Márquez, 5. Adnan Kovačević, 11. Michael Gardawski – 39. Erik Pačinda (74, 19. Andrés Lioi), 14. Jakub Żubrowski, 4. Themistoklís Tzimópoulos (46, 17. Rodrigo Zalazar), 27. Matej Pučko – 23. Uroš Đuranović (46, 72. Michal Papadopulos), 9. Michał Żyro

Arka: 1. Pāvels Šteinbors – 33. Damian Zbozień, 3. Christian Maghoma, 23. Luka Marić, 17. Adam Marciniak – 35. Mateusz Młyński (60, 18. Kamil Antonik), 16. Adam Deja, 14. Michał Nalepa (85, 26. Adam Danch), 10. Marko Vejinović, 7. Maciej Jankowski – 91. Fabian Serrarens (65, 11. Rafał Siemaszko)

___________________________________

Lech Poznań – ŁKS Łódź 2:0 (0:0)

Goals: Amaral 59′, Jóźwiak 90′

Yellow carded: Muhar – Wolski

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Attendance: 9830

Lech: 1. Mickey van der Hart – 37. Ľubomír Šatka, 13. Tomasz Dejewski, 4. Thomas Rogne, 22. Wołodymyr Kostewycz – 24. João Amaral (70, 38. Jakub Kamiński), 25. Pedro Tiba (85, 15. Jakub Moder), 6. Karlo Muhar, 10. Darko Jevtić, 27. Tymoteusz Puchacz (65, 7. Kamil Jóźwiak) – 9. Christian Gytkjær

ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz – 21. Jan Grzesik, 24. Kamil Juraszek, 2. Jan Sobociński, 3. Adrian Klimczak – 11. Dani Ramírez, 28. Łukasz Piątek, 14. Ricardo Guima, 6. Maciej Wolski (72, 19. Michał Trąbka), 20. Pirulo (85, 16. Adam Ratajczyk) – 22. Łukasz Sekulski (75, 10. Jewhen Radionow)

___________________________________

Lechia Gdańsk – Wisła Płock 2:0 (1:0)

Goal: Paixão 34′, 57′ (Pk)

Yellow carded: Alomerović

Referee: Łukasz Szczech (Warsaw) Attendance: 7021

Lechia: 1. Zlatan Alomerović – 19. Karol Fila, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 22. Filip Mladenović – 21. Sławomir Peszko (77, 18. Jakub Arak), 9. Patryk Lipski, 36. Tomasz Makowski, 28. Flávio Paixão, 27. Rafał Wolski (86, 7. Maciej Gajos) – 90. Artur Sobiech

Wisła: 30. Thomas Dähne – 20. Cezary Stefańczyk, 2. Damian Michalski, 18. Alan Uryga, 7. Piotr Tomasik (11, 3. Michał Marcjanik) – 44. Suad Sahiti (50, 28. Maciej Ambrosiewicz), 6. Damian Rasak, 8. Dominik Furman, 9. Mateusz Szwoch, 10. Giorgi Merebaszwili – 11. Grzegorz Kuświk (60, 88. Olaf Nowak)

___________________________________

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 1:0 (1:0)

Goal: Stec 8′

Yellow carded: Triantafyllópoulos – Milewski, Malarczyk

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Attendance: 3486

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 55. Igor Łasicki, 15. Hubert Matynia – 22. David Stec (81, 16. Santeri Hostikka), 8. Damian Dąbrowski, 17. Zvonimir Kožulj (86, 9. Adam Frączczak), 27. Sebastian Kowalczyk, 10. Srđan Spiridonović (90, 7. Michális Maniás) – 18. Adam Buksa

Piast: 26. František Plach – 28. Bartosz Rymaniak, 88. Uroš Korun, 34. Piotr Malarczyk, 2. Mikkel Kirkeskov – 20. Martin Konczkowski (60, 89. Patryk Tuszyński), 6. Tom Hateley, 18. Patryk Sokołowski, 11. Jorge Félix, 19. Sebastian Milewski (70, 71. Dominik Steczyk) – 9. Piotr Parzyszek (70, 21. Gerard Badía)

___________________________________

Śląsk Wrocław – Legia Warsaw 0:3 (0:1)

Goals: Wszołek 14′, Kanté 73′, Luquinhas 83′

Yellow carded: Živulić, Marković – Wszołek

Referee: Piotr Lasyk (Bytom) Attendance: 31 819

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 30. Kamil Dankowski, 5. Israel Puerto, 14. Wojciech Golla, 4. Dino Štiglec – 7. Róbert Pich, 23. Diego Živulić, 21. Jakub Łabojko (69, 19. Filip Marković), 25. Damian Gąska (78, 11. Mateusz Cholewiak), 8. Przemysław Płacheta (67, 24. Piotr Samiec-Talar) – 9. Erik Expósito

Legia: 1. Radosław Majecki – 29. Marko Vešović, 5. Igor Lewczuk, 55. Artur Jędrzejczyk, 14. Michał Karbownik – 22. Paweł Wszołek, 7. Domagoj Antolić, 24. André Martins (67, 11. Jarosław Niezgoda), 8. Walerian Gwilia (84, 4. Mateusz Wieteska), 82. Luquinhas – 20. José Kanté (84, 39. Maciej Rosołek)

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol