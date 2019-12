Lechia had a match to forget on Saturday after conceding 3 goals to Rakow at home / lechia.pl

PKO Ekstraklasa Round 20: Newcomers Rakow Smash Lechia in Gdansk

GDANSK, Poland. Dec 23 (PSN) – Lechia Gdansk ended the year on a terrible note, losing to newcomers Rakow Czestochowa in the twentieth round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

The Gdansk side lost 3:0 at home to Rakow on Saturday. Things actually could had gone great for the hosts otherwise, as early on both Slawomir Peszko and Patryk Lipski had great chances to score and put the lead in Lechia’s favour. Instead, it was Rakow who scored the first and last goal of the match. While not as effective in the first half, the Czestochowa outfit were more of a dangerous side after the break, making use of Lechia’s mistakes wherever they could. It all started to collapse for Lechia in the 59th minute, once Rakow were awarded a penalty kick, with Daniel Bartl taking full advantage for the opening goal. Then, four minutes later the score was already 2:0! This time Sebastian Musiolik entered the list of scorers, who headed in the ball from Bartel’s cross. Rakow ended things off with a third goal for good measure in the 83rd minute, scoring off a counterattack. This painful loss will surely be one Lechia fans will be hoping to forget, as the club’s title run this season so far has been anything but acceptable.



___________________________________

Cracovia – Śląsk Wrocław 2:0 (0:0)

Goals: Vestenický 57′, Lopes 73′

Yellow carded: Lusiusz, Sipľak, Pestka, Dytiatjew – Cholewiak, Golla, Puerto, Živulić

Red carded: Filip Marković (90)

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 7836

Cracovia: 40. Michal Peškovič – 2. Cornel Râpă, 39. Michał Helik, 34. Ołeksij Dytiatjew, 33. Kamil Pestka – 4. Sergiu Hanca, 5. Janusz Gol, 6. Sylwester Lusiusz (71, 21. Rafael Lopes), 3. Michal Sipľak (70, 11. Mateusz Wdowiak) – 99. Tomáš Vestenický (85, 26. Filip Piszczek), 10. Pelle van Amersfoort

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 30. Kamil Dankowski, 5. Israel Puerto, 14. Wojciech Golla, 4. Dino Štiglec – 7. Róbert Pich (65, 18. Lubambo Musonda), 29. Krzysztof Mączyński, 23. Diego Živulić (79, 19. Filip Marković), 6. Michał Chrapek (14, 21. Jakub Łabojko), 8. Przemysław Płacheta – 11. Mateusz Cholewiak

___________________________________

Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0)

Goals: Angulo 4′, 86′, Jiménez 59′

Yellow carded: Sekulić, Zapolnik, Matras – Kwiecień, Přikryl, Kadlec, Pospíšil

Red carded: Andrej Kadlec (83)

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 10 025

Górnik: 84. Martin Chudý – 3. Boris Sekulić, 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 64. Erik Janža – 19. Kamil Zapolnik (80, 8. Alasana Manneh), 22. Szymon Matuszek, 44. Filip Bainović (56, 20. Daniel Ściślak), 10. Łukasz Wolsztyński (70, 23. Mateusz Matras), 9. Jesús Jiménez – 17. Igor Angulo

Jagiellonia: 29. Grzegorz Sandomierski – 2. Andrej Kadlec, 99. Bartosz Kwiecień (46, 17. Ivan Runje), 15. Zoran Arsenić, 12. Guilherme – 14. Tomáš Přikryl (71, 13. Mile Savković), 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz, 10. Juan Cámara (82, 44. Krzysztof Toporkiewicz) – 31. Bartosz Bida

___________________________________

Lech Poznań – Arka Gdynia 1:1 (0:1)

Goals: Šatka 74′ – Jankowski 45′

Yellow carded: Puchacz, Crnomarković – Helstrup

Red carded: Damian Zbozień (24)

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Attendance: 7641

Lech: 1. Mickey van der Hart – 37. Ľubomír Šatka, 13. Tomasz Dejewski, 5. Đorđe Crnomarković, 22. Wołodymyr Kostewycz – 7. Kamil Jóźwiak, 15. Jakub Moder (77, 8. Paweł Tomczyk), 6. Karlo Muhar (55, 24. João Amaral), 10. Darko Jevtić, 27. Tymoteusz Puchacz (82, 38. Jakub Kamiński) – 9. Christian Gytkjær

Arka: 1. Pāvels Šteinbors – 33. Damian Zbozień, 23. Luka Marić, 6. Frederik Helstrup, 17. Adam Marciniak – 35. Mateusz Młyński (69, 46. Jakub Wawszczyk), 10. Marko Vejinović, 27. Marcin Budziński (29, 26. Adam Danch), 14. Michał Nalepa (90, 22. Azer Bušuladžić), 7. Maciej Jankowski – 91. Fabian Serrarens

___________________________________

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa 0:3 (0:0)

Goals: Bartl 59′ (Pk), Musiolik 63′, Skóraś 82′

Yellow carded: Peszko, Mladenović, Makowski, Haraslín

Referee: Piotr Lasyk (Bytom) Attendance: 7843

Lechia: 1. Zlatan Alomerović – 19. Karol Fila, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 22. Filip Mladenović – 21. Sławomir Peszko (72, 11. Jaroslav Mihalík), 9. Patryk Lipski (86, 32. Kacper Urbański), 36. Tomasz Makowski, 7. Maciej Gajos (71, 18. Jakub Arak), 17. Lukáš Haraslín – 28. Flávio Paixão

Raków: 29. Jakub Szumski – 4. Kamil Piątkowski, 2. Tomáš Petrášek, 14. Kamil Kościelny – 22. Michał Skóraś, 18. Rusłan Babenko, 8. Andrija Luković, 7. Maciej Domański (80, 39. Jakub Apolinarski), 30. Miłosz Szczepański, 27. Daniel Bartl (68, 77. Dawid Szymonowicz) – 9. Sebastian Musiolik (87, 5. Emir Azemović)

___________________________________

ŁKS Łódź – Wisła Kraków 2:4 (1:3)

Goals: Ramírez 33′ (Pk), 90′ (Pk) – Sadlok 14′, Błaszczykowski 43′ (Pk), Rozwandowicz 45′ (OG), Basha 77′

Yellow carded: Wolski, Sobociński, Ricardo Guima, Ramírez, Rozwandowicz – Chuca, Pawłowski, Wasilewski

Red carded: Kamil Juraszek (12)

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw) Attendance: 4852

ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz – 21. Jan Grzesik, 24. Kamil Juraszek, 2. Jan Sobociński, 8. Kamil Rozmus – 6. Maciej Wolski (16, 29. Maksymilian Rozwandowicz), 28. Łukasz Piątek, 23. Bartłomiej Kalinkowski (67, 22. Łukasz Sekulski), 11. Dani Ramírez, 19. Michał Trąbka (46, 14. Ricardo Guima) – 20. Pirulo

Wisła: 22. Michał Buchalik – 8. Łukasz Burliga, 5. Lukas Klemenz (19, 27. Marcin Wasilewski), 2. Rafał Janicki, 4. Maciej Sadlok – 16. Jakub Błaszczykowski, 10. Vullnet Basha, 18. Chuca (53, 9. Rafał Boguski), 99. Damian Pawłowski, 7. Michał Mak – 23. Paweł Brożek (72, 44. Aleksander Buksa)

___________________________________

Pogoń Szczecin – Korona Kielce 0:1 (0:0)

Goal: Pučko 50′

Yellow carded: Triantafyllópoulos – Jukić, Pučko

Red carded: Ognjen Gnjatić (45)

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw) Attendance: 3656

Pogoń: 1. Dante Stipica – 22. David Stec, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 55. Igor Łasicki, 15. Hubert Matynia – 16. Santeri Hostikka (61, 9. Adam Frączczak), 27. Sebastian Kowalczyk, 28. Tomás Podstawski (54, 71. Marcel Wędrychowski), 29. Marcin Listkowski (67, 8. Damian Dąbrowski), 10. Srđan Spiridonović – 7. Michális Maniás

Korona: 88. Marek Kozioł – 25. Grzegorz Szymusik, 4. Themistoklís Tzimópoulos, 5. Adnan Kovačević, 31. Nemanja Miletić – 11. Michael Gardawski, 6. Ognjen Gnjatić, 14. Jakub Żubrowski, 19. Andrés Lioi (46, 8. Milan Radin) – 39. Erik Pačinda (90, 10. Ivan Jukić), 27. Matej Pučko

___________________________________

Wisła Płock – Piast Gliwice 2:1 (1:1)

Goals: Merebaszwili 16′, 57′ – Badía 35′

Yellow carded: Ricardinho – Malarczyk, Pietrowski

Referee: Paweł Gil (Lublin) Attendance: 2318

Wisła: 30. Thomas Dähne – 20. Cezary Stefańczyk, 2. Damian Michalski, 18. Alan Uryga, 7. Piotr Tomasik – 9. Mateusz Szwoch, 6. Damian Rasak, 8. Dominik Furman, 28. Maciej Ambrosiewicz (85, 24. Ángel García), 10. Giorgi Merebaszwili (90, 44. Suad Sahiti) – 21. Ricardinho (79, 88. Olaf Nowak)

Piast: 26. František Plach – 5. Marcin Pietrowski, 88. Uroš Korun, 34. Piotr Malarczyk, 2. Mikkel Kirkeskov – 19. Sebastian Milewski, 18. Patryk Sokołowski (61, 3. Tomasz Jodłowiec), 6. Tom Hateley, 11. Jorge Félix, 21. Gerard Badía (80, 28. Bartosz Rymaniak) – 9. Piotr Parzyszek (73, 89. Patryk Tuszyński)

___________________________________

Zagłębie Lubin – Legia Warsaw 2:1 (0:1)

Goals: Białek 56′, Bohar 82′ – Niezgoda 32′

Yellow carded: Czerwiński, Poręba, Guldan – André Martins, Wieteska, Kostorz

Referee: Tomasz Musiał (Kraków) Attendance: 6063

Zagłębie: 12. Konrad Forenc – 44. Alan Czerwiński, 2. Bartosz Kopacz, 33. Ľubomír Guldan, 24. Jakub Tosik – 7. Saša Živec, 99. Bartosz Slisz, 8. Łukasz Poręba (76, 17. Patryk Szysz), 18. Filip Starzyński, 39. Damjan Bohar – 21. Bartosz Białek

Legia: 1. Radosław Majecki – 29. Marko Vešović, 34. Iñaki Astiz, 4. Mateusz Wieteska, 14. Michał Karbownik – 22. Paweł Wszołek, 7. Domagoj Antolić, 24. André Martins (85, 39. Maciej Rosołek), 20. José Kanté (60, 8. Walerian Gwilia), 82. Luquinhas – 11. Jarosław Niezgoda (71, 30. Kacper Kostorz)

