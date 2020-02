Jagiellonia Bialystok were shocked by the level Wisla Krakow played on Saturday / Jagiellonia.pl

PKO Ekstraklasa Round 21: Wisla Shutout Jagiellonia in Krakow

KRAKOW, Poland. February 9 (PSN) – Wisla Krakow successfully resumed league play with a big win in the twenty first round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

The White Star came out of the winter break to shockingly blank out Jagiellonia Bialystok 3:0 at home on Saturday night. Facing a relegation battle this season and financial issues still present at the club, no one expected such a powerful performance from Wisla Krakow. However, since the start of the match, it was clear that Wisla were already the better side and it didn’t take long for them to make it be known on the scoresheet. Goals from Alon Turgeman, Kamil Wojtkowski and Aleksander Buksa cemented the win for Wisla. Now Artur Skowronek’s team will look to build off this win as they prepare for a difficult second half of the season.



Wisła Płock – Pogoń Szczecin 2:3 (1:0)

Goals: Maniás 9′ (OG), Rzeźniczak 72′ – Spiridonović 77′ (Pk), Listkowski 80′, Cibicki 82′

Yellow carded: Stefańczyk, Ambrosiewicz – Dąbrowski, Kowalczyk

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Attendance: 4231

Wisła: 30. Thomas Dähne – 20. Cezary Stefańczyk, 25. Jakub Rzeźniczak, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García (86, 7. Piotr Tomasik) – 46. Dawid Kocyła (80, 14. Mikołaj Kwietniewski), 8. Dominik Furman, 28. Maciej Ambrosiewicz, 9. Mateusz Szwoch, 10. Giorgi Merebaszwili – 11. Grzegorz Kuświk (73, 26. Cillian Sheridan)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 15. Hubert Matynia – 22. David Stec (46, 25. Paweł Cibicki), 28. Tomás Podstawski (67, 29. Marcin Listkowski), 8. Damian Dąbrowski, 27. Sebastian Kowalczyk, 10. Srđan Spiridonović – 7. Michális Maniás (73, 11. Soufian Benyamina)

Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0)

Goals: Turgeman 28′, Wojtkowski 56′, Buksa 87′

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork) Attendance: 15 420

Wisła: 22. Michał Buchalik – 8. Łukasz Burliga, 5. Lukas Klemenz, 91. Hebert (46, 2. Rafał Janicki), 4. Maciej Sadlok – 16. Jakub Błaszczykowski, 10. Vullnet Basha, 28. Vukan Savićević (81, 7. Michał Mak), 20. Gieorgij Żukow, 26. Kamil Wojtkowski – 17. Alon Turgeman (71, 44. Aleksander Buksa)

Jagiellonia: 1. Dejan Iliev – 7. Jakub Wójcicki, 5. Dawid Szymonowicz, 15. Zoran Arsenić, 19. Böðvar Böðvarsson – 14. Tomáš Přikryl (66, 77. Martin Košťál), 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz, 10. Juan Cámara (77, 34. Aleksander Stawiarz) – 31. Bartosz Bida (84, 16. Przemysław Mystkowski)

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 2:2 (0:1)

Goals: Mączyński 71′ (Pk), Chrapek 90′ – Paixão 6′, 46′

Yellow carded: Musonda, Puerto – Kobryń, Makowski, Gajos

Referee: Tomasz Musiał (Kraków) Attendance: 10 201

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 18. Lubambo Musonda (84, 32. Sebastian Bergier), 5. Israel Puerto, 23. Diego Živulić, 4. Dino Štiglec – 7. Róbert Pich (71, 25. Damian Gąska), 29. Krzysztof Mączyński, 21. Jakub Łabojko, 6. Michał Chrapek, 8. Przemysław Płacheta – 9. Erik Expósito (58, 11. Filip Raičević)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 77. Rafał Kobryń, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 22. Filip Mladenović – 11. Jaroslav Mihalík (87, 30. Paweł Żuk), 7. Maciej Gajos, 2. Kristers Tobers, 36. Tomasz Makowski, 20. Conrado – 28. Flávio Paixão

Piast Gliwice – Zagłębie Lubin 2:0 (1:0)

Goals: Félix 17′ (Pk), Czerwiński 78′

Yellow carded: Kirkeskov – Starzyński, Balić, Tosik, Oko, Chodyna

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 4112

Piast: 26. František Plach – 28. Bartosz Rymaniak, 88. Uroš Korun, 4. Jakub Czerwiński, 2. Mikkel Kirkeskov – 11. Jorge Félix (86, 3. Tomasz Jodłowiec), 18. Patryk Sokołowski, 6. Tom Hateley, 89. Patryk Tuszyński, 19. Sebastian Milewski – 9. Piotr Parzyszek (71, 21. Gerard Badía)

Zagłębie: 12. Konrad Forenc – 26. Kacper Chodyna, 2. Bartosz Kopacz, 55. Damian Oko, 3. Saša Balić – 11. Mátyás Tajti (61, 9. Rok Sirk), 24. Jakub Tosik (79, 8. Łukasz Poręba), 18. Filip Starzyński (85, 88. Olaf Nowak), 99. Bartosz Slisz, 39. Damjan Bohar – 21. Bartosz Białek

Legia Warsaw – ŁKS Łódź 3:1 (0:0)

Goals: Rosołek 70′, Antolić 85′ (Pk), Kanté 88′ – Piątek 53′

Yellow carded: Jędrzejczyk, Lewczuk – Sajdak, Grzesik, Piątek, Sobociński

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 20 000

Legia: 1. Radosław Majecki – 29. Marko Vešović, 5. Igor Lewczuk, 55. Artur Jędrzejczyk, 14. Michał Karbownik – 22. Paweł Wszołek, 7. Domagoj Antolić, 24. André Martins (67, 8. Walerian Gwilia), 82. Luquinhas (81, 17. Mateusz Cholewiak), 18. Arvydas Novikovas (63, 39. Maciej Rosołek) – 20. José Kanté

ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz – 21. Jan Grzesik, 17. Carlos Moros Gracia, 5. Maciej Dąbrowski (77, 2. Jan Sobociński), 92. Tadej Vidmajer – 6. Maciej Wolski (73, 42. Dragoljub Srnić), 28. Łukasz Piątek, 26. Przemysław Sajdak (87, 20. Pirulo), 14. Ricardo Guima, 19. Michał Trąbka – 9. Samu Corral

Lech Poznań – Raków Częstochowa 3:0 (0:0)

Goals: Gytkjær 67′ (Pk), Puchacz 81′, Moder 87′

Yellow carded: Petrášek, Musiolik, Szumski, Tudor

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw) Attendance: 10 872

Lech: 1. Mickey van der Hart – 38. Jakub Kamiński, 37. Ľubomír Šatka, 4. Thomas Rogne, 22. Wołodymyr Kostewycz – 27. Tymoteusz Puchacz (83, 16. Juliusz Letniowski), 6. Karlo Muhar, 36. Filip Marchwiński (72, 15. Jakub Moder), 25. Pedro Tiba, 7. Kamil Jóźwiak – 9. Christian Gytkjær (89, 23. Filip Szymczak)

Raków: 29. Jakub Szumski – 89. Daniel Mikołajewski, 2. Tomáš Petrášek, 33. Jarosław Jach – 32. Fran Tudor (83, 13. Piotr Malinowski), 10. Igor Sapała (76, 91. Felicio Brown Forbes), 18. Rusłan Babenko, 17. Petr Schwarz, 30. Miłosz Szczepański (83, 11. Bryan Nouvier), 27. Daniel Bartl – 9. Sebastian Musiolik

Korona Kielce – Górnik Zabrze 0:0

Yellow carded: Pačinda, Radin – Matuszek

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw) Attendance: 7109

Korona: 88. Marek Kozioł – 22. Mateusz Spychała, 33. Iván Márquez, 5. Adnan Kovačević, 25. Grzegorz Szymusik – 39. Erik Pačinda (90, 29. Dawid Lisowski), 14. Jakub Żubrowski, 8. Milan Radin, 7. Marcin Cebula (71, 10. Jacek Kiełb) – 27. Matej Pučko, 9. Bojan Čečarić

Górnik: 84. Martin Chudý – 3. Boris Sekulić, 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 64. Erik Janža – 33. Erik Jirka (82, 19. Kamil Zapolnik), 8. Alasana Manneh (59, 23. Mateusz Matras), 22. Szymon Matuszek, 10. Łukasz Wolsztyński (59, 7. David Kopacz), 9. Jesús Jiménez – 17. Igor Angulo

Arka Gdynia – Cracovia 0:1 (0:1)

Goal: Hanca 37′

Yellow carded: Wawszczyk, Nalepa, Vejinović, Maghoma, Marciniak, Deja – Dytiatjew, Hanca, Pestka, Thiago

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Attendance: 6815

Arka: 1. Pāvels Šteinbors – 17. Adam Marciniak, 3. Christian Maghoma, 23. Luka Marić (90, 26. Adam Danch), 46. Jakub Wawszczyk – 7. Maciej Jankowski, 14. Michał Nalepa (81, 8. Marcus Vinícius), 16. Adam Deja, 10. Marko Vejinović, 77. Nemanja Mihajlović (71, 19. Santi Samanes) – 91. Fabian Serrarens

Cracovia: 40. Michal Peškovič – 2. Cornel Râpă, 39. Michał Helik, 34. Ołeksij Dytiatjew, 33. Kamil Pestka – 11. Mateusz Wdowiak (71, 14. Ivan Fiolić), 22. Florian Loshaj (62, 7. Thiago), 5. Janusz Gol, 10. Pelle van Amersfoort, 4. Sergiu Hanca (90, 99. Tomáš Vestenický) – 21. Rafael Lopes

