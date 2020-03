Legia are in an unstoppable form in the Polish Ekstraklasa / legia.com

PKO Ekstraklasa Round 24: Legia Squash Cracovia’s Chance for First

WARSAW, Poland. March 1 (PSN) – Legia Warsaw kept their lead alive in the twenty-fourth round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

On Saturday night saw the two current top sides of the league square off in Warsaw – first place Legia and second place Cracovia. After a tough and strange game, the Legionista’s eventually pulled out a 2:1 win at home. Domagoj Antolic and Valerian Gvilia delivered the two goals for the hosts, while Sergiu Hanca scored a lone goal for the visitors with a penalty kick. Thanks to the victory, Aleksandar Vukovic’s team have only strengthened their position in first place and have a six points advantage over second place, which still remains as Cracovia.



___________________________________

Arka Gdynia – ŁKS Łódź 1:1 (0:0)

Goals: Vejinović 57′ – Guima 90′

Yellow carded: Serrarens, Młyński, Deja, Šteinbors, Marciniak – Vidmajer, Ricardo Guima

Referee: Piotr Lasyk (Bytom) Attendance: 7064

Arka: 1. Pāvels Šteinbors – 33. Damian Zbozień, 4. Douglas Bergqvist, 6. Frederik Helstrup, 17. Adam Marciniak – 35. Mateusz Młyński (90, 46. Jakub Wawszczyk), 16. Adam Deja, 26. Adam Danch, 10. Marko Vejinović (88, 9. Dawit Schirtladze), 77. Nemanja Mihajlović – 91. Fabian Serrarens (59, 29. Oskar Zawada)

ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz – 21. Jan Grzesik, 17. Carlos Moros Gracia, 5. Maciej Dąbrowski (6, 2. Jan Sobociński), 92. Tadej Vidmajer (46, 3. Adrian Klimczak) – 19. Michał Trąbka, 14. Ricardo Guima, 6. Maciej Wolski, 10. Antonio Domínguez, 16. Adam Ratajczyk (68, 9. Samu Corral) – 99. Jakub Wróbel

___________________________________

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin 3:1 (2:0)

Goals: Jirka 20′, Angulo 33′, Jiménez 62′ – Cibicki 76′

Yellow carded: Procházka, Zapolnik, Manneh – Benyamina

Referee: Tomasz Musiał (Kraków) Attendance: 10 087

Górnik: 84. Martin Chudý – 16. Dariusz Pawłowski, 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 64. Erik Janža – 33. Erik Jirka, 15. Roman Procházka, 8. Alasana Manneh (83, 21. Piotr Krawczyk), 10. Łukasz Wolsztyński (56, 19. Kamil Zapolnik), 9. Jesús Jiménez – 17. Igor Angulo (78, 23. Mateusz Matras)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 15. Hubert Matynia – 27. Sebastian Kowalczyk, 28. Tomás Podstawski (46, 25. Paweł Cibicki), 17. Zvonimir Kožulj (69, 16. Santeri Hostikka), 29. Marcin Listkowski, 10. Srđan Spiridonović – 11. Soufian Benyamina (63, 7. Michális Maniás)

___________________________________

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań 1:1 (1:0)

Goals: Țîru 41′ – Moder 62′

Yellow carded: Arsenić, Romanczuk, Borysiuk – Puchacz, Pedro Tiba, Moder

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Attendance: 6886

Jagiellonia: 96. Damian Węglarz – 2. Andrej Kadlec, 17. Ivan Runje, 25. Bogdan Țîru, 15. Zoran Arsenić – 9. Maciej Makuszewski (67, 10. Juan Cámara), 8. Ariel Borysiuk, 6. Taras Romanczuk, 26. Martin Pospíšil, 16. Przemysław Mystkowski (68, 27. Bartłomiej Wdowik) – 21. Jakov Puljić (75, 11. Jesús Imaz)

Lech: 1. Mickey van der Hart – 38. Jakub Kamiński, 37. Ľubomír Šatka, 4. Thomas Rogne (31, 5. Đorđe Crnomarković), 22. Wołodymyr Kostewycz – 27. Tymoteusz Puchacz (77, 36. Filip Marchwiński), 6. Karlo Muhar (60, 15. Jakub Moder), 25. Pedro Tiba, 14. Dani Ramírez, 7. Kamil Jóźwiak – 9. Christian Gytkjær

___________________________________

Korona Kielce – Lechia Gdańsk 1:2 (0:1)

Goals: Papadopulos 61′ – Paixão 18′, Gajos 89′

Yellow carded: Kozioł, Forsell – Conrado, Kuciak, Nalepa, Tobers, Mladenović, Maloča

Red carded: Adnan Kovačević (90)

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw) Attendance: 4150

Korona: 88. Marek Kozioł – 22. Mateusz Spychała, 33. Iván Márquez, 5. Adnan Kovačević, 39. Erik Pačinda – 7. Marcin Cebula (42, 72. Michal Papadopulos), 8. Milan Radin, 70. Petteri Forsell, 17. Rodrigo Zalazar (88, 26. D’sean Theobalds), 27. Matej Pučko – 9. Bojan Čečarić

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 77. Rafał Kobryń, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 22. Filip Mladenović – 8. Omran Haydary (69, 35. Kenny Saief), 2. Kristers Tobers, 36. Tomasz Makowski (80, 6. Jarosław Kubicki), 7. Maciej Gajos, 20. Conrado (62, 4. Rafał Pietrzak) – 28. Flávio Paixão

___________________________________

Legia Warsaw – Cracovia 2:1 (1:0)

Goals: Antolić 20′, Gwilia 44′ – Hanca 51′ (Pk)

Yellow carded: Jędrzejczyk, Vešović, André Martins – Râpă, Wdowiak, Sipľak

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 20 813

Legia: 1. Radosław Majecki – 29. Marko Vešović, 4. Mateusz Wieteska, 55. Artur Jędrzejczyk, 14. Michał Karbownik – 18. Arvydas Novikovas (63, 22. Paweł Wszołek), 24. André Martins (90, 34. Iñaki Astiz), 7. Domagoj Antolić, 8. Walerian Gwilia, 82. Luquinhas (90, 9. Tomáš Pekhart) – 20. José Kanté

Cracovia: 40. Michal Peškovič – 2. Cornel Râpă, 39. Michał Helik, 85. David Jablonský, 3. Michal Sipľak – 11. Mateusz Wdowiak (66, 14. Ivan Fiolić), 6. Sylwester Lusiusz, 5. Janusz Gol, 22. Florian Loshaj (46, 10. Pelle van Amersfoort), 4. Sergiu Hanca – 99. Tomáš Vestenický (46, 21. Rafael Lopes)

___________________________________

Raków Częstochowa – Piast Gliwice 2:0 (1:0)

Goals: Bartl 16′, Brown Forbes 80′

Yellow carded: Mikołajewski, Musiolik, Petrášek – Czerwiński, Hateley

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Attendance: 2011

Raków: 29. Jakub Szumski – 89. Daniel Mikołajewski, 2. Tomáš Petrášek, 33. Jarosław Jach – 7. Fran Tudor, 10. Igor Sapała, 20. Marko Poletanović (62, 91. Felicio Brown Forbes), 17. Petr Schwarz, 30. Miłosz Szczepański (78, 4. Kamil Piątkowski), 27. Daniel Bartl (39, 13. Piotr Malinowski) – 9. Sebastian Musiolik

Piast: 26. František Plach – 28. Bartosz Rymaniak, 88. Uroš Korun, 4. Jakub Czerwiński, 2. Mikkel Kirkeskov – 21. Gerard Badía (71, 45. Tiago Alves), 6. Tom Hateley, 18. Patryk Sokołowski (77, 3. Tomasz Jodłowiec), 11. Jorge Félix, 19. Sebastian Milewski – 89. Patryk Tuszyński (58, 9. Piotr Parzyszek)

___________________________________

Wisła Kraków – Wisła Płock 2:2 (1:1)

Goals: Tupta 10′, Błaszczykowski 50′ (Pk) – Furman 23′, Uryga 90′

Yellow carded: Żukow, Savićević – Szwoch, Rasak, García

Referee: Łukasz Szczech (Warsaw) Attendance: 13 893

Wisła K.: 22. Michał Buchalik – 19. David Niepsuj, 5. Lukas Klemenz, 2. Rafał Janicki, 4. Maciej Sadlok – 16. Jakub Błaszczykowski (79, 9. Rafał Boguski), 10. Vullnet Basha, 20. Gieorgij Żukow (61, 21. Nikola Kuveljić), 28. Vukan Savićević, 26. Kamil Wojtkowski – 29. Ľubomír Tupta (69, 44. Aleksander Buksa)

Wisła P.: 30. Thomas Dähne – 2. Damian Michalski, 3. Michał Marcjanik, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 27. Torgil Gjertsen, 6. Damian Rasak (81, 17. Hubert Adamczyk), 8. Dominik Furman, 9. Mateusz Szwoch, 10. Giorgi Merebaszwili (74, 44. Suad Sahiti) – 26. Cillian Sheridan

___________________________________

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław 3:1 (0:0)

Goals: Živec 56′, 79′, Szysz 68′ – Marković 83′

Yellow carded: Baszkirow – Mączyński

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw) Attendance: 5623

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 44. Alan Czerwiński, 2. Bartosz Kopacz, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 7. Saša Živec, 4. Jewgienij Baszkirow, 18. Filip Starzyński (90, 11. Mátyás Tajti), 95. Dejan Dražić (80, 24. Jakub Tosik), 39. Damjan Bohar – 17. Patryk Szysz (87, 29. Olaf Nowak)

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 18. Lubambo Musonda, 5. Israel Puerto, 23. Diego Živulić, 4. Dino Štiglec – 7. Róbert Pich (66, 19. Filip Marković), 29. Krzysztof Mączyński, 21. Jakub Łabojko (75, 25. Damian Gąska), 6. Michał Chrapek, 8. Przemysław Płacheta – 11. Filip Raičević (87, 9. Erik Expósito)

