PKO Ekstraklasa Round 25: Wisla Trounce Cracovia in Holy War Derby

KRAKOW, Poland. March 6 (PSN) – Wisla Krakow confirmed their form with a win in the Holy War derby in the twenty-fifth round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

Cracovia lost in their own stadium to Wisla in a crushing 0:2 defeat in the 199th Holy War derby. There was no shortage of fights, sharp clashes, and the game was mainly played in the middle zone of the pitch. Both teams had good moments, but it was only Wisla who managed to grab the lead and hold onto it. Goals for the “White Star” were scored Jakub Błaszczykowski, who converted a penalty kick, and Hebert.



Cracovia – Wisła Kraków 0:2 (0:0)

Goals: Błaszczykowski 53′ (Pk), Hebert 90′

Yellow carded: Sipľak, Van Amersfoort, Fiolić, Jablonský, Gol, Hanca – Basha, Żukow, Sadlok

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 14 154

Cracovia: 40. Michal Peškovič – 2. Cornel Râpă (83, 7. Thiago), 39. Michał Helik, 85. David Jablonský, 3. Michal Sipľak (59, 11. Mateusz Wdowiak) – 14. Ivan Fiolić, 5. Janusz Gol, 6. Sylwester Lusiusz (52, 33. Kamil Pestka), 10. Pelle van Amersfoort, 4. Sergiu Hanca – 21. Rafael Lopes

Wisła: 22. Michał Buchalik – 19. David Niepsuj (52, 91. Hebert), 5. Lukas Klemenz, 2. Rafał Janicki, 4. Maciej Sadlok – 16. Jakub Błaszczykowski, 10. Vullnet Basha, 20. Gieorgij Żukow, 28. Vukan Savićević (87, 27. Marcin Wasilewski), 26. Kamil Wojtkowski – 29. Ľubomír Tupta (90, 7. Michał Mak)

Lech Poznań – Górnik Zabrze 4:1 (1:1)

Goals: Ramírez 3′, Jóźwiak 54′, Gytkjær 80′, 86′ – Krawczyk 35′

Yellow carded: Crnomarković – Jirka

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Attendance: 8634

Lech: 1. Mickey van der Hart – 91. Bohdan Butko, 37. Ľubomír Šatka, 5. Đorđe Crnomarković, 22. Wołodymyr Kostewycz – 38. Jakub Kamiński (66, 15. Jakub Moder), 6. Karlo Muhar, 14. Dani Ramírez (81, 16. Juliusz Letniowski), 25. Pedro Tiba, 7. Kamil Jóźwiak (87, 36. Filip Marchwiński) – 9. Christian Gytkjær

Górnik: 84. Martin Chudý – 16. Dariusz Pawłowski, 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 64. Erik Janža – 33. Erik Jirka (81, 97. Michał Rostkowski), 15. Roman Procházka, 8. Alasana Manneh, 10. Łukasz Wolsztyński (58, 7. David Kopacz), 9. Jesús Jiménez – 21. Piotr Krawczyk (57, 17. Igor Angulo)

Lechia Gdańsk – Legia Warsaw 0:2 (0:0)

Goals: Wszołek 57′, Cholewiak 90′

Yellow carded: Haydary, Mladenović – Wszołek, Jędrzejczyk, Vešović

Referee: Tomasz Musiał (Kraków) Attendance: 13 055

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila (76, 17. Zé Gomes), 77. Rafał Kobryń, 23. Mario Maloča, 22. Filip Mladenović – 8. Omran Haydary, 2. Kristers Tobers, 6. Jarosław Kubicki (58, 36. Tomasz Makowski), 7. Maciej Gajos, 4. Rafał Pietrzak (63, 35. Kenny Saief) – 28. Flávio Paixão

Legia: 1. Radosław Majecki – 29. Marko Vešović, 4. Mateusz Wieteska, 55. Artur Jędrzejczyk, 14. Michał Karbownik – 22. Paweł Wszołek, 7. Domagoj Antolić, 8. Walerian Gwilia, 82. Luquinhas (89, 17. Mateusz Cholewiak), 18. Arvydas Novikovas (71, 99. Bartosz Slisz) – 20. José Kanté (80, 9. Tomáš Pekhart)

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin 3:2 (2:1)

Goals: Gracia 18′, Domínguez 33′ (Pk), Ratajczyk 55′ – Gracia 29′ (OG), Białek 74′

Yellow carded: Ratajczyk, Dąbrowski, Vidmajer – Baszkirow, Kopacz

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Attendance: 4712

ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz – 4. Artur Bogusz, 17. Carlos Moros Gracia, 5. Maciej Dąbrowski, 92. Tadej Vidmajer – 19. Michał Trąbka (68, 6. Maciej Wolski), 42. Dragoljub Srnić, 14. Ricardo Guima, 10. Antonio Domínguez (82, 28. Łukasz Piątek), 16. Adam Ratajczyk – 99. Jakub Wróbel (90, 9. Samu Corral)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 44. Alan Czerwiński, 2. Bartosz Kopacz, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 7. Saša Živec, 4. Jewgienij Baszkirow, 18. Filip Starzyński, 95. Dejan Dražić, 39. Damjan Bohar – 17. Patryk Szysz (62, 21. Bartosz Białek)

Piast Gliwice – Arka Gdynia 1:0 (1:0)

Goals: Parzyszek 29′

Yellow carded: Vejinović, Schirtladze

Referee: Wojciech Myć (Lublin) Attendance: 3363

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski (84, 28. Bartosz Rymaniak), 88. Uroš Korun, 4. Jakub Czerwiński, 23. Tomáš Huk, 2. Mikkel Kirkeskov – 19. Sebastian Milewski, 18. Patryk Sokołowski, 3. Tomasz Jodłowiec (81, 10. Kristopher Vida), 11. Jorge Félix – 9. Piotr Parzyszek (76, 89. Patryk Tuszyński)

Arka: 1. Pāvels Šteinbors – 33. Damian Zbozień, 4. Douglas Bergqvist, 6. Frederik Helstrup (57, 23. Luka Marić), 46. Jakub Wawszczyk – 7. Maciej Jankowski, 15. Michał Kopczyński, 10. Marko Vejinović, 14. Michał Nalepa (76, 9. Dawit Schirtladze), 77. Nemanja Mihajlović – 91. Fabian Serrarens (61, 29. Oskar Zawada)

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 1:2 (0:1)

Goals: Cibicki 54′ – Makuszewski 34′, Borysiuk 69′

Yellow carded: Stec – Runje, Romanczuk, Mystkowski, Pospíšil, Wójcicki, Struski

Red carded: Kóstas Triantafyllópoulos (66)

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork) Attendance: 2895

Pogoń: 1. Dante Stipica – 22. David Stec, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 55. Igor Łasicki, 15. Hubert Matynia – 27. Sebastian Kowalczyk, 8. Damian Dąbrowski, 17. Zvonimir Kožulj (68, 33. Mariusz Malec), 29. Marcin Listkowski (82, 11. Soufian Benyamina), 16. Santeri Hostikka (58, 10. Srđan Spiridonović) – 25. Paweł Cibicki

Jagiellonia: 96. Damian Węglarz – 2. Andrej Kadlec, 17. Ivan Runje, 25. Bogdan Țîru, 7. Jakub Wójcicki – 9. Maciej Makuszewski (72, 14. Tomáš Přikryl), 6. Taras Romanczuk, 8. Ariel Borysiuk, 26. Martin Pospíšil (90, 5. Dawid Szymonowicz), 16. Przemysław Mystkowski (62, 35. Karol Struski) – 21. Jakov Puljić

Śląsk Wrocław – Korona Kielce 2:1 (1:0)

Goals: Płacheta 43′, Expósito 84′ – Pačinda 64′

Yellow carded: Łabojko – Szymusik, Gnjatić, Pačinda, Żubrowski

Referee: Zbigniew Dobrynin (Łódź) Attendance: 6149

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 18. Lubambo Musonda, 5. Israel Puerto, 15. Márk Tamás, 4. Dino Štiglec – 19. Filip Marković (87, 23. Diego Živulić), 29. Krzysztof Mączyński (60, 7. Róbert Pich), 21. Jakub Łabojko, 6. Michał Chrapek, 8. Przemysław Płacheta – 11. Filip Raičević (73, 9. Erik Expósito)

Korona: 88. Marek Kozioł – 22. Mateusz Spychała, 33. Iván Márquez, 6. Ognjen Gnjatić, 25. Grzegorz Szymusik – 9. Bojan Čečarić, 8. Milan Radin, 14. Jakub Żubrowski, 70. Petteri Forsell (82, 17. Rodrigo Zalazar), 39. Erik Pačinda (79, 72. Michal Papadopulos) – 27. Matej Pučko (46, 23. Uroš Đuranović)

Wisła Płock – Raków Częstochowa 0:2 (0:1)

Goals: Michalski 9′ (OG), Petrášek 60′

Yellow carded: Rzeźniczak, García, Sahiti – Sapała

Red carded: Igor Sapała (78)

Referee: Paweł Gil (Lublin) Attendance: 1714

Wisła: 30. Thomas Dähne – 2. Damian Michalski, 25. Jakub Rzeźniczak, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 27. Torgil Gjertsen, 6. Damian Rasak (61, 17. Hubert Adamczyk), 8. Dominik Furman, 9. Mateusz Szwoch, 10. Giorgi Merebaszwili (61, 44. Suad Sahiti) – 26. Cillian Sheridan (77, 11. Grzegorz Kuświk)

Raków: 29. Jakub Szumski – 89. Daniel Mikołajewski, 2. Tomáš Petrášek, 33. Jarosław Jach – 7. Fran Tudor, 10. Igor Sapała, 17. Petr Schwarz, 30. Miłosz Szczepański (86, 18. Rusłan Babenko), 20. Marko Poletanović (58, 91. Felicio Brown Forbes), 27. Daniel Bartl (88, 4. Kamil Piątkowski) – 9. Sebastian Musiolik

