Legia were left stunned after falling 0:2 to Gornik in Silesia / legia.com

PKO Ekstraklasa Round 30: Shock In Zabrze as Legia Crumble

ZABRZE, Poland. June 14 (PSN) – Legia Warsaw were hit with a shocking defeat in Silesia in the thirtieth round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

On Sunday, league leaders and match favourites Legia lost 0:2 away to midtable side Gornik Zabrze. The capital city club started off dominating most of the first half, with the nervous Gornik forced to keep at bay. However, the hosts were able to calm down a bit in the 29th minute after Legia goalkeeper Radoslaw Majeski fumbled the ball into his own net off a weak long effort by Jesus Jimenez, which resulted as the opening goal. Legia continued to press, but Gornik went into the second half as a more confident team. That confidence later paid off with Igor Angulo heading a second goal in during a set piece to cement the win. While Legia’s loss to Gornik today was a surprise to everyone, they still are seven points ahead of Piast Gliwice in the standings. However, they should still remain cautious, as last season they found themselves in the exact same situation, yet it was Piast who ended up winning the title instead.



___________________________________

Arka Gdynia – Wisła Kraków 0:0

Yellow carded: Jankowski, Młyński – Janicki, Kuveljić

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Arka: 1. Pāvels Šteinbors – 33. Damian Zbozień, 23. Luka Marić, 26. Adam Danch, 17. Adam Marciniak – 7. Maciej Jankowski (71, 18. Kamil Antonik), 15. Michał Kopczyński (67, 29. Oskar Zawada), 16. Adam Deja (81, 6. Frederik Helstrup), 14. Michał Nalepa, 35. Mateusz Młyński – 9. Dawit Schirtladze

Wisła: 22. Michał Buchalik – 5. Lukas Klemenz, 2. Rafał Janicki, 91. Hebert, 14. Mateusz Hołownia – 16. Jakub Błaszczykowski, 20. Gieorgij Żukow (78, 18. Chuca), 21. Nikola Kuveljić, 28. Vukan Savićević, 9. Rafał Boguski (62, 17. Alon Turgeman) – 29. Ľubomír Tupta (71, 4. Maciej Sadlok)

___________________________________

Cracovia – Wisła Płock 1:1 (0:0)

Goals: van Amersfoort 83′ – Szwoch 70′

Yellow carded: Jablonský – García

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Cracovia: 40. Michal Peškovič – 2. Cornel Râpă, 85. David Jablonský, 34. Ołeksij Dytiatjew, 33. Kamil Pestka – 4. Sergiu Hanca (76, 77. Sebastian Strózik), 8. Milan Dimun, 22. Florian Loshaj (66, 11. Mateusz Wdowiak), 10. Pelle van Amersfoort, 7. Thiago (69, 14. Ivan Fiolić) – 21. Rafael Lopes

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 2. Damian Michalski, 3. Michał Marcjanik, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 10. Giorgi Merebaszwili (84, 14. Mikołaj Kwietniewski), 6. Damian Rasak, 8. Dominik Furman, 9. Mateusz Szwoch, 7. Piotr Tomasik – 26. Cillian Sheridan (46, 19. Karol Angielski)

___________________________________

Górnik Zabrze – Legia Warsaw 2:0 (1:0)

Goals: Jiménez 29′, Angulo 59′

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Górnik: 84. Martin Chudý – 28. Stávros Vassilantonópoulos, 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 64. Erik Janža – 33. Erik Jirka (84, 7. David Kopacz), 8. Alasana Manneh, 15. Roman Procházka, 20. Daniel Ściślak (46, 11. Giórgos Giakoumákis), 9. Jesús Jiménez (84, 45. Adam Ryczkowski) – 17. Igor Angulo

Legia: 1. Radosław Majecki – 29. Marko Vešović, 5. Igor Lewczuk (76, 24. André Martins), 4. Mateusz Wieteska, 14. Michał Karbownik – 22. Paweł Wszołek, 7. Domagoj Antolić, 8. Walerian Gwilia, 82. Luquinhas (59, 20. José Kanté), 17. Mateusz Cholewiak – 9. Tomáš Pekhart (67, 27. Vamara Sanogo)

___________________________________

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice 0:2 (0:1)

Goals: Parzyszek 24′ (Pk), Hateley 85′ (Pk)

Yellow carded: Arsenić, Borysiuk, Țîru – Czerwiński

Red carded: Ariel Borysiuk (73)

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Jagiellonia: 96. Damian Węglarz – 2. Andrej Kadlec, 17. Ivan Runje, 25. Bogdan Țîru, 15. Zoran Arsenić – 9. Maciej Makuszewski (87, 77. Martin Košťál), 8. Ariel Borysiuk, 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz (79, 35. Karol Struski), 31. Bartosz Bida – 21. Jakov Puljić (79, 14. Tomáš Přikryl)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 88. Uroš Korun, 4. Jakub Czerwiński, 2. Mikkel Kirkeskov – 10. Kristopher Vida, 18. Patryk Sokołowski, 6. Tom Hateley, 89. Patryk Tuszyński (61, 3. Tomasz Jodłowiec), 19. Sebastian Milewski (86, 45. Tiago Alves) – 9. Piotr Parzyszek (80, 71. Dominik Steczyk)

___________________________________

Korona Kielce – Lech Poznań 0:3 (0:0)

Goals: Gytkjær 48′, 65′ (Pk), 68′

Yellow carded: Gnjatić, Kovačević, Pučko, Spychała – Jóźwiak

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Korona: 88. Marek Kozioł – 22. Mateusz Spychała (71, 72. Michal Papadopulos), 4. Themistoklís Tzimópoulos, 5. Adnan Kovačević, 25. Grzegorz Szymusik – 27. Matej Pučko, 6. Ognjen Gnjatić, 14. Jakub Żubrowski (88, 37. Iwo Kaczmarski), 70. Petteri Forsell, 19. Andrés Lioi (66, 11. Michael Gardawski) – 10. Jacek Kiełb

Lech: 1. Mickey van der Hart – 91. Bohdan Butko, 37. Ľubomír Šatka, 4. Thomas Rogne (77, 5. Đorđe Crnomarković), 27. Tymoteusz Puchacz – 38. Jakub Kamiński (69, 21. Michał Skóraś), 15. Jakub Moder, 25. Pedro Tiba (78, 16. Juliusz Letniowski), 14. Dani Ramírez, 7. Kamil Jóźwiak – 9. Christian Gytkjær

___________________________________

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 1:1 (1:1)

Goals: Hostikka 4′ – Gajos 30′

Yellow carded: Matynia, Drygas, Kowalczyk, Bartkowski, Triantafyllópoulos – Zwoliński

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 15. Hubert Matynia – 22. David Stec, 54. Maciej Żurawski (73, 28. Tomás Podstawski), 8. Damian Dąbrowski, 14. Kamil Drygas (71, 63. Hubert Turski), 16. Santeri Hostikka – 25. Paweł Cibicki (67, 27. Sebastian Kowalczyk)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 4. Rafał Pietrzak – 11. Jaroslav Mihalík (61, 20. Conrado), 7. Maciej Gajos, 2. Kristers Tobers, 6. Jarosław Kubicki, 35. Kenny Saief (84, 28. Flávio Paixão) – 24. Łukasz Zwoliński (73, 17. Zé Gomes)

___________________________________

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin 2:1 (0:0)

Goals: Petrášek 47′, Brown Forbes 73′ – Białek 60′

Yellow carded: Jach, Petrášek

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Raków: 29. Jakub Szumski – 4. Kamil Piątkowski, 2. Tomáš Petrášek, 14. Kamil Kościelny – 7. Fran Tudor, 10. Igor Sapała, 43. David Tijanić (87, 11. Przemysław Oziębała), 17. Petr Schwarz, 33. Jarosław Jach (66, 23. Patryk Kun) – 91. Felicio Brown Forbes (80, 13. Piotr Malinowski), 9. Sebastian Musiolik

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 44. Alan Czerwiński, 2. Bartosz Kopacz, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 7. Saša Živec, 95. Dejan Dražić (84, 9. Rok Sirk), 4. Jewgienij Baszkirow, 18. Filip Starzyński (62, 8. Łukasz Poręba), 39. Damjan Bohar (84, 17. Patryk Szysz) – 21. Bartosz Białek

___________________________________

Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź 4:0 (3:0)

Goals: Marković 4′, Štiglec 17′, Płacheta 23′, Expósito 74′

Yellow carded: Wolski, Pirulo

Referee: Paweł Gil (Lublin)

Śląśk: 1. Matúš Putnocký – 18. Lubambo Musonda, 5. Israel Puerto, 15. Márk Tamás, 4. Dino Štiglec – 8. Przemysław Płacheta, 29. Krzysztof Mączyński, 21. Jakub Łabojko, 7. Róbert Pich (70, 6. Michał Chrapek), 19. Filip Marković (75, 24. Piotr Samiec-Talar) – 9. Erik Expósito (79, 32. Sebastian Bergier)

ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz – 21. Jan Grzesik (46, 9. Samu Corral), 5. Maciej Dąbrowski, 2. Jan Sobociński, 3. Adrian Klimczak – 20. Pirulo, 28. Łukasz Piątek, 6. Maciej Wolski, 19. Michał Trąbka, 16. Adam Ratajczyk (87, 26. Przemysław Sajdak) – 22. Łukasz Sekulski (46, 99. Jakub Wróbel)

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol