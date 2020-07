Lech Poznan earned an important 3 points in Krakow against Cracovia on Wednesday / lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Round 36: Lech a Step Away From Vice-championship

KRAKOW, Poland. July 15 (PSN) – Lech Poznan have once again made a push for second place in the thirty-sixth round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

On Wednesday, four matches were played in the PKO Ekstraklasa, and the fight for second place is still on between Lech Poznan and Piast Gliwice. Lech have made the move forward, having won in Krakow 2:1 with Cracovia, thanks to goals from Christian Gytkjaer and Filip Marchwinski. Meanwhile, Piast, who held the position before, had lost 0:1 to Pogon Szczecin and now fell to third place in the standings. With one more round left in the regular season schedule, Piast will have to win and hope Lech lose points.



Cracovia – Lech Poznań 1:2 (0:1)

Goals: Crnomarković 80′ (OG) – Gytkjær 25′, Marchwiński 72′

Yellow carded: Jablonský, Râpă – Šatka, Moder, Ramírez

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork) Attendance: 3216

Cracovia: 40. Michal Peškovič – 2. Cornel Râpă, 34. Ołeksij Dytiatjew, 85. David Jablonský, 87. Diego Ferraresso – 11. Mateusz Wdowiak, 6. Sylwester Lusiusz, 22. Florian Loshaj (85, 8. Milan Dimun), 25. Michał Rakoczy (61, 97. Daniel Pik), 7. Thiago – 99. Tomáš Vestenický (73, 19. Tomasz Bała)

Lech: 33. Karol Szymański – 91. Bohdan Butko, 37. Ľubomír Šatka, 5. Đorđe Crnomarković, 27. Tymoteusz Puchacz – 38. Jakub Kamiński, 15. Jakub Moder (76, 6. Karlo Muhar), 36. Filip Marchwiński, 14. Dani Ramírez, 7. Kamil Jóźwiak (67, 21. Michał Skóraś) – 9. Christian Gytkjær (87, 11. Timur Żamaletdinow)

Lechia Gdańsk – Legia Warsaw 0:0

Yellow carded: Kałuziński – Slisz, Luís Rocha

Referee: Tomasz Musiał (Kraków) Attendance: 5747

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila, 77. Rafał Kobryń, 23. Mario Maloča, 4. Rafał Pietrzak – 88. Jakub Kałuziński (81, 17. Zé Gomes), 80. Egzon Kryeziu, 32. Kacper Urbański (66, 8. Omran Haydary), 7. Maciej Gajos – 24. Łukasz Zwoliński (66, 11. Jaroslav Mihalík), 28. Flávio Paixão

Legia: 33. Radosław Cierzniak – 41. Paweł Stolarski, 34. Iñaki Astiz, 4. Mateusz Wieteska, 16. Luís Rocha – 22. Paweł Wszołek, 67. Radosław Cielemęcki (83, 15. Ariel Mosór), 99. Bartosz Slisz, 31. Piotr Pyrdoł (58, 21. Szymon Włodarczyk), 17. Mateusz Cholewiak – 39. Maciej Rosołek (76, 44. William Rémy)

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 1:0 (1:0)

Goal: Podstawski 21′

Yellow carded: Żurawski, Stipica, Drygas – Kirkeskov, Czerwiński

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 22. David Stec (39, 13. Kóstas Triantafyllópoulos), 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 77. Ricardo Nunes (72, 15. Hubert Matynia) – 29. Marcin Listkowski, 28. Tomás Podstawski, 54. Maciej Żurawski, 25. Paweł Cibicki, 27. Sebastian Kowalczyk – 63. Hubert Turski (68, 14. Kamil Drygas)

Piast: 26. František Plach – 28. Bartosz Rymaniak, 88. Uroš Korun, 4. Jakub Czerwiński, 2. Mikkel Kirkeskov – 20. Martin Konczkowski (79, 89. Patryk Tuszyński), 6. Tom Hateley (62, 18. Patryk Sokołowski), 3. Tomasz Jodłowiec, 10. Kristopher Vida – 71. Dominik Steczyk, 9. Piotr Parzyszek (68, 21. Gerard Badía)

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław 2:1 (1:1)

Goals: Romanczuk 12′, Puljić 72′ – Tamás 41′

Yellow carded: Böðvarsson – Pich, Chrapek

Red carded: Michał Chrapek (85)

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 3315

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 2. Andrej Kadlec, 4. Wojciech Błyszko, 5. Dawid Szymonowicz, 19. Böðvar Böðvarsson (60, 27. Bartłomiej Wdowik) – 14. Tomáš Přikryl, 6. Taras Romanczuk, 26. Martin Pospíšil, 11. Jesús Imaz, 9. Maciej Makuszewski (67, 10. Juan Cámara) – 21. Jakov Puljić (86, 8. Ariel Borysiuk)

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 30. Kamil Dankowski, 5. Israel Puerto, 15. Márk Tamás, 4. Dino Štiglec (81, 24. Piotr Samiec-Talar) – 7. Róbert Pich (60, 19. Filip Marković), 29. Krzysztof Mączyński (85, 25. Damian Gąska), 21. Jakub Łabojko, 6. Michał Chrapek, 8. Przemysław Płacheta – 9. Erik Expósito

Arka Gdynia – Górnik Zabrze 1:2 (1:1)

Goals: Vinícius 48′ – Koj 13′, Manneh 82′

Yellow carded: Paluszek – Zbozień

Red carded: Aleksander Paluszek (86)

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 1872

Arka: 1. Pāvels Šteinbors – 33. Damian Zbozień, 26. Adam Danch, 6. Frederik Helstrup (64, 23. Luka Marić), 17. Adam Marciniak – 8. Marcus Vinícius, 15. Michał Kopczyński, 14. Michał Nalepa, 31. Dawid Markiewicz (46, 11. Rafał Siemaszko), 46. Jakub Wawszczyk (46, 18. Kamil Antonik) – 7. Maciej Jankowski

Górnik: 84. Martin Chudý – 28. Stávros Vassilantonópoulos, 6. Aleksander Paluszek, 5. Paweł Bochniewicz, 14. Michał Koj – 33. Erik Jirka, 8. Alasana Manneh, 20. Daniel Ściślak (79, 64. Erik Janža), 45. Adam Ryczkowski (51, 9. Jesús Jiménez) – 11. Giórgos Giakoumákis, 21. Piotr Krawczyk (65, 15. Roman Procházka)

Zagłębie Lubin – Wisła Kraków 3:1 (2:1)

Goals: Starzyński 31′, Živec 38′, Poręba 57′ – Turgeman 9′

Yellow carded: Živec, Guldan – Kuveljić, Wojtkowski

Referee: Paweł Gil (Lublin) Attendance: 1153

Zagłębie: 22. Kacper Bieszczad – 44. Alan Czerwiński, 2. Bartosz Kopacz, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 7. Saša Živec (82, 21. Bartosz Białek), 8. Łukasz Poręba (85, 24. Jakub Tosik), 4. Jewgienij Baszkirow (89, 74. Kamil Kruk), 18. Filip Starzyński, 39. Damjan Bohar – 17. Patryk Szysz

Wisła: 1. Mateusz Lis – 19. David Niepsuj, 27. Marcin Wasilewski, 5. Lukas Klemenz, 4. Maciej Sadlok – 29. Ľubomír Tupta (82, 43. Dawid Szot), 10. Vullnet Basha (46, 99. Damian Pawłowski), 21. Nikola Kuveljić, 9. Rafał Boguski, 26. Kamil Wojtkowski – 17. Alon Turgeman (62, 44. Aleksander Buksa)

ŁKS Łódź – Raków Częstochowa 3:2 (1:2)

Goals: Trąbka 16′, Corral 51′, 71′ – Corral 13′ (OG), Wolski 39′ (OG)

Yellow carded: Corral, Dąbrowski, Srnić – Schwarz, Bartl, Oziębała, Tijanić

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw) Attendance: 968

ŁKS: 1. Arkadiusz Malarz – 6. Maciej Wolski, 17. Carlos Moros Gracia, 5. Maciej Dąbrowski, 3. Adrian Klimczak – 20. Pirulo, 29. Maksymilian Rozwandowicz, 19. Michał Trąbka, 42. Dragoljub Srnić (90, 10. Antonio Domínguez), 16. Adam Ratajczyk – 9. Samu Corral

Raków: 1. Michał Gliwa – 27. Daniel Bartl, 14. Kamil Kościelny, 6. Andrzej Niewulis, 89. Daniel Mikołajewski, 23. Patryk Kun (87, 33. Jarosław Jach) – 43. David Tijanić, 10. Igor Sapała, 17. Petr Schwarz (75, 16. Ben Lederman) – 91. Felicio Brown Forbes (63, 9. Sebastian Musiolik), 11. Przemysław Oziębała

Wisła Płock – Korona Kielce 3:1 (3:1)

Goals: García 30′, Kocyła 41′, 44′ – Uryga 1′ (OG)

Yellow carded: Gjertsen, Furman, Szwoch, Merebaszwili – Pierzchała, Papadopulos, Tzimópoulos, Szymusik

Referee: Sebastian Jarzębak (Bytom) Attendance: 727

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 20. Cezary Stefańczyk (73, 89. Aleksander Pawlak), 3. Michał Marcjanik, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 46. Dawid Kocyła, 8. Dominik Furman (73, 28. Maciej Ambrosiewicz), 17. Hubert Adamczyk, 9. Mateusz Szwoch, 27. Torgil Gjertsen (86, 10. Giorgi Merebaszwili) – 26. Cillian Sheridan

Korona: 88. Marek Kozioł (71, 97. Jakub Osobiński) – 22. Mateusz Spychała, 4. Themistoklís Tzimópoulos, 15. Piotr Pierzchała, 25. Grzegorz Szymusik – 35. Daniel Szelągowski, 6. Ognjen Gnjatić, 8. Milan Radin (74, 28. Mateusz Sowiński), 37. Iwo Kaczmarski, 29. Dawid Lisowski (60, 78. Jakub Górski) – 72. Michal Papadopulos

