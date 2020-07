Despite having lost on Sunday, Legia celebrated their championship in Warsaw / legia.com

PKO Ekstraklasa Round 37: Legia 2020 League Champions!

WARSAW, Poland. July 19 (PSN) – Legia Warsaw were officially crowned the league champions in the thirty-seventh round of the 2019/2020 PKO Ekstraklasa season.

In the last match of the season, the new Polish champion – Legia Warsaw – lost at home to Pogon Szczecin 1:2. Having already guaranteed the title win, the Legion went into the game without any pressure, and this very much showed through their roster. Alexander Vukovic instead opted to play more youth in the fixture against Pogon, with a total of 5 U-20 players who made an appearance. Goals for the guests were scored by Marcin Listkowski and Adam Frączczak, while the honorary goal for Legia was shot in the 90th minute by Damian Warchol, a reserve player who made his first team debut. With the league officially wrapped up, Legia will be focusing on the upcoming UEFA Champions League qualification.



Legia Warsaw – Pogoń Szczecin 1:2 (0:1)

Goals: Warchoł 90′ – Listkowski 38′, Frączczak 81′

Yellow carded: Slisz, Stolarski – Drygas, Matynia, Frączczak

Referee: Damian Kos (Gdańsk) Attendance: 5500

Legia: 33. Radosław Cierzniak – 41. Paweł Stolarski, 15. Ariel Mosór (63, 44. William Rémy), 34. Iñaki Astiz, 16. Luís Rocha – 17. Mateusz Cholewiak, 4. Mateusz Wieteska, 99. Bartosz Slisz, 67. Radosław Cielemęcki (80, 26. Mateusz Grudziński), 39. Maciej Rosołek – 21. Szymon Włodarczyk (63, 95. Damian Warchoł)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 23. Benedikt Zech, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 33. Mariusz Malec, 15. Hubert Matynia – 29. Marcin Listkowski, 14. Kamil Drygas (65, 8. Damian Dąbrowski), 28. Tomás Podstawski, 25. Paweł Cibicki (69, 54. Maciej Żurawski), 27. Sebastian Kowalczyk (75, 61. Kacper Smoliński) – 9. Adam Frączczak

Piast Gliwice – Cracovia 1:1 (0:1)

Goals: Jodłowiec 74′ – Wdowiak 29′

Yellow carded: Loshaj, Van Amersfoort, Dytiatjew

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 1961

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 88. Uroš Korun, 23. Tomáš Huk, 2. Mikkel Kirkeskov – 45. Tiago Alves (57, 21. Gerard Badía), 3. Tomasz Jodłowiec, 18. Patryk Sokołowski, 19. Sebastian Milewski – 9. Piotr Parzyszek (65, 71. Dominik Steczyk), 10. Kristopher Vida (83, 89. Patryk Tuszyński)

Cracovia: 31. Lukáš Hroššo – 2. Cornel Râpă, 39. Michał Helik, 34. Ołeksij Dytiatjew, 33. Kamil Pestka – 4. Sergiu Hanca, 10. Pelle van Amersfoort, 22. Florian Loshaj (52, 8. Milan Dimun), 14. Ivan Fiolić (75, 7. Thiago), 11. Mateusz Wdowiak – 99. Tomáš Vestenický (86, 97. Daniel Pik)

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 1:2 (1:1)

Goals: Mączyński 19′ – Haydary 17′, Tamás 56′ (OG)

Yellow carded: Celeban – Makowski, Zé Gomes

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Attendance: 6723

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 3. Piotr Celeban, 5. Israel Puerto, 15. Márk Tamás, 4. Dino Štiglec – 37. Mathieu Scalet (79, 20. Marcin Szpakowski), 29. Krzysztof Mączyński (82, 32. Sebastian Bergier), 21. Jakub Łabojko, 33. Adrian Łyszczarz (62, 24. Piotr Samiec-Talar), 19. Filip Marković – 9. Erik Expósito

Lechia: 1. Zlatan Alomerović – 30. Paweł Żuk (90, 55. Filip Dymerski), 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 31. Žarko Udovičić – 11. Jaroslav Mihalík, 36. Tomasz Makowski, 80. Egzon Kryeziu, 9. Patryk Lipski (74, 28. Flávio Paixão), 8. Omran Haydary (61, 17. Zé Gomes) – 24. Łukasz Zwoliński

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok 4:0 (4:0)

Goals: Tiba 6′, Gytkjær 13′, 39′, Kamiński 31′

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw) Attendance: 8483

Lech: 33. Karol Szymański – 2. Robert Gumny, 37. Ľubomír Šatka, 5. Đorđe Crnomarković, 27. Tymoteusz Puchacz – 38. Jakub Kamiński (64, 21. Michał Skóraś), 25. Pedro Tiba (61, 36. Filip Marchwiński), 15. Jakub Moder, 14. Dani Ramírez, 7. Kamil Jóźwiak – 9. Christian Gytkjær (72, 23. Filip Szymczak)

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 2. Andrej Kadlec, 4. Wojciech Błyszko, 5. Dawid Szymonowicz, 19. Böðvar Böðvarsson – 14. Tomáš Přikryl (70, 31. Bartosz Bida), 6. Taras Romanczuk, 26. Martin Pospíšil, 11. Jesús Imaz, 9. Maciej Makuszewski (46, 16. Przemysław Mystkowski) – 21. Jakov Puljić (46, 8. Ariel Borysiuk)

Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin 0:2 (0:1)

Goals: Białek 12′, Starzyński 67′ (Pk)

Yellow carded: Matuszek – Balić

Referee: Paweł Gil (Lublin) Attendance: 4217

Górnik: 84. Martin Chudý – 16. Dariusz Pawłowski, 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 64. Erik Janža (54, 14. Michał Koj) – 21. Piotr Krawczyk (46, 33. Erik Jirka), 22. Szymon Matuszek (46, 11. Giórgos Giakoumákis), 8. Alasana Manneh, 15. Roman Procházka, 9. Jesús Jiménez – 17. Igor Angulo

Zagłębie: 12. Konrad Forenc – 44. Alan Czerwiński, 2. Bartosz Kopacz, 27. Dominik Jończy, 3. Saša Balić – 17. Patryk Szysz, 8. Łukasz Poręba (90, 74. Kamil Kruk), 4. Jewgienij Baszkirow, 18. Filip Starzyński (87, 13. Dawid Pakulski), 7. Saša Živec – 21. Bartosz Białek (90, 20. Jakub Sypek)

Wisła Kraków – Arka Gdynia 0:1 (0:1)

Goal: Zawada 41′

Yellow carded: Boguski – Bergqvist

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Attendance: 4623

Wisła: 1. Mateusz Lis – 19. David Niepsuj, 2. Rafał Janicki, 45. Daniel Hoyo-Kowalski (64, 27. Marcin Wasilewski), 4. Maciej Sadlok – 43. Dawid Szot (80, 11. Krzysztof Drzazga), 21. Nikola Kuveljić, 99. Damian Pawłowski, 18. Chuca (73, 23. Paweł Brożek), 9. Rafał Boguski – 44. Aleksander Buksa

Arka: 30. Kacper Krzepisz – 39. Daniel Chmielnicki, 23. Luka Marić, 26. Adam Danch, 17. Adam Marciniak – 35. Mateusz Młyński (46, 18. Kamil Antonik), 4. Douglas Bergqvist (62, 46. Jakub Wawszczyk), 14. Michał Nalepa, 31. Dawid Markiewicz (86, 40. Patryk Soboczyński), 8. Marcus Vinícius – 29. Oskar Zawada

Raków Częstochowa – Wisła Płock 2:1 (0:1)

Goals: Musiolik 84′, Brown Forbes 90′ – Uryga 39′

Yellow carded: Petrášek, Tudor, Kun – Pawlak, Szwoch, Kamiński, Sheridan, García

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok) Attendance: 783

Raków: 29. Jakub Szumski – 14. Kamil Kościelny, 2. Tomáš Petrášek, 89. Daniel Mikołajewski (64, 4. Kamil Piątkowski) – 7. Fran Tudor, 10. Igor Sapała (46, 16. Ben Lederman), 43. David Tijanić, 17. Petr Schwarz, 27. Daniel Bartl (70, 23. Patryk Kun) – 9. Sebastian Musiolik, 91. Felicio Brown Forbes

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 89. Aleksander Pawlak (65, 14. Mikołaj Kwietniewski), 3. Michał Marcjanik, 18. Alan Uryga, 2. Damian Michalski (90, 5. Bartłomiej Sielewski) – 46. Dawid Kocyła, 28. Maciej Ambrosiewicz, 9. Mateusz Szwoch, 17. Hubert Adamczyk (88, 4. Jakub Witek), 24. Ángel García – 26. Cillian Sheridan

Korona Kielce – ŁKS Łódź 2:0 (0:0)

Goals: Kaczmarski 72′, Szelągowski 89′

Yellow carded: Żubrowski, Spychała, Gardawski – Wolski

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 1519

Korona: 97. Jakub Osobiński – 22. Mateusz Spychała, 5. Adnan Kovačević, 18. Radosław Seweryś, 11. Michael Gardawski – 10. Jacek Kiełb, 14. Jakub Żubrowski, 6. Ognjen Gnjatić (46, 37. Iwo Kaczmarski), 8. Milan Radin (64, 28. Mateusz Sowiński), 7. Marcin Cebula (77, 29. Dawid Lisowski) – 35. Daniel Szelągowski

ŁKS: 12. Dawid Arndt – 21. Jan Grzesik (62, 6. Maciej Wolski), 5. Maciej Dąbrowski, 2. Jan Sobociński (71, 17. Carlos Moros Gracia), 3. Adrian Klimczak – 20. Pirulo, 29. Maksymilian Rozwandowicz, 19. Michał Trąbka, 42. Dragoljub Srnić, 16. Adam Ratajczyk – 99. Jakub Wróbel (59, 22. Łukasz Sekulski)

