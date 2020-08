Jesus Jimenez celebrates after scoring his hat-trick for Gornik / gornikzabrze.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 1: First Hat-trick Fired by Gornik

ZABRZE, Poland. August 24 (PSN) – Gornik scored the very first hat-trick of the season in the first matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

On Sunday, Gornik Zabrze at home defeated newly promoted side Podbeskidzie Bielsko-Biala. The hero of the game was Jesus Jimenez, who scored three goals for the hosts. Piotr Krawczyk contributed the fourth goal, while Kamil Bilinski responded twice for the visitors. Gornik needed less than a minute to open the scoring with Jimenez making his precense already well known by beating the goalkeeper in a one-on-one. Twenty two minutes later, Jimenez was on the scoreboard again, this time converting a penalty shot. Jimenez completed his hat-trick right before the final whistle. With some phenomenal dribbling, he deceived the visiting side’s defense and beat their goalkeeper again.

__________________________

Cracovia – Pogoń Szczecin 2:1 (0:0)

Goals: Álvarez 58′, Hanca 62′ – Frączczak 57′

Yellow carded: Álvarez, Van Amersfoort, Vestenický – Dąbrowski, Triantafyllópoulos, Matynia

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw) Attendance: 4053

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 39. Michał Helik, 85. David Jablonský, 33. Kamil Pestka (43, 3. Michal Sipľak) – 4. Sergiu Hanca (79, 21. Thiago), 10. Pelle van Amersfoort, 22. Florian Loshaj (78, 44. Dawid Szymonowicz), 9. Marcos Álvarez (67, 99. Tomáš Vestenický), 11. Mateusz Wdowiak – 7. Rivaldinho (67, 8. Milan Dimun)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 23. Benedikt Zech, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 33. Mariusz Malec, 15. Hubert Matynia (83, 17. Mariusz Fornalczyk) – 18. Michał Kucharczyk (68, 25. Paweł Cibicki), 54. Maciej Żurawski (64, 61. Kacper Smoliński), 8. Damian Dąbrowski (84, 63. Hubert Turski), 14. Kamil Drygas (68, 20. Alexander Gorgon), 27. Sebastian Kowalczyk – 9. Adam Frączczak

__________________________

Górnik Zabrze – Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:2 (3:0)

Goals: Jiménez 1′, 23′ (Pk), 90′, Krawczyk 45′ – Biliński 57′, 82′

Yellow carded: Hajda – Biliński, Baszłaj, Rzuchowski

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Attendance: 7368

Górnik: 84. Martin Chudý – 16. Dariusz Pawłowski (60, 20. Daniel Ściślak), 2. Przemysław Wiśniewski, 5. Paweł Bochniewicz, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 6. Roman Procházka, 8. Alasana Manneh (85, 44. Filip Bainović), 17. Bartosz Nowak (85, 18. Wojciech Hajda) – 24. Alex Sobczyk (24, 21. Piotr Krawczyk), 9. Jesús Jiménez

Podbeskidzie: 1. Martin Polaček – 25. Bartosz Jaroch, 3. Aleksander Komor, 20. Dmytro Baszłaj, 22. Kacper Gach – 8. Karol Danielak, 19. Michał Rzuchowski (76, 7. Rafał Figiel), 15. Jakub Bieroński (85, 14. Filip Laskowski), 6. Tomasz Nowak (63, 10. Desley Ubbink), 11. Łukasz Sierpina (77, 17. Mateusz Marzec) – 9. Kamil Biliński

__________________________

Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków 1:1 (1:1)

Goals: Makuszewski 25′ – Błaszczykowski 33′

Yellow carded: Wdowik, Bida, Arsenić – Żukow, Basha, Mehremić

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Attendance: 5070

Jagiellonia: 1. Pāvels Šteinbors – 15. Zoran Arsenić, 17. Ivan Runje, 3. Błażej Augustyn, 27. Bartłomiej Wdowik (62, 19. Böðvar Böðvarsson) – 10. Maciej Makuszewski (71, 8. Przemysław Mystkowski), 26. Martin Pospíšil (85, 7. Juan Cámara), 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz, 14. Tomáš Přikryl (62, 31. Bartosz Bida) – 21. Jakov Puljić (84, 36. Maciej Bortniczuk)

Wisła: 1. Mateusz Lis – 8. Łukasz Burliga, 2. Rafał Janicki, 3. Adi Mehremić, 4. Maciej Sadlok – 15. Jean Carlos Silva (68, 43. Dawid Szot), 10. Gieorgij Żukow (84, 21. Nikola Kuveljić), 18. Chuca (84, 33. Dawid Abramowicz), 16. Jakub Błaszczykowski (73, 6. Vullnet Basha), 77. Stefan Savić – 44. Aleksander Buksa (68, 11. Fatos Bećiraj)

__________________________

Raków Częstochowa – Legia Warsaw 1:2 (0:1)

Goals: Kun 50′ – Pekhart 16′, 84′

Yellow carded: Wilusz, Gutkovskis, Sapała – Luís Rocha, Pekhart, Mladenović, Luquinhas

Red carded: Maciej Wilusz (45)

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork) Attendance: 1985

Raków: 29. Jakub Szumski – 4. Kamil Piątkowski, 2. Tomáš Petrášek, 3. Maciej Wilusz – 7. Fran Tudor, 43. David Tijanić (85, 15. Giánnis Papanikoláou), 10. Igor Sapała, 17. Petr Schwarz, 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (77, 9. Sebastian Musiolik), 77. Marcin Cebula (79, 6. Andrzej Niewulis)

Legia: 1. Artur Boruc – 14. Michał Karbownik, 5. Igor Lewczuk (46, 4. Mateusz Wieteska), 55. Artur Jędrzejczyk, 16. Luís Rocha (57, 25. Filip Mladenović) – 82. Luquinhas, 7. Domagoj Antolić (75, 67. Bartosz Kapustka), 99. Bartosz Slisz, 8. Walerian Gwilia (57, 20. José Kanté), 39. Maciej Rosołek – 9. Tomáš Pekhart (87, 24. André Martins)

__________________________

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice 2:0 (1:0)

Goals: Piasecki 2′, Celeban 51′

Yellow carded: Kirkeskov, Steczyk

Referee: Wojciech Myć (Lublin) Attendance: 5259

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 3. Piotr Celeban, 5. Israel Puerto, 14. Wojciech Golla, 17. Mariusz Pawelec (89, 15. Márk Tamás) – 18. Lubambo Musonda, 28. Waldemar Sobota, 21. Jakub Łabojko (88, 31. Maciej Pałaszewski), 8. Mateusz Praszelik (84, 27. Przemysław Bargiel), 7. Róbert Pich – 11. Fabian Piasecki (79, 37. Mathieu Scalet)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 4. Jakub Czerwiński, 5. Tomáš Huk, 2. Mikkel Kirkeskov – 16. Dominik Steczyk (67, 77. Arkadiusz Pyrka), 18. Patryk Sokołowski (67, 70. Jakub Świerczok), 3. Tomasz Jodłowiec, 10. Kristopher Vida (78, 7. Tiago Alves), 19. Sebastian Milewski (46, 17. Patryk Lipski) – 9. Piotr Parzyszek (56, 11. Michał Żyro)

__________________________

Wisła Płock – Stal Mielec 1:1 (0:0)

Goals: Szwoch 89′ – Prokić 55′

Yellow carded: Lesniak, Rzeźniczak – Żyro

Referee: Sebastian Jarzębak (Bytom) Attendance: 1318

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 30. Paweł Żuk (83, 89. Aleksander Pawlak), 25. Jakub Rzeźniczak, 2. Damian Michalski, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 9. Dawid Kocyła (69, 10. Giorgi Merebaszwili), 14. Mateusz Szwoch, 23. Filip Lesniak, 17. Hubert Adamczyk (59, 6. Damian Rasak) – 26. Cillian Sheridan (58, 8. Patryk Tuszyński)

Stal: 13. Rafał Strączek – 25. Wojciech Lisowski (46, 6. Marcin Flis), 5. Mateusz Żyro, 14. Kamil Kościelny, 23. Krystian Getinger – 10. Mateusz Mak (64, 98. Paweł Tomczyk), 8. Maciej Urbańczyk, 20. Grzegorz Tomasiewicz, 17. Petteri Forsell (72, 21. Mateusz Matras), 7. Maciej Domański – 9. Andreja Prokić (85, 96. Robert Dadok)

__________________________

Zagłębie Lubin – Lech Poznań 2:1 (0:1)

Goals: Guldan 82′, Balić 87′ – Ishak 45′

Yellow carded: Sirk – Šatka, Crnomarković

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 3968

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 27. Dominik Jończy, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 7. Saša Živec, 14. Jakub Żubrowski (67, 8. Łukasz Poręba), 4. Jewgienij Baszkirow, 18. Filip Starzyński (79, 17. Patryk Szysz), 39. Damjan Bohar (90, 5. Lorenco Šimić) – 11. Samuel Mráz (67, 9. Rok Sirk)

Lech: 35. Filip Bednarek – 44. Alan Czerwiński, 37. Ľubomír Šatka, 5. Đorđe Crnomarković, 27. Tymoteusz Puchacz – 38. Jakub Kamiński (90, 23. Filip Szymczak), 25. Pedro Tiba, 15. Jakub Moder, 10. Dani Ramírez (73, 11. Filip Marchwiński), 7. Kamil Jóźwiak (68, 21. Michał Skóraś) – 9. Mikael Ishak

__________________________

Warta Poznań – Lechia Gdańsk 0:1 (0:0)

Goal: Zwoliński 66′

Yellow carded: Kiełb, Jakóbowski, Kuzdra, Trałka – Kubicki, Makowski, Kałuziński

Red carded: Michał Jakóbowski (81)

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 2381

Warta: 1. Adrian Lis – 13. Jakub Kuzdra, 5. Bartosz Kieliba, 16. Aleks Ławniczak, 3. Jakub Kiełb – 19. Mariusz Rybicki, 21. Mateusz Kupczak, 6. Łukasz Trałka (80, 17. Mateusz Czyżycki), 22. Robert Janicki (71, 10. Adrian Laskowski), 11. Michał Jakóbowski – 25. Gracjan Jaroch (67, 9. Mateusz Kuzimski)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila, 25. Michał Nalepa, 5. Bartosz Kopacz, 2. Rafał Pietrzak – 11. Jaroslav Mihalík (59, 8. Omran Haydary), 6. Jarosław Kubicki, 36. Tomasz Makowski, 7. Maciej Gajos (90, 31. Žarko Udovičić), 28. Flávio Paixão (59, 88. Jakub Kałuziński) – 9. Łukasz Zwoliński

