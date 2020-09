Lech Poznan have still yet to win a game this season / lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 3: No Luck For Lech in Wroclaw

WROCLAW, Poland. September 14 (PSN) – Lech Poznan missed yet another opportunity to collect full three points in the third matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

In the most interesting game of last week, Slask Wroclaw drew 3:3 at home on Saturday with Lech Poznan. After some big transfers made during the off-season, the Kolejorz have become one of the most dangerous offensive sides in the league, despite having major issues at the back that have kept costing them points so far this season. However, at first it seemed that this wouldn’t be the case in Wroclaw, as Lech led the scoreline convincingly at the half thanks to two goals from Mikael Ishak and a strike by Dani Ramirez. In the first half, the Silesians did respond with two set piece goals that came from corner kicks, with both goals courtesy from Piotr Celeban and Mathieu Scalet. However, other than set pieces, the home side were unable to offer much else attack wise in open play. After the break, thanks to a clumsy mistake by Lech’s flimsy back-line, the Wroclaw outfit were granted a penalty that they then equalized on. Lech would afterwards try to retake the game, but luck quite clearly wasn’t on their side that night.

Cracovia – Stal Mielec 1:1 (0:0)

Goals: Szymonowicz 90′ – Tomczyk 82′

Yellow carded: Márquez – Flis, Forsell, Matras, Dadok.

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw) Attendance: 5439

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 44. Dawid Szymonowicz, 5. Iván Márquez, 87. Diego Ferraresso – 4. Sergiu Hanca (76, 99. Tomáš Vestenický), 10. Pelle van Amersfoort, 22. Florian Loshaj (76, 26. Filip Piszczek), 9. Marcos Álvarez, 21. Thiago (53, 8. Milan Dimun) – 7. Rivaldinho (52, 11. Mateusz Wdowiak)

Stal: 13. Rafał Strączek (90, 29. Damian Primel) – 6. Marcin Flis, 14. Kamil Kościelny, 5. Mateusz Żyro, 23. Krystian Getinger – 10. Mateusz Mak (76, 7. Maciej Domański), 21. Mateusz Matras, 20. Grzegorz Tomasiewicz, 17. Petteri Forsell (76, 96. Robert Dadok), 9. Andreja Prokić (88, 11. Szymon Stasik) – 99. Łukasz Zjawiński (68, 98. Paweł Tomczyk)

Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk 3:0 (1:0)

Goals: Jiménez 34′ (Pk), Nowak 60′, Ściślak 81′

Yellow carded: Koj, Procházka – Sopoćko

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Attendance: 10 270

Górnik: 84. Martin Chudý – 23. Giánnis Massoúras, 2. Przemysław Wiśniewski, 14. Michał Koj, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 6. Roman Procházka (71, 3. Krzysztof Kubica), 8. Alasana Manneh, 17. Bartosz Nowak (71, 20. Daniel Ściślak) – 24. Alex Sobczyk (56, 21. Piotr Krawczyk), 9. Jesús Jiménez

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 77. Rafał Kobryń (46, 19. Karol Fila), 23. Mario Maloča, 5. Bartosz Kopacz, 2. Rafał Pietrzak – 8. Omran Haydary (81, 32. Egy Maulana Vikri), 6. Jarosław Kubicki, 15. Kenny Saief (59, 11. Jaroslav Mihalík), 7. Maciej Gajos, 20. Conrado (46, 21. Mateusz Sopoćko) – 28. Flávio Paixão (59, 9. Łukasz Zwoliński)

Jagiellonia Białystok – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:2 (0:2)

Goals: Puljić 49′, Imaz 51′ – Biliński 18′, Rzuchowski 37′

Yellow carded: Figiel, Rundić

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 5065

Jagiellonia: 1. Pāvels Šteinbors – 38. Paweł Olszewski, 17. Ivan Runje (21, 25. Bogdan Țîru), 3. Błażej Augustyn, 19. Böðvar Böðvarsson – 10. Maciej Makuszewski (84, 16. Ariel Borysiuk), 26. Martin Pospíšil (84, 2. Andrej Kadlec), 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz, 8. Przemysław Mystkowski (69, 31. Bartosz Bida) – 21. Jakov Puljić

Podbeskidzie: 1. Martin Polaček – 16. Szymon Mroczko (60, 50. Maksymilian Sitek), 3. Aleksander Komor, 4. Milan Rundić, 22. Kacper Gach – 8. Karol Danielak (87, 17. Mateusz Marzec), 19. Michał Rzuchowski, 7. Rafał Figiel (71, 21. Gergő Kocsis), 6. Tomasz Nowak (87, 10. Desley Ubbink), 11. Łukasz Sierpina (60, 25. Bartosz Jaroch) – 9. Kamil Biliński

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków 2:2 (1:1)

Goals: Klemenz 8′ (OG), Triantafyllópoulos 90′ – Carlos Silva 3′, Chuca 57′

Yellow carded: Smoliński, Gorgon – Sadlok

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Attendance: 1877

Pogoń: 1. Dante Stipica – 22. David Stec, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 15. Hubert Matynia – 18. Michał Kucharczyk (68, 27. Sebastian Kowalczyk), 61. Kacper Smoliński (68, 16. Santeri Hostikka), 8. Damian Dąbrowski, 14. Kamil Drygas (64, 54. Maciej Żurawski), 20. Alexander Gorgon (80, 25. Paweł Cibicki) – 9. Adam Frączczak (64, 19. Adrian Benedyczak)

Wisła: 1. Mateusz Lis – 43. Dawid Szot, 5. Lukas Klemenz (46, 77. Stefan Savić), 2. Rafał Janicki, 4. Maciej Sadlok – 40. Yaw Yeboah (65, 19. David Niepsuj), 6. Vullnet Basha (84, 7. Michał Mak), 10. Gieorgij Żukow, 18. Chuca (84, 9. Rafał Boguski), 33. Dawid Abramowicz – 15. Jean Carlos Silva (65, 11. Fatos Bećiraj)

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin 2:1 (1:0)

Goals: Gutkovskis 1′, Tijanić 48′ – Sirk 66′

Yellow carded: Kun, Cebula, Tudor – Poręba, Balić, Sirk

Referee: Paweł Gil (Lublin) Attendance: 1675

Raków: 29. Jakub Szumski – 4. Kamil Piątkowski, 2. Tomáš Petrášek, 3. Maciej Wilusz – 7. Fran Tudor, 17. Petr Schwarz (79, 13. Piotr Malinowski), 10. Igor Sapała, 43. David Tijanić (88, 15. Giánnis Papanikoláou), 77. Marcin Cebula (78, 8. Ben Lederman), 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (72, 91. Felicio Brown Forbes)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna (84, 5. Lorenco Šimić), 27. Dominik Jończy, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 39. Damjan Bohar, 4. Jewgienij Baszkirow (77, 21. Jakub Bednarczyk), 8. Łukasz Poręba (62, 14. Jakub Żubrowski), 7. Saša Živec, 17. Patryk Szysz (46, 18. Filip Starzyński) – 11. Samuel Mráz (62, 9. Rok Sirk)

Śląsk Wrocław – Lech Poznań 3:3 (2:3)

Goals: Celeban 12′, Scalet 16′, Pich 51′ (Pk) – Ishak 7′, 32′, Ramírez 28′

Yellow carded: Sobota, Štiglec

Referee: Piotr Lasyk (Bytom) Attendance: 11 535

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 3. Piotr Celeban, 5. Israel Puerto, 14. Wojciech Golla, 17. Mariusz Pawelec (68, 4. Dino Štiglec) – 18. Lubambo Musonda (83, 27. Przemysław Bargiel), 28. Waldemar Sobota, 21. Jakub Łabojko, 8. Mateusz Praszelik (71, 24. Piotr Samiec-Talar), 7. Róbert Pich – 37. Mathieu Scalet (83, 6. Rafał Makowski)

Lech: 35. Filip Bednarek – 44. Alan Czerwiński, 4. Thomas Rogne, 5. Đorđe Crnomarković (81, 13. Tomasz Dejewski), 27. Tymoteusz Puchacz – 21. Michał Skóraś (71, 8. Jan Sýkora), 15. Jakub Moder, 25. Pedro Tiba, 10. Dani Ramírez (81, 11. Filip Marchwiński), 38. Jakub Kamiński – 9. Mikael Ishak

Wisła Płock – Legia Warsaw 0:1 (0:1)

Goal: Pekhart 30′

Yellow carded: Uryga, García, Szwoch – Slisz, Jędrzejczyk, Mladenović, Luquinhas

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Attendance: 1500

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 30. Paweł Żuk (46, 9. Dawid Kocyła), 33. Damian Zbozień, 2. Damian Michalski, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 27. Torgil Gjertsen (46, 94. Dušan Lagator), 6. Damian Rasak (86, 11. Piotr Pyrdoł), 23. Filip Lesniak, 14. Mateusz Szwoch (86, 28. Maciej Ambrosiewicz) – 26. Cillian Sheridan (66, 8. Patryk Tuszyński)

Legia: 1. Artur Boruc – 14. Michał Karbownik (66, 41. Paweł Stolarski), 44. William Rémy, 55. Artur Jędrzejczyk, 25. Filip Mladenović – 82. Luquinhas, 99. Bartosz Slisz, 24. André Martins (83, 39. Maciej Rosołek), 67. Bartosz Kapustka (83, 21. Rafael Lopes) – 20. José Kanté (69, 8. Walerian Gwilia), 9. Tomáš Pekhart

Warta Poznań – Piast Gliwice 0:0

Yellow carded: Czyżycki – Holúbek

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork) Attendance: 1872

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik (75, 13. Jakub Kuzdra), 5. Bartosz Kieliba, 16. Aleks Ławniczak, 3. Jakub Kiełb – 19. Mariusz Rybicki (88, 8. Kajetan Szmyt), 10. Adrian Laskowski (46, 21. Mateusz Kupczak), 6. Łukasz Trałka, 17. Mateusz Czyżycki (46, 22. Robert Janicki), 11. Michał Jakóbowski (70, 25. Gracjan Jaroch) – 9. Mateusz Kuzimski

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek (90, 28. Bartosz Rymaniak) – 16. Dominik Steczyk (64, 77. Arkadiusz Pyrka), 3. Tomasz Jodłowiec, 18. Patryk Sokołowski (64, 11. Michał Żyro), 17. Patryk Lipski, 10. Kristopher Vida – 9. Piotr Parzyszek (77, 7. Tiago Alves)

