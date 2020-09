Rakow's 3 game winning streak was put to a halt in Krakow / Rakow.com

PKO Ekstraklasa Matchweek 5: Cracovia End Rakow’s Streak

KRAKOW, Poland. September 28 (PSN) – Rakow Czestochowa’s winning streak came to an end in the fifth matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

On Saturday Cracovia drew 2:2 at home with Rakow Czestochowa. Tomas Petrasek scored the first goal early in the game for the visitors, who later added in a second goal that came from an excellent long-distance shot by David Tijanic. It seemed at that point that Rakow would potentially be leaving Krakow with a full three points, but Cracovia had their own say on the matter. The hosts showed some urgency and evened the score with a goal from Filip Piszczek in the first half, and then Ivan Fiolic in extra time. Cracovia, which remains unbeaten this season, interrupted Rakow’s winning streak, who have since won their last three league games.

__________________________

Cracovia – Raków Częstochowa 2:2 (1:2)

Goals: Piszczek 21′, Fiolić 90′ – Petrášek 11′, Tijanić 15′

Yellow carded: Van Amersfoort, Loshaj, Hanca – Kun

Referee: Piotr Lasyk (Bytom) Attendance: 5127

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 44. Dawid Szymonowicz, 88. Matej Rodin, 4. Sergiu Hanca – 14. Ivan Fiolić, 8. Milan Dimun (63, 99. Tomáš Vestenický), 22. Florian Loshaj, 10. Pelle van Amersfoort, 21. Thiago (46, 9. Marcos Álvarez) – 26. Filip Piszczek (75, 7. Rivaldinho)

Raków: 29. Jakub Szumski – 4. Kamil Piątkowski, 2. Tomáš Petrášek, 3. Maciej Wilusz – 7. Fran Tudor, 17. Petr Schwarz (90, 15. Giánnis Papanikoláou), 10. Igor Sapała, 43. David Tijanić (80, 13. Piotr Malinowski), 77. Marcin Cebula (60, 11. Ivi López), 23. Patryk Kun (90, 6. Andrzej Niewulis) – 21. Vladislavs Gutkovskis (80, 9. Sebastian Musiolik)

__________________________

Górnik Zabrze – Wisła Kraków 0:0

Yellow carded: Janža, Manneh – Frydrych, Mehremić, Burliga

Referee: Szymon Marciniak (Płock) Attendance: 12 492

Górnik: 84. Martin Chudý – 23. Giánnis Massoúras (90, 11. Adam Ryczkowski), 2. Przemysław Wiśniewski, 14. Michał Koj, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 6. Roman Procházka (59, 20. Daniel Ściślak), 8. Alasana Manneh (81, 44. Filip Bainović), 17. Bartosz Nowak (81, 3. Krzysztof Kubica) – 24. Alex Sobczyk (58, 21. Piotr Krawczyk), 9. Jesús Jiménez

Wisła: 1. Mateusz Lis – 8. Łukasz Burliga, 25. Michal Frydrych, 3. Adi Mehremić (87, 5. Lukas Klemenz), 33. Dawid Abramowicz – 40. Yaw Yeboah (76, 9. Rafał Boguski), 21. Nikola Kuveljić, 80. Patryk Plewka, 10. Gieorgij Żukow (46, 6. Vullnet Basha), 77. Stefan Savić (87, 4. Maciej Sadlok) – 15. Jean Carlos Silva (70, 11. Fatos Bećiraj)

__________________________

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin 0:1 (0:1)

Goal: Šimić 10′

Yellow carded: Romanczuk – Szysz, Balić, Wójcicki

Referee: Wojciech Myć (Lublin) Attendance: 5881

Jagiellonia: 1. Pāvels Šteinbors – 38. Paweł Olszewski, 25. Bogdan Țîru, 3. Błażej Augustyn (78, 16. Ariel Borysiuk), 19. Böðvar Böðvarsson – 10. Maciej Makuszewski (46, 14. Tomáš Přikryl), 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz, 8. Przemysław Mystkowski (57, 31. Bartosz Bida) – 21. Jakov Puljić (73, 13. Fedor Černych)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 5. Lorenco Šimić, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 17. Patryk Szysz, 8. Łukasz Poręba (89, 23. Jakub Wójcicki), 4. Jewgienij Baszkirow, 18. Filip Starzyński (76, 14. Jakub Żubrowski), 7. Saša Živec – 11. Samuel Mráz (63, 9. Rok Sirk)

__________________________

Lechia Gdańsk – Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 (3:0)

Goals: Pietrzak 13′, Paixão 30′, 42′, Zwoliński 90′

Yellow carded: Makowski, Kubicki – Roginić, Biliński, Modelski

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw) Attendance: 4877

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila, 25. Michał Nalepa, 5. Bartosz Kopacz, 2. Rafał Pietrzak – 8. Omran Haydary (86, 17. Mateusz Żukowski), 6. Jarosław Kubicki, 36. Tomasz Makowski (70, 21. Mateusz Sopoćko), 7. Maciej Gajos (79, 80. Egzon Kryeziu), 20. Conrado (79, 32. Egy Maulana Vikri) – 28. Flávio Paixão (70, 9. Łukasz Zwoliński)

Podbeskidzie: 1. Martin Polaček – 2. Filip Modelski, 3. Aleksander Komor, 4. Milan Rundić, 22. Kacper Gach – 8. Karol Danielak (56, 11. Łukasz Sierpina), 15. Jakub Bieroński (56, 14. Filip Laskowski), 21. Gergő Kocsis, 6. Tomasz Nowak (71, 10. Desley Ubbink), 95. Marko Roginić (70, 17. Mateusz Marzec) – 9. Kamil Biliński

__________________________

Wisła Płock – Warta Poznań 1:3 (0:1)

Goals: Ławniczak 79′ (OG) – Ławniczak 29′, Kieliba 48′, Trałka 85′

Yellow carded: Michalski – Jakóbowski, Ławniczak

Referee: Zbigniew Dobrynin (Łódź) Attendance: 1411

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 33. Damian Zbozień, 2. Damian Michalski, 94. Dušan Lagator, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 9. Dawid Kocyła (64, 11. Piotr Pyrdoł), 6. Damian Rasak, 23. Filip Lesniak, 14. Mateusz Szwoch (75, 96. Wojciech Szumilas) – 8. Patryk Tuszyński (64, 26. Cillian Sheridan)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 5. Bartosz Kieliba, 16. Aleks Ławniczak, 13. Jakub Kuzdra – 11. Michał Jakóbowski (90, 8. Kajetan Szmyt), 6. Łukasz Trałka, 21. Mateusz Kupczak, 22. Robert Janicki (69, 7. Konrad Handzlik), 19. Mariusz Rybicki (84, 18. Mario Rodríguez) – 9. Mateusz Kuzimski

__________________________

Stal Mielec – Piast Gliwice 3:2 (1:0)

Goals: Domański 21′ (Pk), Mak 55′, 80′ – Żyro 49′, Steczyk 54′

Yellow carded: Konczkowski, Sokołowski, Czerwiński

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork) Attendance: 2714

Stal: 13. Rafał Strączek – 6. Marcin Flis (73, 44. Martin Sus), 14. Kamil Kościelny, 21. Mateusz Matras, 5. Mateusz Żyro (41, 15. Wojciech Błyszko), 23. Krystian Getinger – 10. Mateusz Mak, 8. Maciej Urbańczyk, 20. Grzegorz Tomasiewicz (81, 27. Damian Pawłowski), 7. Maciej Domański (81, 96. Robert Dadok) – 9. Andreja Prokić (73, 98. Paweł Tomczyk)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski (84, 28. Bartosz Rymaniak), 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 2. Mikkel Kirkeskov, 14. Jakub Holúbek (84, 7. Tiago Alves) – 17. Patryk Lipski, 3. Tomasz Jodłowiec (35, 18. Patryk Sokołowski), 10. Kristopher Vida – 11. Michał Żyro, 16. Dominik Steczyk (77, 77. Arkadiusz Pyrka)

__________________________

Lech Poznań – Pogoń Szczecin

Match postponed to a later date at the request by the host team

__________________________

Legia Warsaw – Śląsk Wrocław

Match postponed to a later date at the request by the host team

