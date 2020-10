Jakub Moder led the goal scoring for the Kolejorz in Gliwice / lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 6: Lech Showcase European Form in Gliwice

GLIWICE, Poland. October 5 (PSN) – Lech Poznan have continued their impressive European form in the sixth matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

On Friday Piast Gliwice lost 1:4 at home against Lech in a match that very few could had anticipated the scoreline for. Piast were one of the top teams last season, but struggled to balance domestic league play and Europe this season. However, after getting knocked out by FC Copenhagen, many believed Piast would resume to being a force to be reckoned with again in the Ekstraklasa. Unfortunately for them, they had to face the already in form Lech, who had just came off from beating the best club in Belgium. Goals for the Kolejorz were scored by Jakub Moder, Dani Ramirez, Filip Marchwinski and Nika Kaczarawa. Michal Zyro would score the lone goal for the hosts at the end, but Lech were ultimately untouchable on Friday night. Piast now continue to remain last place in the table, while Lech have moved up to sixth in the league standings.

__________________________

Piast Gliwice – Lech Poznań 1:4 (0:2)

Goals: Żyro 88′ (Pk) – Moder 6′, Ramírez 43′, Marchwiński 61′, Kaczarawa 74′ (Pk)

Yellow carded: Vida, Ajenjo Hyjek, Żyro – Czerwiński, Kraweć

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń) Attendance: 3215

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 34. Piotr Malarczyk, 2. Mikkel Kirkeskov – 77. Arkadiusz Pyrka (80, 22. Tomasz Mokwa), 19. Sebastian Milewski, 18. Patryk Sokołowski (73, 23. Javier Ajenjo Hyjek), 17. Patryk Lipski (70, 7. Tiago Alves), 10. Kristopher Vida (46, 21. Gerard Badía) – 11. Michał Żyro

Lech: 35. Filip Bednarek – 44. Alan Czerwiński, 37. Ľubomír Šatka, 4. Thomas Rogne, 3. Wasyl Kraweć (75, 29. Mohammad Awwad) – 21. Michał Skóraś, 15. Jakub Moder (66, 6. Karlo Muhar), 25. Pedro Tiba, 10. Dani Ramírez (59, 11. Filip Marchwiński), 38. Jakub Kamiński (59, 27. Tymoteusz Puchacz) – 9. Mikael Ishak (67, 14. Nika Kaczarawa)

__________________________

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Stal Mielec 1:0 (1:0)

Goal: Biliński 32′

Yellow carded: Gach – Tomasiewicz

Referee: Łukasz Szczech (Warsaw) Attendance: 2987

Podbeskidzie: 13. Rafał Leszczyński – 2. Filip Modelski, 28. Kornel Osyra, 20. Dmytro Baszłaj, 22. Kacper Gach – 8. Karol Danielak (69, 17. Mateusz Marzec), 19. Michał Rzuchowski, 7. Rafał Figiel, 6. Tomasz Nowak (88, 21. Gergő Kocsis), 14. Filip Laskowski (69, 16. Szymon Mroczko) – 9. Kamil Biliński

Stal: 13. Rafał Strączek – 6. Marcin Flis (79, 99. Łukasz Zjawiński), 15. Wojciech Błyszko (59, 44. Martin Sus), 21. Mateusz Matras, 14. Kamil Kościelny, 23. Krystian Getinger – 10. Mateusz Mak, 20. Grzegorz Tomasiewicz (59, 98. Paweł Tomczyk), 8. Maciej Urbańczyk, 7. Maciej Domański (72, 27. Damian Pawłowski) – 9. Andreja Prokić (72, 77. Jakub Wróbel)

__________________________

Raków Częstochowa – Wisła Płock 3:0 (1:0)

Goals: Petrášek 11′, Cebula 48′, Tijanić 66′

Yellow carded: Petrášek – Lagator, Michalski, Sheridan

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Attendance: 1631

Raków: 29. Jakub Szumski – 4. Kamil Piątkowski, 2. Tomáš Petrášek, 3. Maciej Wilusz – 7. Fran Tudor (85, 27. Daniel Bartl), 20. Marko Poletanović (80, 17. Petr Schwarz), 10. Igor Sapała, 43. David Tijanić (85, 13. Piotr Malinowski), 77. Marcin Cebula (80, 11. Ivi López), 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (87, 14. Daniel Szelągowski)

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 33. Damian Zbozień, 2. Damian Michalski (73, 7. Piotr Tomasik), 94. Dušan Lagator, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 9. Dawid Kocyła (60, 11. Piotr Pyrdoł), 6. Damian Rasak (60, 89. Aleksander Pawlak), 23. Filip Lesniak, 14. Mateusz Szwoch (73, 96. Wojciech Szumilas) – 8. Patryk Tuszyński (60, 26. Cillian Sheridan)

__________________________

Śląsk Wrocław – Cracovia 3:1 (2:0)

Goals: Expósito 17′, 65′, Golla 22′ – Hanca 50′ (Pk)

Yellow carded: Štiglec – Hanca, Álvarez, Fiolić

Red carded: Dino Štiglec (81)

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Attendance: 6438

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 3. Piotr Celeban, 14. Wojciech Golla, 15. Márk Tamás, 4. Dino Štiglec – 18. Lubambo Musonda (86, 17. Mariusz Pawelec), 29. Krzysztof Mączyński, 28. Waldemar Sobota, 25. Marcel Zylla (90, 24. Piotr Samiec-Talar), 7. Róbert Pich (90, 37. Mathieu Scalet) – 9. Erik Expósito (89, 11. Fabian Piasecki)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 44. Dawid Szymonowicz, 88. Matej Rodin, 4. Sergiu Hanca – 14. Ivan Fiolić (90, 16. Przemysław Kapek), 10. Pelle van Amersfoort, 22. Florian Loshaj (75, 8. Milan Dimun), 9. Marcos Álvarez (90, 99. Tomáš Vestenický), 21. Thiago (46, 90. Michael Gardawski) – 26. Filip Piszczek (75, 7. Rivaldinho)

__________________________

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze 2:0 (2:0)

Goals: Chudý 39′ (OG), Szysz 45′

Yellow carded: Sirk – Manneh

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork) Attendance: 2882

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 5. Lorenco Šimić, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić (21, 77. Mateusz Bartolewski) – 17. Patryk Szysz (76, 95. Dejan Dražić), 8. Łukasz Poręba, 4. Jewgienij Baszkirow, 18. Filip Starzyński (76, 14. Jakub Żubrowski), 7. Saša Živec – 11. Samuel Mráz (61, 9. Rok Sirk)

Górnik: 84. Martin Chudý – 23. Giánnis Massoúras (64, 20. Daniel Ściślak), 2. Przemysław Wiśniewski, 14. Michał Koj, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 6. Roman Procházka (80, 11. Adam Ryczkowski), 8. Alasana Manneh (87, 3. Krzysztof Kubica), 17. Bartosz Nowak (87, 18. Wojciech Hajda) – 24. Alex Sobczyk (64, 21. Piotr Krawczyk), 9. Jesús Jiménez

__________________________

Warta Poznań – Legia Warsaw

Match postponed to a later date due to COVID-19 protocol

__________________________

Wisła Kraków – Lechia Gdańsk

Match postponed to a later date due to COVID-19 protocol

__________________________

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok

Match postponed to a later date due to COVID-19 protocol

