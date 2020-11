Lech were unable to end Rakow's undefeated streak / lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 10: Lech Trumped by Daring Rakow

POZNAN, Poland. November 23 (PSN) – Lech Poznan and Rakow Czestochowa traded points in the highlight match of the tenth matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

Looking to turn their fortunes around, Lech needed to defeat current leaders Rakow at home, a task that has proved difficult for many in the league thus far. The Kolejorz ultimately tied 3:3 with the small club, not earning the full three points that they desired but enough to get by. Goals for the Kolejorz were scored by Mikael Ishak, Jakub Moder and Dani Ramirez, and the visitors fired back with goals by Ivi Lopez, Oskar Zawada and Daniel Szelągowski. While Lech had a weak early showing, they eventually came back strong and held out the lead for most of the game. However, they were trumped in injury time by a wonder goal from 18-year-old rookie Szelągowski, who took on the entire Lech defense in order to equalize for the Czestochowa outfit. While Rakow missed out on a win in Poznan, their undefeated streak now continues to nine games. Meanwhile, Legia Warsaw have been able to reclaim first place thanks to their 1:0 win over Cracovia Krakow.

__________________________

Zagłębie Lubin – Stal Mielec 2:2 (2:1)

Goals: Chodyna 17′, Balić 34′ – Domański 37′, Forsell 50′

Yellow carded: Šimić – Mak, Żyro, Wróbel

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 5. Lorenco Šimić, 33. Ľubomír Guldan, 3. Saša Balić – 17. Patryk Szysz, 8. Łukasz Poręba, 14. Jakub Żubrowski (65, 4. Jewgienij Baszkirow), 18. Filip Starzyński, 16. Adam Ratajczyk (65, 21. Jakub Bednarczyk) – 11. Samuel Mráz (81, 9. Rok Sirk)

Stal: 13. Rafał Strączek – 14. Kamil Kościelny, 5. Mateusz Żyro, 4. Bożidar Czorbadżijski (81, 44. Martin Sus), 6. Marcin Flis – 10. Mateusz Mak (67, 77. Jakub Wróbel), 20. Grzegorz Tomasiewicz, 21. Mateusz Matras, 7. Maciej Domański, 9. Andreja Prokić (46, 17. Petteri Forsell) – 99. Łukasz Zjawiński (46, 98. Paweł Tomczyk)

__________________________

Warta Poznań – Wisła Kraków 2:1 (0:1)

Goals: Grzesik 47′, Kuzimski 59′ – Mehremić 9′

Yellow carded: Grzesik, Laskowski – Savić, Basha

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Warta: 33. Daniel Bielica – 2. Jan Grzesik, 5. Bartosz Kieliba, 4. Robert Ivanov, 13. Jakub Kuzdra – 11. Michał Jakóbowski, 17. Mateusz Czyżycki, 6. Łukasz Trałka, 10. Adrian Laskowski, 3. Jakub Kiełb – 9. Mateusz Kuzimski

Wisła: 1. Mateusz Lis – 8. Łukasz Burliga, 25. Michal Frydrych, 3. Adi Mehremić, 33. Dawid Abramowicz – 15. Jean Carlos Silva (81, 44. Aleksander Buksa), 80. Patryk Plewka, 21. Nikola Kuveljić (73, 6. Vullnet Basha), 18. Chuca (73, 10. Gieorgij Żukow), 77. Stefan Savić (60, 40. Yaw Yeboah) – 99. Felicio Brown Forbes (81, 11. Fatos Bećiraj)

__________________________

Cracovia – Legia Warsaw 0:1 (0:0)

Goal: Mladenović 51′

Yellow carded: Loshaj, Piszczek – Kapustka

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 44. Dawid Szymonowicz, 88. Matej Rodin, 3. Michal Sipľak – 14. Ivan Fiolić (81, 73. Patryk Zaucha), 8. Milan Dimun (64, 7. Rivaldinho), 22. Florian Loshaj, 10. Pelle van Amersfoort, 97. Daniel Pik (46, 21. Thiago) – 99. Tomáš Vestenický (81, 26. Filip Piszczek)

Legia: 35. Cezary Miszta – 2. Josip Juranović, 5. Igor Lewczuk, 55. Artur Jędrzejczyk, 25. Filip Mladenović – 22. Paweł Wszołek, 8. Walerian Gwilia (64, 21. Rafael Lopes), 24. André Martins, 67. Bartosz Kapustka, 82. Luquinhas – 9. Tomáš Pekhart

__________________________

Lech Poznań – Raków Częstochowa 3:3 (1:2)

Goals: Ishak 33′, Jakub Moder 48 (Pk), Ramírez 51′ – López 16′, Zawada 31′, Szelągowski 90′

Yellow carded: Skóraś, Moder – López, Niewulis, Kun, Piątkowski

Referee: Paweł Gil (Lublin)

Lech: 35. Filip Bednarek – 44. Alan Czerwiński, 37. Ľubomír Šatka, 5. Đorđe Crnomarković, 27. Tymoteusz Puchacz – 8. Jan Sýkora (72, 11. Filip Marchwiński), 25. Pedro Tiba, 15. Jakub Moder, 10. Dani Ramírez, 21. Michał Skóraś (88, 91. Bohdan Butko) – 9. Mikael Ishak (90, 14. Nika Kaczarawa)

Raków: 29. Jakub Szumski – 4. Kamil Piątkowski, 6. Andrzej Niewulis, 3. Maciej Wilusz (67, 17. Petr Schwarz) – 7. Fran Tudor (83, 27. Daniel Bartl), 20. Marko Poletanović (79, 43. David Tijanić), 10. Igor Sapała, 77. Marcin Cebula (83, 14. Daniel Szelągowski), 11. Ivi López, 23. Patryk Kun – 9. Oskar Zawada (79, 21. Vladislavs Gutkovskis)

__________________________

Pogoń Szczecin – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (0:1)

Goals: Benedyczak 72′ – Biliński 29′

Yellow carded: Kozłowski, Gorgon – Sierpina, Nowak, Gach

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 22. David Stec, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 15. Hubert Matynia – 18. Michał Kucharczyk (69, 17. Mariusz Fornalczyk), 64. Kacper Kozłowski (59, 19. Adrian Benedyczak), 8. Damian Dąbrowski (59, 28. Tomás Podstawski), 20. Alexander Gorgon, 27. Sebastian Kowalczyk (70, 14. Kamil Drygas) – 10. Luka Zahovič (90, 61. Kacper Smoliński)

Podbeskidzie: 40. Michal Peškovič – 2. Filip Modelski, 20. Dmytro Baszłaj, 4. Milan Rundić, 22. Kacper Gach – 50. Maksymilian Sitek (87, 16. Szymon Mroczko), 19. Michał Rzuchowski, 6. Tomasz Nowak, 11. Łukasz Sierpina (82, 32. Serhij Miakuszko) – 95. Marko Roginić, 9. Kamil Biliński

__________________________

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 0:0

Yellow carded: Piasecki, Puerto, Mączyński – Manneh, Wojtuszek

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 3. Piotr Celeban, 5. Israel Puerto, 15. Márk Tamás, 17. Mariusz Pawelec (83, 2. Guillermo Cotugno) – 18. Lubambo Musonda (68, 10. Bartłomiej Pawłowski), 29. Krzysztof Mączyński, 28. Waldemar Sobota (75, 31. Maciej Pałaszewski), 8. Mateusz Praszelik (83, 39. Szymon Lewkot), 7. Róbert Pich – 9. Erik Expósito (75, 11. Fabian Piasecki)

Górnik: 84. Martin Chudý – 23. Giánnis Massoúras (69, 20. Daniel Ściślak), 2. Przemysław Wiśniewski, 4. Aleksander Paluszek, 5. Stéfanos Evangélou, 7. Michał Rostkowski (69, 15. Norbert Wojtuszek) – 6. Roman Procházka, 8. Alasana Manneh (86, 44. Filip Bainović), 17. Bartosz Nowak – 21. Piotr Krawczyk (86, 13. Kacper Michalski), 24. Alex Sobczyk (63, 11. Adam Ryczkowski)

__________________________

Piast Gliwice – Lechia Gdańsk 2:0 (2:0)

Goals: Świerczok 3′ (Pk), Czerwiński 32′

Yellow carded: Czerwiński, Chrapek – Haydary, Alomerović, Żukowski

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 34. Piotr Malarczyk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 21. Gerard Badía (70, 3. Tomasz Jodłowiec), 18. Patryk Sokołowski, 6. Michał Chrapek, 19. Sebastian Milewski – 16. Dominik Steczyk, 70. Jakub Świerczok (60, 7. Tiago Alves)

Lechia: 1. Zlatan Alomerović – 19. Karol Fila (84, 32. Egy Maulana Vikri), 4. Kristers Tobers, 5. Bartosz Kopacz, 2. Rafał Pietrzak – 8. Omran Haydary (46, 9. Łukasz Zwoliński), 88. Jakub Kałuziński (63, 7. Maciej Gajos), 6. Jarosław Kubicki, 15. Kenny Saief (74, 11. Jaroslav Mihalík), 20. Conrado (63, 17. Mateusz Żukowski) – 28. Flávio Paixão

__________________________

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock 5:2 (2:0)

Goals: Puljić 13′, 46′, 66′, Imaz 16′, Pospíšil 62′ – Kocyła 51′, Rasak 71′

Yellow carded: Țîru – Kocyła

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Jagiellonia: 96. Damian Węglarz – 35. Szymon Pankiewicz, 25. Bogdan Țîru, 3. Błażej Augustyn, 27. Bartłomiej Wdowik (83, 19. Böðvar Böðvarsson) – 14. Tomáš Přikryl (77, 31. Bartosz Bida), 26. Martin Pospíšil, 16. Ariel Borysiuk (83, 23. Fernán Ferreiroa), 8. Przemysław Mystkowski (66, 28. Kamil Wojtkowski), 11. Jesús Imaz – 21. Jakov Puljić (67, 13. Fedor Černych)

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 33. Damian Zbozień, 18. Alan Uryga, 3. Milan Obradović, 24. Ángel García – 27. Torgil Gjertsen, 6. Damian Rasak (89, 94. Dušan Lagator), 14. Mateusz Szwoch (46, 9. Dawid Kocyła), 96. Wojciech Szumilas (46, 23. Filip Lesniak), 11. Piotr Pyrdoł (46, 10. Giorgi Merebaszwili) – 19. Airam Cabrera (71, 8. Patryk Tuszyński)

