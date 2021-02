First place Pogon have now won two games in a row since the winter break / pogonszczecin.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 16: Pogon First After Cracovia Encounter

SZCZECIN, Poland. February 8 (PSN) – Pogon Szczecin have taken first place in the sixteenth matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

In the most interesting game on Saturday, Pogon won 1:0 at home against a desperate and down on their luck Cracovia. The port club has seen themselves hold good form coming in from the winter break and have now collected two modest 1:0 wins in a row. It has been the exact opposite story for Cracovia, whose coach Michal Probierz attempted to resign last week and the team suffering poor performances week to week. However, despite this the Pasy gave Pogon a run for their money, forcing the Szczecin outfit to pull out everything they had to secure a victory. Kacper Smolinski scored the lone winning goal with a header for Pogon just before the half time break, a result that Kosta Runjaic’s side held until the final whistle.



__________________________

Lech Poznań – Zagłębie Lubin 0:0

Yellow carded: Kraweć, Milić

Referee: Sebastian Jarzębak (Bytom)

Lech: 1. Mickey van der Hart – 44. Alan Czerwiński, 4. Thomas Rogne (46, 16. Antonio Milić), 18. Bartosz Salamon, 3. Wasyl Kraweć (46, 21. Michał Skóraś) – 38. Jakub Kamiński (81, 8. Jan Sýkora), 6. Jesper Karlström, 25. Pedro Tiba, 10. Dani Ramírez (81, 29. Mohammad Awwad), 27. Tymoteusz Puchacz – 9. Mikael Ishak (74, 23. Filip Szymczak)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 23. Jakub Wójcicki, 74. Kamil Kruk, 55. Damian Oko, 77. Mateusz Bartolewski – 17. Patryk Szysz, 14. Jakub Żubrowski, 8. Łukasz Poręba, 18. Filip Starzyński, 95. Dejan Dražić (74, 39. Miroslav Stoch) – 11. Samuel Mráz (74, 9. Rok Sirk)

__________________________

Lechia Gdańsk – Warta Poznań 1:1 (1:0)

Goals: Nalepa 33′ – Rybicki 72′

Yellow carded: Nalepa, Kopacz – Kuzimski

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila, 25. Michał Nalepa, 5. Bartosz Kopacz, 2. Rafał Pietrzak – 8. Omran Haydary (61, 20. Conrado), 6. Jarosław Kubicki, 36. Tomasz Makowski, 7. Maciej Gajos, 15. Kenny Saief (75, 22. Joseph Ceesay) – 28. Flávio Paixão (76, 18. Jakub Arak)

Warta: 1. Adrian Lis – 23. Mateusz Spychała (58, 19. Mariusz Rybicki), 16. Aleks Ławniczak, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb – 2. Jan Grzesik, 15. Michał Kopczyński (69, 21. Mateusz Kupczak), 6. Łukasz Trałka, 34. Maciej Żurawski (83, 22. Robert Janicki), 11. Michał Jakóbowski – 9. Mateusz Kuzimski

__________________________

Legia Warsaw – Raków Częstochowa 2:0 (1:0)

Goals: Luquinhas 29′, Pekhart 64′ (Pk)

Yellow carded: Rafael Lopes, Pekhart, Wszołek – Sapała, Schwarz

Referee: Paweł Gil (Lublin)

Legia: 1. Artur Boruc – 55. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 3. Mateusz Hołownia – 22. Paweł Wszołek, 99. Bartosz Slisz, 24. André Martins (50, 21. Rafael Lopes), 67. Bartosz Kapustka, 82. Luquinhas (90, 63. Jakub Kisiel), 25. Filip Mladenović – 9. Tomáš Pekhart

Raków: 28. Dominik Holec – 17. Petr Schwarz, 6. Andrzej Niewulis (44, 33. Jarosław Jach), 89. Daniel Mikołajewski – 7. Fran Tudor (72, 13. Piotr Malinowski), 20. Marko Poletanović, 10. Igor Sapała, 43. David Tijanić, 11. Ivi López (46, 77. Marcin Cebula; 72, 14. Daniel Szelągowski), 27. Daniel Bartl (57, 23. Patryk Kun) – 21. Vladislavs Gutkovskis

__________________________

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 2:0 (1:0)

Goals: Żyro 23′, Sokołowski 58′

Yellow carded: Huk, Sokołowski, Pyrka – Pałaszewski, Tamás, Piasecki, Janasik

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 77. Arkadiusz Pyrka (86, 15. Mateusz Winciersz), 3. Tomasz Jodłowiec, 18. Patryk Sokołowski, 6. Michał Chrapek (89, 7. Tiago Alves), 10. Kristopher Vida (79, 19. Sebastian Milewski) – 11. Michał Żyro

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 19. Patryk Janasik, 5. Israel Puerto, 15. Márk Tamás (79, 17. Mariusz Pawelec), 4. Dino Štiglec – 10. Bartłomiej Pawłowski (64, 11. Fabian Piasecki), 31. Maciej Pałaszewski (46, 6. Rafał Makowski; 58, 25. Marcel Zylla), 28. Waldemar Sobota (79, 20. Marcin Szpakowski), 8. Mateusz Praszelik, 7. Róbert Pich – 9. Erik Expósito

__________________________

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Zabrze 2:1 (0:1)

Goals: Biliński 79′, 90′ – Koj 10′

Yellow carded: Bieroński, Kocsis, Biliński, Roginić – Wiśniewski, Koj

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Podbeskidzie: 40. Michal Peškovič – 2. Filip Modelski, 26. Rafał Janicki, 4. Milan Rundić, 6. Petar Mamić – 17. Mateusz Marzec (66, 8. Karol Danielak), 15. Jakub Bieroński (46, 44. Dominik Frelek), 21. Gergő Kocsis, 10. Desley Ubbink (46, 23. Jakub Hora), 95. Marko Roginić – 9. Kamil Biliński (90, 32. Serhij Miakuszko)

Górnik: 84. Martin Chudý – 23. Giánnis Massoúras, 2. Przemysław Wiśniewski, 14. Michał Koj, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 3. Krzysztof Kubica, 8. Alasana Manneh (85, 20. Daniel Ściślak), 17. Bartosz Nowak (72, 6. Roman Procházka) – 24. Alex Sobczyk (53, 15. Norbert Wojtuszek), 9. Jesús Jiménez (85, 21. Piotr Krawczyk)

__________________________

Pogoń Szczecin – Cracovia 1:0 (1:0)

Goal: Smoliński 43′

Yellow carded: Kowalczyk, Luís Mata – Thiago

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata – 27. Sebastian Kowalczyk (79, 28. Tomás Podstawski), 8. Damian Dąbrowski, 20. Alexander Gorgon, 14. Kamil Drygas (90, 55. Igor Łasicki), 61. Kacper Smoliński (63, 19. Adrian Benedyczak) – 10. Luka Zahovič (63, 18. Michał Kucharczyk)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 88. Matej Rodin (80, 97. Daniel Pik), 5. Iván Márquez, 3. Michal Sipľak – 14. Ivan Fiolić (46, 7. Rivaldinho), 19. Damir Sadiković, 10. Pelle van Amersfoort, 22. Florian Loshaj, 21. Thiago – 9. Marcos Álvarez (46, 26. Filip Piszczek)

__________________________

Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok 2:0 (0:0)

Goals: Sadlok 55′, Brown Forbes 88′

Yellow carded: Szot – Olszewski, Matysik

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Wisła: 1. Mateusz Lis – 43. Dawid Szot, 25. Michal Frydrych, 4. Maciej Sadlok, 8. Łukasz Burliga – 40. Yaw Yeboah, 10. Gieorgij Żukow, 80. Patryk Plewka, 77. Stefan Savić, 15. Jean Carlos Silva (67, 55. Žan Medved) – 99. Felicio Brown Forbes

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 38. Paweł Olszewski (84, 30. Miłosz Matysik), 25. Bogdan Țîru, 3. Błażej Augustyn, 5. Bojan Nastić (73, 27. Bartłomiej Wdowik) – 10. Maciej Makuszewski (84, 15. Kris Twardek), 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz, 13. Fedor Černych (73, 28. Kamil Wojtkowski) – 21. Jakov Puljić (90, 36. Maciej Bortniczuk)

__________________________

Stal Mielec – Wisła Płock

Match cancelled and postponed to later date due to the poor condition of the pitch

