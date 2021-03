Rakow have now entered another winning streak since losing to Legia Warsaw / rakow.com

PKO Ekstraklasa Matchweek 19: Rakow Inching to The Top

BELCHATOW, Poland. March 1 (PSN) – Rakow Czestochowa have continued their winning ways in the nineteenth matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

Having an impressive first part of the season, where Rakow led the league and looked almost unbeatable at times, their brilliant run eventually ended after facing off with both Pogon Szczecin and Legia Warsaw. Since then, the club from Czestochowa struggled to regain their past form but a recent second victory may suggest they’re in the process of potentially regaining it. This comes after Rakow won 1:0 on Friday night against Podbeskidzie Bielsko-Biala. The winning goal was scored by Andrzej Niewulis in the 53rd minute, which then saw the Medaliki claim their second victory since losing to Legia. Now with only five points below the Legion, Rakow have begun to slowly inch their way back to the top.



Cracovia – Zagłębie Lubin 2:4 (1:2)

Goals: Šimić 30′ (OG), Piszczek 72′ – Szysz 10′, Starzyński 44′, 55′ (Pk), Šimić 86′

Yellow carded: Pik, Piszczek, Luís Rocha – Jończy, Stoch, Balić, Dražić

Red carded: Daniel Pik (53), Luís Rocha (88)

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 5. Iván Márquez (46, 9. Marcos Álvarez), 88. Matej Rodin, 18. Luís Rocha – 97. Daniel Pik, 44. Dawid Szymonowicz, 22. Florian Loshaj (66, 19. Damir Sadiković), 10. Pelle van Amersfoort, 4. Sergiu Hanca (66, 17. Jakub Kosecki) – 7. Rivaldinho (66, 26. Filip Piszczek)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 5. Lorenco Šimić, 27. Dominik Jończy, 3. Saša Balić – 17. Patryk Szysz (90, 16. Adam Ratajczyk), 14. Jakub Żubrowski, 95. Dejan Dražić (79, 8. Łukasz Poręba), 18. Filip Starzyński (90, 77. Mateusz Bartolewski), 39. Miroslav Stoch – 13. Karol Podliński (82, 11. Samuel Mráz)

Górnik Zabrze – Legia Warsaw 1:2 (1:1)

Goals: Jiménez 45′ (Pk) Kapustka 4′, Kostorz 82′

Yellow carded: Procházka, Gryszkiewicz, Janža, Nowak – André Martins, Jędrzejczyk, Luquinhas

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Górnik: 84. Martin Chudý – 23. Giánnis Massoúras, 2. Przemysław Wiśniewski, 14. Michał Koj, 27. Adrian Gryszkiewicz (62, 4. Aleksander Paluszek), 64. Erik Janža – 3. Krzysztof Kubica, 6. Roman Procházka (74, 20. Daniel Ściślak), 17. Bartosz Nowak (74, 8. Alasana Manneh) – 24. Alex Sobczyk (54, 10. Richmond Boakye), 9. Jesús Jiménez

Legia: 1. Artur Boruc – 55. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 13. Artem Szabanow – 2. Josip Juranović, 99. Bartosz Slisz (69, 8. Walerian Gwilia), 24. André Martins (55, 30. Kacper Kostorz), 67. Bartosz Kapustka, 82. Luquinhas (87, 22. Paweł Wszołek), 25. Filip Mladenović – 21. Rafael Lopes (46, 20. Ernest Muçi)

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Goal: Alves 90′

Yellow carded: Augustyn, Romanczuk, Twardek – Holúbek, Rymaniak

Red carded: Błażej Augustyn (59)

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 15. Kris Twardek, 17. Ivan Runje, 3. Błażej Augustyn, 5. Bojan Nastić – 10. Maciej Makuszewski (86, 31. Bartosz Bida), 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 23. Fernán Ferreiroa (65, 25. Bogdan Țîru), 27. Bartłomiej Wdowik (90, 36. Maciej Bortniczuk) – 13. Fedor Černych (86, 99. Bartosz Kwiecień)

Piast: 26. František Plach – 28. Bartosz Rymaniak (77, 20. Martin Konczkowski), 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 16. Dominik Steczyk, 18. Patryk Sokołowski, 3. Tomasz Jodłowiec (71, 17. Patryk Lipski), 6. Michał Chrapek (77, 21. Gerard Badía), 10. Kristopher Vida (85, 7. Tiago Alves) – 70. Jakub Świerczok (71, 11. Michał Żyro)

Raków Częstochowa – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (0:0)

Goal: Niewulis 53′

Yellow carded: Niewulis – Danielak

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Raków: 28. Dominik Holec – 4. Kamil Piątkowski, 6. Andrzej Niewulis, 33. Jarosław Jach – 7. Fran Tudor, 20. Marko Poletanović (90, 13. Piotr Malinowski), 10. Igor Sapała, 43. David Tijanić (74, 47. Mateusz Wdowiak), 11. Ivi López (80, 17. Petr Schwarz), 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (89, 18. Jakub Arak)

Podbeskidzie: 40. Michal Peškovič – 2. Filip Modelski, 26. Rafał Janicki, 4. Milan Rundić, 6. Petar Mamić – 8. Karol Danielak (63, 32. Serhij Miakuszko), 15. Jakub Bieroński, 21. Gergő Kocsis, 23. Jakub Hora (80, 11. Łukasz Sierpina) – 9. Kamil Biliński (62, 17. Mateusz Marzec), 14. Peter Wilson (57, 95. Marko Roginić)

Stal Mielec – Lechia Gdańsk 0:1 (0:1)

Goal: Zwoliński 45′

Yellow carded: Domański – Tobers, Fila

Referee: Łukasz Szczech (Warsaw)

Stal: 13. Rafał Strączek – 2. Albin Granlund (69, 96. Robert Dadok), 32. Jonathan de Amo, 4. Bożidar Czorbadżijski (79, 10. Mateusz Mak), 6. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger – 17. Petteri Forsell, 21. Mateusz Matras, 7. Maciej Domański, 77. Maciej Jankowski (79, 9. Andreja Prokić) – 92. Aleksandyr Kolew (69, 99. Łukasz Zjawiński)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila, 23. Mario Maloča, 4. Kristers Tobers, 2. Rafał Pietrzak – 22. Joseph Ceesay (72, 20. Conrado), 69. Jan Biegański, 6. Jarosław Kubicki, 7. Maciej Gajos (88, 36. Tomasz Makowski), 9. Łukasz Zwoliński – 28. Flávio Paixão

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 2:1 (2:1)

Goals: Expósito 44′, 45′ – Bartkowski 11′

Yellow carded: Praszelik – Bartkowski

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 2. Guillermo Cotugno, 21. Łukasz Bejger, 17. Mariusz Pawelec (20, 15. Márk Tamás), 4. Dino Štiglec – 10. Bartłomiej Pawłowski, 28. Waldemar Sobota (75, 39. Szymon Lewkot), 37. Mathieu Scalet, 8. Mateusz Praszelik (46, 18. Lubambo Musonda), 7. Róbert Pich – 9. Erik Expósito

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski (84, 17. Mariusz Fornalczyk), 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata (71, 61. Kacper Smoliński) – 18. Michał Kucharczyk, 8. Damian Dąbrowski, 64. Kacper Kozłowski (67, 19. Adrian Benedyczak), 27. Sebastian Kowalczyk, 20. Alexander Gorgon (67, 14. Kamil Drygas) – 10. Luka Zahovič

Wisła Płock – Wisła Kraków 1:3 (0:0)

Goals: Rasak 67′ – Boguski 82′, 90′, Radaković 85′

Wisła P.: 1. Krzysztof Kamiński – 33. Damian Zbozień, 25. Jakub Rzeźniczak (75, 3. Milan Obradović), 18. Alan Uryga, 24. Ángel García – 14. Mateusz Szwoch, 94. Dušan Lagator (90, 26. Cillian Sheridan), 6. Damian Rasak, 23. Filip Lesniak, 27. Torgil Gjertsen (75, 8. Patryk Tuszyński) – 37. Mateusz Lewandowski (75, 77. Kacper Rogoziński)

Wisła K.: 1. Mateusz Lis – 17. Serafin Szota (77, 26. Uroš Radaković; 90, 5. Souleymane Koné), 25. Michal Frydrych, 4. Maciej Sadlok – 54. Piotr Starzyński (72, 15. Jean Carlos Silva), 80. Patryk Plewka, 18. Chuca (72, 34. David Mawutor), 77. Stefan Savić, 40. Yaw Yeboah – 55. Žan Medved (77, 9. Rafał Boguski), 99. Felicio Brown Forbes

Warta Poznań – Lech Poznań 1:2 (0:0)

Goals: Kuzimski 46′ – Jóhannsson 80′, Tiba 90′

Yellow carded: Puchacz, Kraweć

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 21. Mateusz Kupczak, 16. Aleks Ławniczak, 3. Jakub Kiełb – 28. Makana Baku (86, 22. Robert Janicki), 15. Michał Kopczyński (45, 17. Mateusz Czyżycki), 6. Łukasz Trałka, 34. Maciej Żurawski, 11. Michał Jakóbowski – 9. Mateusz Kuzimski (72, 25. Gracjan Jaroch)

Lech: 1. Mickey van der Hart – 44. Alan Czerwiński, 4. Thomas Rogne, 16. Antonio Milić, 27. Tymoteusz Puchacz (75, 3. Wasyl Kraweć) – 8. Jan Sýkora, 6. Jesper Karlström (67, 30. Nika Kwekweskiri), 25. Pedro Tiba, 10. Dani Ramírez (75, 23. Filip Szymczak), 38. Jakub Kamiński (67, 21. Michał Skóraś) – 20. Aron Jóhannsson (89, 18. Bartosz Salamon)

