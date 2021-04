van Amersfoort celebrates after scoring the game winner against Lech Poznan in Krakow / Cracovia.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 23: Cracovia Compromise Lech in Krakow

KRAKOW, Poland. April 6 (PSN) – Apart from a dozen or so minutes in the first half, Lech Poznan fared very poorly in the twenty-third matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

The Kolejorz ended up losing 1:2 away to minnows Cracovia Krakow on Saturday night, a result that very few could had predicted. The match for the most part started out as a slog, with the ball venturing around the middle of the pitch for both sides. Eventually the visitors managed to take the lead, with a shot by Michal Skoras hitting the post, and the ball then being tapped into the net on the rebound by Mikael Ishak. The goal gave Lech a lot of confidence and for the next quarter of an hour the Lechites were able to create quite a few goal opportunities for themselves, but they were unable to effectively convert any of them. After a mistake by the Kolejorz’s defense, the ball was retrieved by Rivaldinho, who in turn cleverly placed it to Michal Siplak in the penalty area. The Slovak took his chance and defeated van der Hart with a strong shot to equalize the game. The momentum then turned to Cracovia, who ended up taking the most of the few chances they had. In the second half, Lech’s van der Har was once again defeated, this time by a header from his countryman, Pelle van Amersfoort. This goal ended up deciding the game in favour of Cracovia, further continuing Lech’s losing streak. Back in Poznan, the news of the match result in Krakow was not well received, with Lech bosses a few days after announcing the sacking of head coach Dariusz Zuraw.



Cracovia – Lech Poznań 2:1 (1:1)

Goals: Sipľak 45′, van Amersfoort 56′ – Ishak 28′

Yellow carded: Rivaldinho, Luís Rocha, Hanca, Dimun, Loshaj – Marchwiński

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 44. Dawid Szymonowicz, 88. Matej Rodin, 18. Luís Rocha – 4. Sergiu Hanca (86, 26. Filip Piszczek), 19. Damir Sadiković (74, 22. Florian Loshaj), 8. Milan Dimun, 10. Pelle van Amersfoort, 3. Michal Sipľak (74, 77. Sebastian Strózik) – 7. Rivaldinho (46, 17. Jakub Kosecki; 90, 5. Iván Márquez)

Lech: 1. Mickey van der Hart – 38. Jakub Kamiński, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 27. Tymoteusz Puchacz – 21. Michał Skóraś, 6. Jesper Karlström, 11. Filip Marchwiński (66, 30. Nika Kwekweskiri), 10. Dani Ramírez (70, 23. Filip Szymczak), 8. Jan Sýkora (82, 74. Krystian Palacz) – 9. Mikael Ishak

Górnik Zabrze – Warta Poznań 1:2 (0:1)

Goals: Jiménez 69′ – Grzesik 30′, Kupczak 50′

Yellow carded: Manneh, Wiśniewski, Gryszkiewicz

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Górnik: 84. Martin Chudý – 7. Michał Rostkowski (46, 21. Piotr Krawczyk), 2. Przemysław Wiśniewski, 4. Aleksander Paluszek (46, 20. Daniel Ściślak), 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 6. Roman Procházka (67, 16. Dariusz Pawłowski), 8. Alasana Manneh (79, 24. Alex Sobczyk), 3. Krzysztof Kubica – 9. Jesús Jiménez, 10. Richmond Boakye (79, 17. Bartosz Nowak)

Warta: 1. Adrian Lis – 13. Jakub Kuzdra, 16. Aleks Ławniczak, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb – 2. Jan Grzesik (75, 18. Mario Rodríguez), 21. Mateusz Kupczak, 6. Łukasz Trałka, 34. Maciej Żurawski (75, 17. Mateusz Czyżycki), 28. Makana Baku – 9. Mateusz Kuzimski (90, 25. Gracjan Jaroch)

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław 0:1 (0:1)

Goal: Expósito 45′

Yellow carded: Wdowik, Wrzesiński, Makuszewski, Runje – Mączyński, Expósito

Red carded: Maciej Makuszewski (80)

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 14. Tomáš Přikryl, 17. Ivan Runje, 25. Bogdan Țîru, 5. Bojan Nastić (57, 7. Konrad Wrzesiński) – 10. Maciej Makuszewski, 99. Bartosz Kwiecień (58, 26. Martin Pospíšil), 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz, 27. Bartłomiej Wdowik – 21. Jakov Puljić (83, 36. Maciej Bortniczuk)

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 21. Łukasz Bejger, 34. Konrad Poprawa, 15. Márk Tamás – 19. Patryk Janasik, 37. Mathieu Scalet (68, 10. Bartłomiej Pawłowski), 29. Krzysztof Mączyński, 28. Waldemar Sobota (58, 7. Róbert Pich), 8. Mateusz Praszelik, 4. Dino Štiglec – 9. Erik Expósito (68, 11. Fabian Piasecki)

Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin 3:1 (2:1)

Goals: Zwoliński 6′, Maloča 22′, Udovičić 64′ – Szysz 45′

Yellow carded: Biegański, Udovičić – Oko, Balić, Dražić, Kruk

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 5. Bartosz Kopacz, 23. Mario Maloča, 4. Kristers Tobers, 20. Conrado – 9. Łukasz Zwoliński, 69. Jan Biegański, 36. Tomasz Makowski (85, 19. Karol Fila), 7. Maciej Gajos (62, 6. Jarosław Kubicki), 31. Žarko Udovičić (90, 17. Mateusz Żukowski) – 28. Flávio Paixão (85, 15. Kenny Saief)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 5. Lorenco Šimić, 55. Damian Oko, 3. Saša Balić, 17. Patryk Szysz – 4. Jewgienij Baszkirow (46, 95. Dejan Dražić), 14. Jakub Żubrowski (85, 74. Kamil Kruk), 18. Filip Starzyński (85, 99. Łukasz Łakomy), 39. Miroslav Stoch (70, 8. Łukasz Poręba) – 13. Karol Podliński (70, 11. Samuel Mráz)

Legia Warsaw – Pogoń Szczecin 4:2 (4:1)

Goals: Mladenović 4′, Pekhart 10′, 14′ (Pk), Wieteska 29′ – Frączczak 45′, Drygas 83′ (Pk)

Yellow carded: Wieteska, Szabanow, André Martins – Triantafyllópoulos, Dąbrowski, Kozłowski, Drygas

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Legia: 1. Artur Boruc – 55. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 13. Artem Szabanow – 2. Josip Juranović, 99. Bartosz Slisz, 24. André Martins, 67. Bartosz Kapustka (74, 8. Walerian Gwilia), 82. Luquinhas (79, 21. Rafael Lopes), 25. Filip Mladenović – 9. Tomáš Pekhart (87, 30. Kacper Kostorz)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos (63, 33. Mariusz Malec), 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata (23, 64. Kacper Kozłowski) – 20. Alexander Gorgon, 8. Damian Dąbrowski (63, 14. Kamil Drygas), 61. Kacper Smoliński (63, 19. Adrian Benedyczak), 27. Sebastian Kowalczyk, 18. Michał Kucharczyk – 9. Adam Frączczak (74, 17. Mariusz Fornalczyk)

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Wisła Kraków 2:0 (1:0)

Goals: Ubbink 13′, Niepsuj 47′

Yellow carded: Marco Túlio, Miakuszko, Danielak – Burliga, Żukow

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Podbeskidzie: 40. Michal Peškovič – 24. David Niepsuj (75, 8. Karol Danielak), 2. Filip Modelski, 26. Rafał Janicki, 4. Milan Rundić, 11. Łukasz Sierpina – 23. Jakub Hora (72, 14. Peter Wilson), 19. Michał Rzuchowski, 10. Desley Ubbink (77, 32. Serhij Miakuszko) – 50. Maksymilian Sitek (71, 44. Dominik Frelek), 9. Kamil Biliński (71, 37. Marco Túlio)

Wisła: 1. Mateusz Lis – 43. Dawid Szot (46, 8. Łukasz Burliga), 26. Uroš Radaković, 25. Michal Frydrych, 4. Maciej Sadlok (82, 55. Žan Medved) – 15. Jean Carlos Silva (46, 54. Piotr Starzyński), 10. Gieorgij Żukow, 34. David Mawutor (31, 21. Nikola Kuveljić), 77. Stefan Savić, 40. Yaw Yeboah (71, 16. Jakub Błaszczykowski) – 99. Felicio Brown Forbes

Wisła Płock – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Goal: Chrapek 54′

Yellow carded: García, Rzeźniczak, Lagator – Badía, Rymaniak, Steczyk, Jodłowiec

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 15. Kristián Vallo, 25. Jakub Rzeźniczak, 18. Alan Uryga, 24. Ángel García (82, 20. Luka Šušnjara) – 14. Mateusz Szwoch, 6. Damian Rasak (70, 94. Dušan Lagator), 23. Filip Lesniak, 17. Hubert Adamczyk, 9. Dawid Kocyła (70, 7. Piotr Tomasik) – 8. Patryk Tuszyński (70, 37. Mateusz Lewandowski)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 28. Bartosz Rymaniak – 77. Arkadiusz Pyrka (46, 16. Dominik Steczyk), 18. Patryk Sokołowski, 3. Tomasz Jodłowiec, 6. Michał Chrapek (84, 17. Patryk Lipski), 21. Gerard Badía (67, 10. Kristopher Vida) – 70. Jakub Świerczok (73, 11. Michał Żyro)

Stal Mielec – Raków Częstochowa

Match postponed to a later date due to COVID-19 protocols

