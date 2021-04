Slask are on a brand new path under new head coach Jacek Magiera / slaskwroclaw.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 24: Point Earned under Magiera in Wroclaw

WROCLAW, Poland. April 12 (PSN) – Jacek Magiera’s anticipated debut game in Wroclaw ended in an exciting draw in the twenty-fourth matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

Slask Wroclaw drew 1:1 at home against visitors Lechia Gdansk, with this game marking Magiera’s first as head coach in the Silesia arena. For the most part, Slash fans can be very pleased with how the team performed under the former Poland U-20 coach. The Silesian outfit’s game had certainly changed for the better, especially by picking up a point against Lechia. Erik Exposito opened the scoring for the Wroclaw side in the first seven minutes, however, a costly blunder from Waldemar Sobota in the 34th minute saw Tomasz Makowski take advantage and easily put in an equalizer goal. After a victorious away game in Bialystok, the team under Magiera has already picked up 4 points in 2 games, a promising start which has already revived the fans expectations and hopes for the club this season.



__________________________

Jagiellonia Białystok – Cracovia 2:1 (2:1)

Goals: Bida 26′, Romanczuk 37′ – Thiago 14′

Yellow carded: Bida, Kwiecień, Imaz – Szymonowicz, Hanca, Loshaj

Referee: Paweł Gil (Lublin)

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 15. Kris Twardek (73, 99. Bartosz Kwiecień), 25. Bogdan Țîru, 3. Błażej Augustyn, 27. Bartłomiej Wdowik – 14. Tomáš Přikryl, 6. Taras Romanczuk, 26. Martin Pospíšil, 11. Jesús Imaz, 31. Bartosz Bida (68, 10. Maciej Makuszewski) – 8. Przemysław Mystkowski (68, 36. Maciej Bortniczuk)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 44. Dawid Szymonowicz, 88. Matej Rodin, 87. Diego Ferraresso (61, 77. Sebastian Strózik) – 21. Thiago (74, 26. Filip Piszczek), 19. Damir Sadiković, 8. Milan Dimun (61, 22. Florian Loshaj), 10. Pelle van Amersfoort, 4. Sergiu Hanca – 7. Rivaldinho (61, 9. Marcos Álvarez)

__________________________

Lech Poznań – Legia Warsaw 0:0

Yellow carded: Kamiński, Salamon, Karlström – Mladenović

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Lech: 1. Mickey van der Hart – 37. Ľubomír Šatka, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić – 38. Jakub Kamiński (61, 21. Michał Skóraś), 30. Nika Kwekweskiri, 6. Jesper Karlström, 10. Dani Ramírez (80, 8. Jan Sýkora), 25. Pedro Tiba, 27. Tymoteusz Puchacz – 9. Mikael Ishak

Legia: 1. Artur Boruc – 55. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 13. Artem Szabanow (57, 22. Paweł Wszołek) – 2. Josip Juranović, 99. Bartosz Slisz, 24. André Martins, 67. Bartosz Kapustka, 82. Luquinhas, 25. Filip Mladenović – 9. Tomáš Pekhart

__________________________

Piast Gliwice – Górnik Zabrze 2:0 (1:0)

Goals: Świerczok 28′, Evangélou 52′ (OG)

Yellow carded: Evangélou, Wojtuszek

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Piast: 26. František Plach – 28. Bartosz Rymaniak, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 21. Gerard Badía (73, 10. Kristopher Vida), 17. Patryk Lipski, 18. Patryk Sokołowski (79, 3. Tomasz Jodłowiec), 6. Michał Chrapek (87, 19. Sebastian Milewski), 16. Dominik Steczyk (87, 77. Arkadiusz Pyrka) – 70. Jakub Świerczok (79, 11. Michał Żyro)

Górnik: 84. Martin Chudý – 23. Giánnis Massoúras (79, 15. Norbert Wojtuszek), 16. Dariusz Pawłowski (46, 21. Piotr Krawczyk), 4. Aleksander Paluszek, 5. Stéfanos Evangélou (73, 6. Roman Procházka), 64. Erik Janža – 3. Krzysztof Kubica, 8. Alasana Manneh, 20. Daniel Ściślak (46, 17. Bartosz Nowak) – 24. Alex Sobczyk (46, 10. Richmond Boakye), 9. Jesús Jiménez

__________________________

Pogoń Szczecin – Wisła Płock 2:0 (1:0)

Goals: Benedyczak 16′, Kucharczyk 65′

Yellow carded: Frączczak

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata – 18. Michał Kucharczyk (77, 7. Rafał Kurzawa), 8. Damian Dąbrowski, 64. Kacper Kozłowski (58, 61. Kacper Smoliński), 20. Alexander Gorgon (64, 28. Tomás Podstawski), 27. Sebastian Kowalczyk (77, 9. Adam Frączczak) – 19. Adrian Benedyczak (46, 10. Luka Zahovič)

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 24. Ángel García, 2. Damian Michalski, 18. Alan Uryga, 7. Piotr Tomasik – 14. Mateusz Szwoch, 94. Dušan Lagator (64, 26. Cillian Sheridan), 23. Filip Lesniak, 17. Hubert Adamczyk (64, 11. Piotr Pyrdoł), 27. Torgil Gjertsen (56, 6. Damian Rasak) – 37. Mateusz Lewandowski (64, 8. Patryk Tuszyński)

__________________________

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 1:1 (1:1)

Goals: Expósito 7′ – Makowski 34′

Yellow carded: Tamás, Bejger – Conrado, Saief

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 21. Łukasz Bejger, 34. Konrad Poprawa, 15. Márk Tamás – 19. Patryk Janasik (86, 2. Guillermo Cotugno), 6. Rafał Makowski, 29. Krzysztof Mączyński, 28. Waldemar Sobota (60, 7. Róbert Pich), 8. Mateusz Praszelik (75, 25. Marcel Zylla), 4. Dino Štiglec – 9. Erik Expósito (86, 11. Fabian Piasecki)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 5. Bartosz Kopacz, 23. Mario Maloča, 4. Kristers Tobers, 20. Conrado – 9. Łukasz Zwoliński (86, 19. Karol Fila), 36. Tomasz Makowski, 69. Jan Biegański (62, 7. Maciej Gajos), 6. Jarosław Kubicki, 31. Žarko Udovičić (63, 15. Kenny Saief) – 28. Flávio Paixão

__________________________

Wisła Kraków – Raków Częstochowa 1:2 (1:1)

Goals: Frydrych 39′ (Pk) – Tijanić 33′, Cebula 63′

Yellow carded: Burliga, Żukow, Kuveljić, Frydrych, Koné – Jach, Lederman

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Wisła: 1. Mateusz Lis – 8. Łukasz Burliga (76, 16. Jakub Błaszczykowski), 26. Uroš Radaković, 25. Michal Frydrych, 4. Maciej Sadlok (83, 5. Souleymane Koné) – 54. Piotr Starzyński (83, 20. Konrad Gruszkowski), 21. Nikola Kuveljić, 10. Gieorgij Żukow (76, 9. Rafał Boguski), 77. Stefan Savić, 40. Yaw Yeboah – 55. Žan Medved (83, 44. Aleksander Buksa)

Raków: 28. Dominik Holec – 4. Kamil Piątkowski, 24. Zoran Arsenić, 33. Jarosław Jach (74, 6. Andrzej Niewulis) – 7. Fran Tudor (84, 89. Daniel Mikołajewski), 10. Igor Sapała, 20. Marko Poletanović (46, 8. Ben Lederman), 43. David Tijanić, 77. Marcin Cebula (67, 14. Daniel Szelągowski), 23. Patryk Kun – 18. Jakub Arak (67, 21. Vladislavs Gutkovskis)

__________________________

Zagłębie Lubin – Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (0:1)

Goals: Szysz 73′, Oko 90′ – Biliński 8′

Yellow carded: Żubrowski, Kruk, Balić, Oko

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 74. Kamil Kruk, 55. Damian Oko, 3. Saša Balić – 17. Patryk Szysz, 14. Jakub Żubrowski, 8. Łukasz Poręba (64, 16. Adam Ratajczyk), 18. Filip Starzyński, 95. Dejan Dražić (87, 4. Jewgienij Baszkirow) – 13. Karol Podliński (77, 11. Samuel Mráz)

Podbeskidzie: 40. Michal Peškovič – 24. David Niepsuj (84, 8. Karol Danielak), 2. Filip Modelski, 26. Rafał Janicki, 20. Dmytro Baszłaj, 11. Łukasz Sierpina – 23. Jakub Hora, 19. Michał Rzuchowski, 10. Desley Ubbink (59, 37. Marco Túlio) – 9. Kamil Biliński (71, 14. Peter Wilson), 50. Maksymilian Sitek (71, 53. Bartłomiej Kręcichwost)

__________________________

Warta Poznań – Stal Mielec 0:0

Yellow carded: Trałka – Flis, Żyro, Tomasiewicz

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Warta: 1. Adrian Lis – 13. Jakub Kuzdra, 16. Aleks Ławniczak, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb – 2. Jan Grzesik (83, 18. Mario Rodríguez), 21. Mateusz Kupczak, 6. Łukasz Trałka, 34. Maciej Żurawski (70, 17. Mateusz Czyżycki), 28. Makana Baku – 9. Mateusz Kuzimski (54, 99. Adam Zreľák)

Stal: 13. Rafał Strączek – 96. Robert Dadok (84, 25. Wojciech Lisowski), 5. Mateusz Żyro, 4. Bożidar Czorbadżijski, 6. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger – 7. Maciej Domański (66, 10. Mateusz Mak), 21. Mateusz Matras, 20. Grzegorz Tomasiewicz – 92. Aleksandyr Kolew (84, 99. Łukasz Zjawiński), 9. Andreja Prokić

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol