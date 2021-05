Legia Warsaw celebrated their league championship on Sunday after winning at home / legia.com

PKO Ekstraklasa Matchweek 30: Legia 2020-2021 League Champions

WARSAW, Poland. May 16 (PSN) – Legia Warsaw celebrated their league championship with a win in the thirtieth matchweek of the 2020/2021 PKO Ekstraklasa season.

The capital club had an easy task for their final match of the season, going up against last place Podbeskidzie Bielsko-Biala. Meanwhile, it was the exact opposite for the league minnow, who came to Warsaw with the hope of pulling an upset – which would save them off from relegation. While Podbeskidzie did valently put up a fight, they ultimately were no match to the quality of Legia’s squad, who wanted to end their season on a winning note. A goal from Rafael Lopes scored in the 24th minute went on to ensure that Legia ended the match with 3 points in hand. With that result, Podbeskidzie now are going to be relegated from the PKO Ekstraklasa, while Legia have officially been crowned league champions.



__________________________

Cracovia – Warta Poznań 0:1 (0:0)

Goal: Baku 82′

Yellow carded: Budziński – Jakóbowski, Nawrocki

Referee: Paweł Malec (Łódź)

Attendance: 3670

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 4. Sergiu Hanca, 5. Iván Márquez, 88. Matej Rodin, 87. Diego Ferraresso (51, 2. Cornel Râpă) – 97. Daniel Pik (63, 38. Jakub Myszor), 6. Sylwester Lusiusz (77, 21. Thiago), 27. Marcin Budziński (51, 22. Florian Loshaj), 10. Pelle van Amersfoort, 73. Patryk Zaucha (51, 8. Milan Dimun) – 9. Marcos Álvarez

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 32. Maik Nawrocki, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb – 18. Mario Rodríguez (66, 9. Mateusz Kuzimski), 6. Łukasz Trałka, 21. Mateusz Kupczak, 17. Mateusz Czyżycki (61, 22. Robert Janicki), 11. Michał Jakóbowski – 28. Makana Baku (88, 15. Michał Kopczyński)

__________________________

Lech Poznań – Górnik Zabrze 1:1

Goals: Ramírez 9′ – Nowak 77′

Yellow carded: Ramírez, Puchacz – Manneh

Referee: Artur Aluszyk (Szczecin)

Attendance: 4890

Lech: 1. Mickey van der Hart – 37. Ľubomír Šatka, 18. Bartosz Salamon, 4. Thomas Rogne (90, 3. Wasyl Kraweć), 27. Tymoteusz Puchacz – 8. Jan Sýkora (65, 21. Michał Skóraś), 6. Jesper Karlström (65, 25. Pedro Tiba), 30. Nika Kwekweskiri, 10. Dani Ramírez (87, 11. Filip Marchwiński), 38. Jakub Kamiński – 20. Aron Jóhannsson (87, 19. Norbert Pacławski)

Górnik: 84. Martin Chudý – 16. Dariusz Pawłowski, 3. Krzysztof Kubica, 2. Przemysław Wiśniewski, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 15. Norbert Wojtuszek (83, 7. Michał Rostkowski), 8. Alasana Manneh (83, 13. Kacper Michalski), 17. Bartosz Nowak – 24. Alex Sobczyk (24, 6. Roman Procházka), 9. Jesús Jiménez

__________________________

Legia Warsaw – Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (1:0)

Goals: Lopes 24′

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 8000

Legia: 1. Artur Boruc (46, 33. Radosław Cierzniak) – 55. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 3. Mateusz Hołownia (58, 22. Paweł Wszołek) – 2. Josip Juranović (64, 5. Igor Lewczuk), 67. Bartosz Kapustka, 24. André Martins, 20. Ernest Muçi, 71. Kacper Skibicki (58, 63. Jakub Kisiel), 25. Filip Mladenović (64, 29. Marko Vešović) – 21. Rafael Lopes

Podbeskidzie: 40. Michal Peškovič – 24. David Niepsuj (61, 9. Kamil Biliński), 2. Filip Modelski, 26. Rafał Janicki, 4. Milan Rundić, 6. Petar Mamić (67, 8. Karol Danielak) – 23. Jakub Hora, 15. Jakub Bieroński (46, 50. Maksymilian Sitek), 37. Marco Túlio – 14. Peter Wilson (46, 19. Michał Rzuchowski), 95. Marko Roginić (67, 32. Serhij Miakuszko)

__________________________

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 1:3 (0:1)

Goals: Frączczak 70′ – Arsenić 31′, López 67′, Arak 77′

Yellow carded: Jach, Arsenić

Referee: Sebastian Krasny (Kraków)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 41. Paweł Stolarski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 33. Mariusz Malec, 2. Jakub Bartkowski (74, 14. Kamil Drygas) – 7. Rafał Kurzawa, 28. Tomás Podstawski (57, 20. Alexander Gorgon), 64. Kacper Kozłowski (46, 61. Kacper Smoliński), 27. Sebastian Kowalczyk (57, 10. Luka Zahovič), 18. Michał Kucharczyk – 19. Adrian Benedyczak (66, 9. Adam Frączczak)

Raków: 28. Dominik Holec – 24. Zoran Arsenić, 6. Andrzej Niewulis, 33. Jarosław Jach – 71. Wiktor Długosz (46, 7. Fran Tudor), 8. Ben Lederman, 22. Iwo Kaczmarski (46, 20. Marko Poletanović), 14. Daniel Szelągowski (64, 11. Ivi López), 43. David Tijanić (83, 13. Piotr Malinowski), 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (72, 18. Jakub Arak)

__________________________

Śląsk Wrocław – Stal Mielec 1:1 (1:0)

Goals: Mączyński 7′ – Jankowski 90′

Yellow carded: Matras, de Amo, Czorbadżijski, Prokić

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Attendance: 10 453

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 19. Patryk Janasik (52, 34. Konrad Poprawa), 21. Łukasz Bejger, 5. Israel Puerto, 15. Márk Tamás, 4. Dino Štiglec – 28. Waldemar Sobota, 29. Krzysztof Mączyński, 39. Szymon Lewkot, 7. Róbert Pich – 9. Erik Expósito (87, 11. Fabian Piasecki)

Stal: 13. Rafał Strączek – 96. Robert Dadok, 32. Jonathan de Amo, 4. Bożidar Czorbadżijski (85, 9. Andreja Prokić), 6. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger – 7. Maciej Domański (82, 77. Maciej Jankowski), 21. Mateusz Matras (46, 17. Petteri Forsell), 20. Grzegorz Tomasiewicz – 92. Aleksandyr Kolew (90, 5. Mateusz Żyro), 99. Łukasz Zjawiński (46, 10. Mateusz Mak)

__________________________

Wisła Płock – Zagłębie Lubin 4:0 (2:0)

Goals: Tuszyński 8′, Wolski 26′, Szwoch 56′, Uryga 89′

Yellow carded: Uryga, Rzeźniczak, Zynek – Żubrowski, Posmyk

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Wisła: 99. Bartłomiej Gradecki – 15. Kristián Vallo, 25. Jakub Rzeźniczak (85, 5. Bartłomiej Sielewski), 18. Alan Uryga, 7. Piotr Tomasik (82, 24. Ángel García) – 14. Mateusz Szwoch, 94. Dušan Lagator, 6. Damian Rasak, 21. Rafał Wolski (75, 10. Giorgi Merebaszwili), 9. Dawid Kocyła (75, 16. Bartosz Zynek) – 8. Patryk Tuszyński (82, 11. Piotr Pyrdoł)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 55. Damian Oko, 15. Đorđe Crnomarković (82, 41. Milan Posmyk), 3. Saša Balić – 17. Patryk Szysz, 14. Jakub Żubrowski (65, 4. Jewgienij Baszkirow), 8. Łukasz Poręba, 18. Filip Starzyński (82, 99. Łukasz Łakomy), 95. Dejan Dražić (65, 16. Adam Ratajczyk) – 13. Karol Podliński (65, 11. Samuel Mráz)

__________________________

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk 2:1 (1:0)

Goals: Puljić 9′ (Pk), Přikryl 78′ – Fila 61′

Yellow carded: Bida, Puljić, Mystkowski, Makuszewski, Kwiecień – Maloča, Ceesay, Tobers, Flávio Paixão

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 4572

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 14. Tomáš Přikryl, 25. Bogdan Țîru (46, 99. Bartosz Kwiecień), 3. Błażej Augustyn (75, 16. Ariel Borysiuk), 5. Bojan Nastić – 42. Jakub Orpik (61, 11. Jesús Imaz), 26. Martin Pospíšil, 7. Konrad Wrzesiński (46, 10. Maciej Makuszewski), 8. Przemysław Mystkowski, 31. Bartosz Bida – 21. Jakov Puljić (72, 13. Fedor Černych)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 19. Karol Fila (85, 32. Egy Maulana Vikri), 23. Mario Maloča, 5. Bartosz Kopacz, 2. Rafał Pietrzak – 22. Joseph Ceesay (79, 17. Mateusz Żukowski), 6. Jarosław Kubicki, 36. Tomasz Makowski (79, 4. Kristers Tobers), 7. Maciej Gajos (88, 88. Jakub Kałuziński), 31. Žarko Udovičić (85, 78. Mykoła Musolitin) – 28. Flávio Paixão

__________________________

Piast Gliwice – Wisła Kraków 2:3 (1:3)

Goals: Świerczok 17′, Alves 83′ – Sokołowski 11′ (OG), Savić 24′, Starzyński 43′

Yellow carded: Steczyk – Boguski, Brown Forbes, Koné

Referee: Mariusz Złotek (Stalowa Wola)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 21. Gerard Badía (63, 17. Patryk Lipski), 18. Patryk Sokołowski, 3. Tomasz Jodłowiec (46, 7. Tiago Alves), 6. Michał Chrapek, 16. Dominik Steczyk (62, 77. Arkadiusz Pyrka) – 70. Jakub Świerczok

Wisła: 1. Mateusz Lis – 43. Dawid Szot, 25. Michal Frydrych, 5. Souleymane Koné, 8. Łukasz Burliga – 20. Konrad Gruszkowski (88, 17. Serafin Szota), 10. Gieorgij Żukow (66, 34. David Mawutor), 9. Rafał Boguski (66, 16. Jakub Błaszczykowski), 77. Stefan Savić (77, 40. Yaw Yeboah), 54. Piotr Starzyński – 99. Felicio Brown Forbes (77, 15. Jean Carlos Silva)

