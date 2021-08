Lech Poznan scored two goals in the first four minutes against Termalica / lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 4: Lech Light Up Termalica

NIECIECZA, Poland. August 16 (PSN) – Lech Poznan continued their undefeated streak in the fourth matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

Things have been going very well for Lech, who after a disappointing campaign last year have started this new season off with a boom, collecting 10 points in their first four matches. Their latest win came on Friday against Termalica Nieciecza, defeating the hosts 3:1. The Kolejorz found themselves with an early 2:0 lead already by the 4th minute, when both Barry Douglas and Joao Amaral scored the deciding goals within a minute of each other. Mikael Ishak later topped off Lech’s dominance by adding a third goal to the scoreboard in the second half. Termalica tried to get back into the game, scoring just before the half with Piotr Wlazlo converting from the penalty spot, but ultimately found Lech far too much to handle.



Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lech Poznań 1:3 (1:2)

Goals: Wlazło 42′ (Pk) – Douglas 3′, Amaral 4′, Ishak 81′

Yellow carded: Biedrzycki, Wlazło, Grzybek, Żyra – Douglas

Referee: Tomasz Wajda (Żywiec)

Attendance: 4323

Bruk-Bet Termalica: 99. Tomasz Loska – 77. Artem Putiwcew, 6. Nemanja Tekijaški, 97. Wiktor Biedrzycki (30, 16. Paweł Żyra) – 13. Mateusz Grzybek, 8. Samuel Štefánik (81, 22. Michal Hubínek), 18. Piotr Wlazło, 10. Adam Radwański (69, 66. Martin Zeman), 23. Marcin Wasielewski (46, 14. Adam Hloušek) – 11. Muris Mešanović (69, 7. Roman Gergel), 24. Ernest Terpiłowski

Lech: 1. Mickey van der Hart – 44. Alan Czerwiński (46, 16. Antonio Milić), 18. Bartosz Salamon, 37. Ľubomír Šatka, 3. Barry Douglas – 21. Michał Skóraś (71, 11. Filip Marchwiński), 6. Jesper Karlström, 25. Pedro Tiba (85, 10. Dani Ramírez), 24. João Amaral (53, 30. Nika Kwekweskiri), 7. Jakub Kamiński – 9. Mikael Ishak (85, 90. Artur Sobiech)

Lechia Gdańsk – Cracovia 3:0 (1:0)

Goals: Gajos 42′, Żukowski 84′, Zwoliński 90′

Yellow carded: Gajos, İlkay, Tobers – Zaucha, Hanca

Referee: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Attendance: 9315

Lechia: 1. Zlatan Alomerović – 17. Mateusz Żukowski, 5. Bartosz Kopacz, 23. Mario Maloča, 20. Conrado (90, 2. Rafał Pietrzak) – 22. Joseph Ceesay (85, 79. Kacper Sezonienko), 36. Tomasz Makowski, 7. Maciej Gajos (86, 4. Kristers Tobers), 6. Jarosław Kubicki (90, 33. Marco Terrazzino), 99. İlkay Durmuş (90, 9. Łukasz Zwoliński) – 28. Flávio Paixão

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 24. Jakub Jugas, 88. Matej Rodin, 18. Luís Rocha (68, 7. Rivaldinho) – 4. Sergiu Hanca (83, 8. Mathias Hebo Rasmussen), 19. Damir Sadiković (56, 33. Kamil Pestka), 10. Pelle van Amersfoort, 6. Sylwester Lusiusz (83, 25. Otar Kakabadze), 73. Patryk Zaucha (55, 20. Karol Knap) – 9. Marcos Álvarez

Piast Gliwice – Wisła Płock 4:3 (3:1)

Goals: Vida 13′, Rzeźniczak 18′ (OG), Toril 41′, Czerwiński 88′ – Krywociuk 38′, Warchoł 75′, 79′

Yellow carded: Czerwiński – Rzeźniczak

Red carded: Dominik Furman (66)

Referee: Sebastian Krasny (Kraków)

Attendance: 2894

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 77. Arkadiusz Pyrka (90, 2. Ariel Mosór), 18. Patryk Sokołowski, 6. Michał Chrapek, 7. Tiago Alves (62, 17. Patryk Lipski), 10. Kristopher Vida (73, 92. Damian Kądzior) – 9. Alberto Toril (73, 11. Michał Żyro)

Wisła: 99. Bartłomiej Gradecki – 2. Damian Michalski (46, 15. Kristián Vallo), 25. Jakub Rzeźniczak, 5. Anton Krywociuk – 9. Dawid Kocyła (62, 7. Radosław Cielemęcki), 92. Dominik Furman, 6. Damian Rasak (74, 23. Filip Lesniak), 14. Mateusz Szwoch, 10. Rafał Wolski (74, 95. Damian Warchoł), 77. Piotr Tomasik – 24. Marko Kolar (46, 20. Łukasz Sekulski)

Stal Mielec – Wisła Kraków 2:1 (1:0)

Goals: Kolew 42′, Mak 52′ – Kliment 47′

Yellow carded: Urbańczyk, Budziński, Kolew – El Mahdioui, Sadlok

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 3413

Stal: 13. Rafał Strączek – 32. Jonathan de Amo, 21. Mateusz Matras, 6. Marcin Flis – 11. Maksymilian Sitek (71, 17. Wiktor Kłos), 27. Marcin Budziński (71, 2. Albin Granlund), 8. Maciej Urbańczyk, 20. Grzegorz Tomasiewicz, 23. Krystian Getinger – 92. Aleksandyr Kolew (84, 5. Mateusz Żyro), 10. Mateusz Mak (75, 9. Maciej Jankowski)

Wisła: 1. Paweł Kieszek – 20. Konrad Gruszkowski (75, 77. Stefan Savić), 25. Michal Frydrych, 4. Maciej Sadlok, 15. Matěj Hanousek – 40. Yaw Yeboah (46, 11. Mateusz Młyński), 21. Nikola Kuveljić (46, 16. Jakub Błaszczykowski), 8. Aschraf El Mahdioui, 92. Michal Škvarka (90, 80. Patryk Plewka), 7. Dor Hugi (46, 91. Felicio Brown Forbes) – 9. Jan Kliment

Śląsk Wrocław – Górnik Łęczna 0:0

Yellow carded: Lewkot, Mączyński – Śpiączka, Rymaniak

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 7323

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 39. Szymon Lewkot (66, 10. Bartłomiej Pawłowski), 14. Wojciech Golla, 4. Dino Štiglec – 21. Łukasz Bejger, 29. Krzysztof Mączyński (66, 6. Rafał Makowski), 17. Petr Schwarz, 7. Róbert Pich (79, 11. Fabian Piasecki), 8. Mateusz Praszelik, 23. Víctor García – 9. Erik Expósito (66, 24. Caye Quintana)

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 20. Bartosz Rymaniak, 21. Kryspin Szcześniak, 2. Tomasz Midzierski, 29. Daniel Dziwniel – 22. Serhij Krykun, 8. Szymon Drewniak, 6. Janusz Gol, 27. Michał Mak (75, 19. Przemysław Banaszak), 77. Damian Gąska (81, 28. Paweł Wojciechowski) – 18. Bartosz Śpiączka

Warta Poznań – Legia Warsaw 0:2 (0:1)

Goals: Lopes 39′, Pekhart 49′

Yellow carded: Ivanov, Matuszewski – Rafael Lopes

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 3871

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 16. Aleks Ławniczak, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski – 10. Milan Corryn (72, 9. Mateusz Kuzimski), 21. Mateusz Kupczak, 6. Łukasz Trałka, 20. Szymon Czyż (58, 17. Mateusz Czyżycki), 11. Michał Jakóbowski (65, 7. Mario Rodríguez) – 99. Adam Zreľák

Legia: 1. Artur Boruc – 55. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 17. Maik Nawrocki – 22. Kacper Skibicki (88, 29. Lindsay Rose), 99. Bartosz Slisz, 8. André Martins (88, 63. Jakub Kisiel), 20. Ernest Muçi (46, 82. Luquinhas), 21. Rafael Lopes (75, 11. Mahir Emreli), 3. Mateusz Hołownia – 9. Tomáš Pekhart (83, 39. Maciej Rosołek)

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Goals: Daniel 30′, Poręba 90′

Yellow carded: Soler, Chodyna, Bartolewski – Kucharczyk, Smoliński, Drygas

Referee: Sebastian Jarzębak (Bytom)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 5. Lorenco Šimić, 32. Ian Soler, 77. Mateusz Bartolewski – 9. Erik Daniel (77, 23. Jakub Wójcicki), 4. Jewgienij Baszkirow, 8. Łukasz Poręba, 18. Filip Starzyński (77, 19. Daniel Dudziński), 7. Saša Živec (66, 13. Karol Podliński) – 17. Patryk Szysz (83, 3. Saša Balić)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski (73, 10. Luka Zahovič), 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata (34, 15. Hubert Matynia) – 18. Michał Kucharczyk, 14. Kamil Drygas, 64. Kacper Kozłowski, 27. Sebastian Kowalczyk, 61. Kacper Smoliński (57, 17. Mariusz Fornalczyk) – 21. Jean Carlos Silva (46, 9. Piotr Parzyszek)

Raków Częstochowa – Radomiak Radom

The original date (August 15) was canceled at the request of the hosts

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze 1:3 (1:2)

Goals: Přikryl 27′ – Kubica 24′, 37′, Jiménez 54′

Yellow carded: Imaz, Toporkiewicz – Janža

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 10 342

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 14. Tomáš Přikryl, 25. Bogdan Țîru, 3. Błażej Augustyn, 2. Michał Pazdan, 5. Bojan Nastić (73, 20. Kacper Tabiś) – 11. Jesús Imaz, 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 21. Dani Quintana (57, 13. Andrzej Trubeha) – 10. Fedor Černych (73, 44. Krzysztof Toporkiewicz)

Górnik: 99. Grzegorz Sandomierski – 16. Dariusz Pawłowski, 2. Przemysław Wiśniewski, 26. Rafał Janicki, 27. Adrian Gryszkiewicz, 64. Erik Janža – 6. Krzysztof Kubica (90, 29. Adrian Dziedzic), 8. Alasana Manneh, 17. Bartosz Nowak (90, 20. Vamara Sanogo) – 21. Piotr Krawczyk (79, 25. Ishmael Baidoo), 9. Jesús Jiménez (89, 11. Mateusz Cholewiak)

