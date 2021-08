Wisla Plock excelled in harsh conditions and came out on top in the end / Zaglebie.com

PKO Ekstraklasa Matchweek 5: Plock Shutout Zaglebie in “Waterworld”

PLOCK, Poland. August 23 (PSN) – Despite the weather, Wisla Plock came out as the most dominate side in the fifth matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

In a fixture that some leagues would have had postponed due to the intense heavy rain seen on Friday night, Wisla went onto the pitch determined to collect 3 points no matter what and did so in a 4:0 shutout win against Zaglebie Lubin. In a match dubbed by many as “Waterworld”, the hosts surprisingly managed to find the completely soaked and drenched field to their advantage, firing at all cylinders at the visiting side’s goal and giving them little to any space. Staying true to their name “Wisla” (Polish for the Vistula river), Maciej Bartoszek’s team had little issue playing in such conditions unlike Dariusz Zuraw’s Zaglebie, who struggled to even dribble the ball for long without slipping or sliding. Lukasz Sekulski opened the scoring for Plock first, recording two goals in the match, while Rafal Wolski added one himself as well two assists. To add insult to injury, Zaglebie’s Ian Soler topped the final result off with an own goal.



__________________________

Cracovia – Jagiellonia Białystok 2:1 (1:0)

Goals: van Amersfoort 45′ (Pk), Hanca 62′ – Imaz 69′

Yellow carded: Knap, Álvarez, Rodin – Tabiś, Romanczuk, Kwiecień, Augustyn

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Attendance: 6784

Cracovia: 31. Lukáš Hroššo – 2. Cornel Râpă, 24. Jakub Jugas, 88. Matej Rodin, 33. Kamil Pestka (87, 18. Luís Rocha) – 4. Sergiu Hanca (88, 13. Radosław Kanach), 20. Karol Knap (75, 22. Florian Loshaj), 6. Sylwester Lusiusz, 10. Pelle van Amersfoort, 3. Michal Sipľak (67, 73. Patryk Zaucha) – 9. Marcos Álvarez (74, 7. Rivaldinho)

Jagiellonia: 1. Pāvels Šteinbors – 20. Kacper Tabiś (46, 23. Karol Struski), 99. Bartosz Kwiecień (66, 25. Bogdan Țîru), 3. Błażej Augustyn, 4. Israel Puerto, 5. Bojan Nastić (87, 44. Krzysztof Toporkiewicz) – 14. Tomáš Přikryl, 6. Taras Romanczuk, 26. Martin Pospíšil (87, 8. Przemysław Mystkowski), 11. Jesús Imaz – 13. Andrzej Trubeha (66, 10. Fedor Černych)

__________________________

Lech Poznań – Lechia Gdańsk 2:0 (1:0)

Goals: Ishak 17′, Kwekweskiri 63′

Yellow carded: Pedro Tiba – Żukowski, Maloča, Kuciak

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 14 652

Lech: 1. Mickey van der Hart – 37. Ľubomír Šatka, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 3. Barry Douglas – 7. Jakub Kamiński, 6. Jesper Karlström (82, 22. Radosław Murawski), 30. Nika Kwekweskiri (73, 25. Pedro Tiba), 24. João Amaral (82, 10. Dani Ramírez), 21. Michał Skóraś (73, 8. Jan Sýkora) – 9. Mikael Ishak (85, 90. Artur Sobiech)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 17. Mateusz Żukowski, 5. Bartosz Kopacz, 23. Mario Maloča, 20. Conrado (57, 2. Rafał Pietrzak) – 22. Joseph Ceesay (71, 79. Kacper Sezonienko), 7. Maciej Gajos (57, 10. Bassekou Diabaté), 36. Tomasz Makowski, 6. Jarosław Kubicki (85, 69. Jan Biegański), 99. İlkay Durmuş – 28. Flávio Paixão (57, 9. Łukasz Zwoliński)

__________________________

Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 1:1 (0:0)

Goals: Vida 66′ – Piasecki 90′

Yellow carded: Sokołowski, Toril – Diogo Verdasca, Piasecki

Referee: Łukasz Szczech (Warsaw)

Attendance: 3798

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 77. Arkadiusz Pyrka (87, 2. Ariel Mosór), 18. Patryk Sokołowski, 6. Michał Chrapek (87, 3. Tomasz Jodłowiec), 7. Tiago Alves (59, 92. Damian Kądzior), 10. Kristopher Vida – 9. Alberto Toril (76, 16. Dominik Steczyk)

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 10. Bartłomiej Pawłowski, 39. Szymon Lewkot, 14. Wojciech Golla, 2. Diogo Verdasca, 23. Víctor García – 7. Róbert Pich (87, 33. Adrian Łyszczarz), 17. Petr Schwarz (81, 24. Caye Quintana), 6. Rafał Makowski (65, 29. Krzysztof Mączyński), 8. Mateusz Praszelik (81, 16. Javier Ajenjo Hyjek) – 9. Erik Expósito (65, 11. Fabian Piasecki)

__________________________

Pogoń Szczecin – Stal Mielec 4:1 (0:1)

Goals: Drygas 50′ (Pk), 72′ (Pk), Getinger 56′ (OG), Triantafyllópoulos 88′ – Tomasiewicz 34′

Yellow carded: de Amo, Żyro, Domański

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 6676

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata – 18. Michał Kucharczyk (87, 17. Mariusz Fornalczyk), 14. Kamil Drygas (90, 99. Mateusz Łęgowski), 64. Kacper Kozłowski (75, 61. Kacper Smoliński), 10. Luka Zahovič (46, 21. Jean Carlos Silva), 27. Sebastian Kowalczyk (46, 7. Rafał Kurzawa) – 9. Piotr Parzyszek

Stal: 13. Rafał Strączek – 11. Maksymilian Sitek (72, 17. Wiktor Kłos), 32. Jonathan de Amo, 21. Mateusz Matras, 5. Mateusz Żyro, 23. Krystian Getinger – 10. Mateusz Mak, 8. Maciej Urbańczyk (77, 7. Maciej Domański), 20. Grzegorz Tomasiewicz, 27. Marcin Budziński (61, 2. Albin Granlund) – 92. Aleksandyr Kolew (46, 9. Maciej Jankowski)

__________________________

Radomiak Radom – Warta Poznań 1:0 (0:0)

Goal: Rondón 90′

Yellow carded: Ławniczak, Kupczak

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 4222

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (88, 97. Dominik Sokół), 11. Michał Kaput, 55. Meik Karwot, 7. Miłosz Kozak (70, 20. Luís Machado) – 13. Maurides (62, 19. Karol Angielski), 10. Mateusz Radecki (88, 99. Mario Rondón)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 16. Aleks Ławniczak, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb (65, 22. Konrad Matuszewski) – 10. Milan Corryn (75, 9. Mateusz Kuzimski), 6. Łukasz Trałka (76, 15. Michał Kopczyński), 21. Mateusz Kupczak, 20. Szymon Czyż (65, 17. Mateusz Czyżycki), 11. Michał Jakóbowski (57, 7. Mario Rodríguez) – 99. Adam Zreľák

__________________________

Wisła Płock – Zagłębie Lubin 4:0 (2:0)

Goals: Sekulski 5′, 59′, Wolski 21′, Soler 63′ (OG)

Yellow carded: Sekulski – Baszkirow, Chodyna, Poręba

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 1500

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 25. Jakub Rzeźniczak, 94. Dušan Lagator, 5. Anton Krywociuk – 15. Kristián Vallo (83, 77. Piotr Tomasik), 14. Mateusz Szwoch, 6. Damian Rasak, 95. Damian Warchoł (78, 22. Luka Šušnjara), 10. Rafał Wolski (71, 23. Filip Lesniak), 17. Marcel Błachewicz (83, 9. Dawid Kocyła) – 20. Łukasz Sekulski (78, 24. Marko Kolar)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 5. Lorenco Šimić, 32. Ian Soler, 77. Mateusz Bartolewski (67, 3. Saša Balić) – 23. Jakub Wójcicki (39, 13. Karol Podliński), 8. Łukasz Poręba, 4. Jewgienij Baszkirow (39, 19. Daniel Dudziński), 18. Filip Starzyński (67, 16. Adam Ratajczyk), 9. Erik Daniel (79, 21. Tomasz Pieńko) – 17. Patryk Szysz

__________________________

Górnik Łęczna – Wisła Kraków 1:3 (0:1)

Goals: Frydrych 74′ (OG) – Škvarka 20′, Yeboah 48′, Brown Forbes 62′

Yellow carded: Rymaniak – Młyński, Gruszkowski

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 22. Serhij Krykun, 20. Bartosz Rymaniak, 21. Kryspin Szcześniak, 2. Tomasz Midzierski, 29. Daniel Dziwniel – 27. Michał Mak (88, 24. Michał Goliński), 8. Szymon Drewniak, 23. Bartłomiej Kalinkowski (88, 7. Tomasz Tymosiak), 77. Damian Gąska (58, 19. Przemysław Banaszak) – 18. Bartosz Śpiączka

Wisła: 1. Paweł Kieszek – 20. Konrad Gruszkowski, 17. Serafin Szota, 25. Michal Frydrych, 15. Matěj Hanousek – 40. Yaw Yeboah (78, 16. Jakub Błaszczykowski), 80. Patryk Plewka (78, 21. Nikola Kuveljić), 8. Aschraf El Mahdioui, 92. Michal Škvarka (88, 77. Stefan Savić), 11. Mateusz Młyński (66, 54. Piotr Starzyński) – 91. Felicio Brown Forbes (88, 7. Dor Hugi)

__________________________

Legia Warsaw – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Match postponed to later date at requests of the hosts

__________________________

Raków Częstochowa – Górnik Zabrze

Match postponed to later date at requests of the hosts

