Legia Warsaw disapointed in their showdown with Wisla Krakow / legia.com

PKO Ekstraklasa Matchweek 6: Wisla Pull Upset Over Legia

KRAKOW, Poland. August 30 (PSN) – Wisla Krakow pulled a major upset over reigning champions Legia Warsaw in the sixth matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

The White Star defeated the capital city team 1:0 on Sunday in Krakow, surprising many who expected a better showing from Legia. Wisla themselves approached the battle with Legia in great confidence, because a week ago they had convincingly won 3:1 with Gornik Leczna. On the other hand, while Czeslaw Michniewicz’s side had a valuable victory against Slavia Praga during the mid-week, he in turn saw injury or fatigue amongst his players. This played into the Krakow outfit’s advantage, who looked like the more energetic side all game long and kept causing trouble for Legia’s defense. A lone goal from Felicio Brown-Forbes in the 29th minute was enough to shut down Legia at the Reymonta. Thanks to this win, Wisla have now jumped to third place in the league standings.

__________________________

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Cracovia 1:2 (0:0)

Goals: Czarnowski 78′ – van Amersfoort 56′, 67′

Yellow carded: Gergel, Grzybek – Sipľak, Hroššo, Rodin

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 3528

Bruk-Bet Termalica: 99. Tomasz Loska – 13. Mateusz Grzybek (77, 95. Sebastian Bonecki), 6. Nemanja Tekijaški, 77. Artem Putiwcew – 26. Michał Orzechowski (65, 24. Ernest Terpiłowski), 8. Samuel Štefánik, 22. Michal Hubínek (77, 2. Patryk Czarnowski), 10. Adam Radwański, 14. Adam Hloušek – 7. Roman Gergel (65, 66. Martin Zeman), 11. Muris Mešanović (65, 21. Filip Modelski)

Cracovia: 31. Lukáš Hroššo – 2. Cornel Râpă, 24. Jakub Jugas, 88. Matej Rodin, 33. Kamil Pestka – 4. Sergiu Hanca (83, 19. Damir Sadiković), 20. Karol Knap (83, 38. Jakub Myszor), 10. Pelle van Amersfoort (90, 22. Florian Loshaj), 6. Sylwester Lusiusz, 3. Michal Sipľak (75, 18. Luís Rocha) – 9. Marcos Álvarez (90, 26. Filip Piszczek)

__________________________

Górnik Zabrze – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Goal: Sokołowski 67′

Yellow carded: Wiśniewski, Gryszkiewicz, Cholewiak – Pyrka, Chrapek

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Attendance: 18 652

Górnik: 99. Grzegorz Sandomierski – 2. Przemysław Wiśniewski, 26. Rafał Janicki, 27. Adrian Gryszkiewicz – 16. Dariusz Pawłowski (72, 96. Robert Dadok), 6. Krzysztof Kubica (82, 29. Adrian Dziedzic), 8. Alasana Manneh, 21. Piotr Krawczyk (82, 11. Mateusz Cholewiak), 17. Bartosz Nowak (72, 20. Vamara Sanogo), 64. Erik Janža – 9. Jesús Jiménez

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek – 77. Arkadiusz Pyrka (90, 2. Ariel Mosór), 18. Patryk Sokołowski, 6. Michał Chrapek, 7. Tiago Alves (62, 92. Damian Kądzior), 10. Kristopher Vida – 9. Alberto Toril

__________________________

Lech Poznań – Pogoń Szczecin 1:1 (0:0)

Goals: Tiba 90′ – Zahovič 85′

Yellow carded: Kwekweskiri – Luís Mata, Drygas

Red carded: Nika Kwekweskiri (62)

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 17 611

Lech: 1. Mickey van der Hart – 37. Ľubomír Šatka, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 3. Barry Douglas – 21. Michał Skóraś (46, 25. Pedro Tiba), 6. Jesper Karlström (88, 10. Dani Ramírez), 30. Nika Kwekweskiri, 24. João Amaral (75, 2. Joel Pereira), 7. Jakub Kamiński (75, 11. Filip Marchwiński) – 9. Mikael Ishak (75, 90. Artur Sobiech)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata (69, 11. Kamil Grosicki) – 18. Michał Kucharczyk, 14. Kamil Drygas (70, 21. Jean Carlos Silva), 61. Kacper Smoliński (90, 99. Mateusz Łęgowski), 27. Sebastian Kowalczyk (79, 10. Luka Zahovič), 7. Rafał Kurzawa – 9. Piotr Parzyszek

__________________________

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom 2:2 (2:0)

Goals: Żukowski 12′, Gajos 19′ – Machado 59′, Angielski 64′ (Pk)

Yellow carded: Maloča, Kubicki, Conrado – Karwot

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Attendance: 8456

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 17. Mateusz Żukowski, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 2. Rafał Pietrzak (75, 10. Bassekou Diabaté) – 22. Joseph Ceesay (64, 20. Conrado), 7. Maciej Gajos, 36. Tomasz Makowski, 6. Jarosław Kubicki, 99. İlkay Durmuş (83, 28. Flávio Paixão) – 9. Łukasz Zwoliński

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (87, 99. Mario Rondón), 11. Michał Kaput, 55. Meik Karwot, 7. Miłosz Kozak (87, 13. Maurides) – 19. Karol Angielski (84, 97. Dominik Sokół), 10. Mateusz Radecki (58, 20. Luís Machado)

__________________________

Stal Mielec – Górnik Łęczna 2:0 (1:0)

Goals: Piasecki 4′, Mak 14′

Yellow carded: Żyro – Michał Mak, Rymaniak, Śpiączka

Red carded: Mateusz Żyro (77)

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 3185

Stal: 13. Rafał Strączek – 32. Jonathan de Amo, 21. Mateusz Matras, 5. Mateusz Żyro – 11. Maksymilian Sitek (71, 77. Adrian Szczutowski), 8. Maciej Urbańczyk, 20. Grzegorz Tomasiewicz (90, 17. Wiktor Kłos), 10. Mateusz Mak (79, 14. Kamil Kościelny), 22. Koki Hinokio (71, 2. Albin Granlund), 23. Krystian Getinger – 99. Fabian Piasecki (71, 9. Maciej Jankowski)

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 20. Bartosz Rymaniak, 21. Kryspin Szcześniak, 2. Tomasz Midzierski (75, 3. Leândro) – 22. Serhij Krykun, 8. Szymon Drewniak (82, 23. Bartłomiej Kalinkowski), 6. Janusz Gol, 27. Michał Mak, 19. Przemysław Banaszak (37, 77. Damian Gąska), 29. Daniel Dziwniel – 18. Bartosz Śpiączka (75, 28. Paweł Wojciechowski)

__________________________

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)

Goals: Kuzimski 48′ – Černych 50′

Yellow carded: Augustyn

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 1826

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 16. Aleks Ławniczak, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski (69, 19. Jakub Sangowski) – 7. Mario Rodríguez (69, 3. Jakub Kiełb), 21. Mateusz Kupczak, 6. Łukasz Trałka (77, 15. Michał Kopczyński), 17. Mateusz Czyżycki, 10. Milan Corryn (77, 31. Mateusz Sopoćko) – 99. Adam Zreľák (23, 9. Mateusz Kuzimski)

Jagiellonia: 1. Pāvels Šteinbors – 14. Tomáš Přikryl (85, 20. Kacper Tabiś), 4. Israel Puerto, 3. Błażej Augustyn, 25. Bogdan Țîru, 5. Bojan Nastić – 23. Karol Struski (85, 8. Przemysław Mystkowski), 6. Taras Romanczuk, 26. Martin Pospíšil – 11. Jesús Imaz, 10. Fedor Černych (70, 13. Andrzej Trubeha)

__________________________

Wisła Kraków – Legia Warsaw 1:0 (1:0)

Goal: Brown Forbes 29′

Yellow carded: Plewka – Pekhart, Abu Hanna

Referee: Zbigniew Dobrynin (Łódź)

Wisła: 1. Paweł Kieszek – 20. Konrad Gruszkowski (90, 43. Dawid Szot), 17. Serafin Szota, 25. Michal Frydrych, 15. Matěj Hanousek – 40. Yaw Yeboah (90, 4. Maciej Sadlok), 80. Patryk Plewka (84, 10. Gieorgij Żukow), 8. Aschraf El Mahdioui, 92. Michal Škvarka, 11. Mateusz Młyński (70, 9. Jan Kliment) – 91. Felicio Brown Forbes (84, 54. Piotr Starzyński)

Legia: 1. Artur Boruc – 17. Maik Nawrocki (46, 22. Kacper Skibicki), 4. Mateusz Wieteska (83, 5. Yuri Ribeiro), 23. Joel Abu Hanna – 55. Artur Jędrzejczyk, 99. Bartosz Slisz, 20. Ernest Muçi (69, 92. Bartłomiej Ciepiela), 21. Rafael Lopes, 82. Luquinhas, 3. Mateusz Hołownia (46, 11. Mahir Emreli) – 9. Tomáš Pekhart (83, 30. Kacper Kostorz)

__________________________

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław 1:3 (1:2)

Goals: Golla 35′ (OG) – Praszelik 14′, Expósito 26′, 62′

Yellow carded: Poręba, Kruk

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 4120

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna (71, 23. Jakub Wójcicki), 74. Kamil Kruk, 32. Ian Soler, 77. Mateusz Bartolewski (86, 3. Saša Balić) – 9. Erik Daniel, 20. Ilja Żygulow (46, 31. Dawid Pakulski), 8. Łukasz Poręba, 18. Filip Starzyński, 16. Adam Ratajczyk (71, 13. Karol Podliński) – 17. Patryk Szysz

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 10. Bartłomiej Pawłowski, 39. Szymon Lewkot, 14. Wojciech Golla, 21. Łukasz Bejger, 23. Víctor García – 17. Petr Schwarz, 29. Krzysztof Mączyński, 6. Rafał Makowski (60, 7. Róbert Pich), 8. Mateusz Praszelik (78, 5. Waldemar Sobota) – 9. Erik Expósito

__________________________

Wisła Płock – Raków Częstochowa 1:1 (1:1)

Goals: Warchoł 37′ – Cebula 19′

Yellow carded: Wolski, Sekulski – Niewulis, Cebula, Rundić

Referee: Paweł Malec (Łódź)

Attendance: 1500

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 25. Jakub Rzeźniczak, 94. Dušan Lagator, 5. Anton Krywociuk – 15. Kristián Vallo, 14. Mateusz Szwoch, 6. Damian Rasak (78, 23. Filip Lesniak), 95. Damian Warchoł (77, 22. Luka Šušnjara), 10. Rafał Wolski (81, 7. Radosław Cielemęcki), 17. Marcel Błachewicz – 20. Łukasz Sekulski (77, 24. Marko Kolar)

Raków: 1. Vladan Kovačević – 7. Fran Tudor, 6. Andrzej Niewulis, 3. Milan Rundić – 71. Wiktor Długosz (78, 17. Mateusz Wdowiak), 20. Marko Poletanović, 11. Ivi López (81, 10. Igor Sapała), 77. Marcin Cebula (75, 14. Daniel Szelągowski), 70. Fábio Sturgeon (75, 21. Vladislavs Gutkovskis), 23. Patryk Kun – 15. Alexandre Guedes (46, 9. Sebastian Musiolik)

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol