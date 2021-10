Pelle van Amersfoort is now the league top goal scorer after the Piast match / Cracovia.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 9: Cracovia Push Back in Gliwice

GLIWICE, Poland. September 27 (PSN) – Cracovia Krakow pulled in a big comeback win against Piast in the ninth matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

Michal Probierz’s side had an away game they’ll remember for some time, surpassing expectations and beating Piast Gliwice 4:2. The home outfit were the first to get on board and take the lead, but a series of responding goals gave the away Cracovia the edge in the end. The hero of the Krakow club in this fixture turned out to be Pelle van Amersfoort, who scored three goals to push his team back into a thrilling comeback. In addition to this, he himself saw his goals bring him to the top of the league goal scorers list with 7 goals. Cornel Rapa also scored one for Cracovia, while goals for Piast were scored by Damian Kadzior and Michael Ameyaw.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Górnik Zabrze 3:1 (0:0)

Goals: Wlazło 68′ (Pk), 76′ (Pk), Śpiewak 70′ – Janicki 55′

Yellow carded: Wlazło – Dziedzic, Podolski, Gryszkiewicz

Referee: Łukasz Szczech (Warsaw)

Attendance: 4028

Bruk-Bet Termalica: 1. Łukasz Budziłek – 23. Marcin Wasielewski, 19. Michal Bezpalec, 6. Nemanja Tekijaški, 27. Bartłomiej Kukułowicz (74, 14. Adam Hloušek) – 22. Michal Hubínek, 18. Piotr Wlazło, 10. Adam Radwański (62, 87. Jakub Pek), 8. Samuel Štefánik (46, 24. Ernest Terpiłowski) – 11. Muris Mešanović (90, 66. Martin Zeman), 7. Roman Gergel (62, 9. Kacper Śpiewak)

Górnik: 99. Grzegorz Sandomierski – 2. Przemysław Wiśniewski, 26. Rafał Janicki, 27. Adrian Gryszkiewicz – 96. Robert Dadok, 8. Alasana Manneh (87, 23. Jean Mvondo), 6. Krzysztof Kubica (46, 29. Adrian Dziedzic), 21. Piotr Krawczyk (46, 10. Lukas Podolski), 17. Bartosz Nowak (87, 18. David Toševski), 64. Erik Janža (74, 11. Mateusz Cholewiak) – 9. Jesús Jiménez

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań 1:0 (0:0)

Goal: Imaz 71′

Yellow carded: Romanczuk – Karlström, Ramírez

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 6779

Jagiellonia: 1. Pāvels Šteinbors – 14. Tomáš Přikryl (90, 9. Bartosz Bida), 25. Bogdan Țîru, 4. Israel Puerto, 2. Michał Pazdan, 5. Bojan Nastić – 11. Jesús Imaz (89, 20. Kacper Tabiś), 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 44. Krzysztof Toporkiewicz (46, 23. Karol Struski) – 10. Fedor Černych (67, 16. Michał Żyro)

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira, 18. Bartosz Salamon, 37. Ľubomír Šatka, 5. Pedro Rebocho – 50. Adriel Ba Loua (82, 90. Artur Sobiech), 6. Jesper Karlström (82, 10. Dani Ramírez), 30. Nika Kwekweskiri (65, 25. Pedro Tiba), 24. João Amaral (87, 11. Filip Marchwiński), 7. Jakub Kamiński (65, 21. Michał Skóraś) – 9. Mikael Ishak

Legia Warsaw – Raków Częstochowa 2:3 (1:1)

Goals: Emreli 33′, Charatin 70′ – López 29′ (Pk), 57′, Tudor 53′

Yellow carded: Slisz, Jędrzejczyk, Nawrocki, André Martins, Charatin – Gutkovskis, Papanikoláou

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 15 870

Legia: 31. Cezary Miszta – 55. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 17. Maik Nawrocki, 25. Filip Mladenović – 7. Lirim Kastrati (71, 21. Rafael Lopes), 99. Bartosz Slisz (64, 9. Tomáš Pekhart), 8. André Martins (58, 14. Ihor Charatin), 27. Josué, 22. Kacper Skibicki (57, 20. Ernest Muçi) – 11. Mahir Emreli

Raków: 12. Kacper Trelowski – 6. Andrzej Niewulis, 2. Tomáš Petrášek, 66. Giánnis Papanikoláou – 7. Fran Tudor (79, 31. Žarko Udovičić), 88. Walerian Gwilia, 20. Marko Poletanović (54, 10. Igor Sapała), 11. Ivi López (79, 14. Daniel Szelągowski), 17. Mateusz Wdowiak – 9. Sebastian Musiolik (79, 15. Alexandre Guedes), 21. Vladislavs Gutkovskis (71, 70. Fábio Sturgeon)

Piast Gliwice – Cracovia 2:4 (1:2)

Goals: Kądzior 10′, Ameyaw 59′ – Râpă 19′, van Amersfoort 34′, 58′, 71′

Yellow carded: Râpă

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Attendance: 3140

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 2. Ariel Mosór, 5. Tomáš Huk, 98. Aléxandros Katránis – 92. Damian Kądzior (89, 77. Arkadiusz Pyrka), 18. Patryk Sokołowski, 6. Michał Chrapek (54, 17. Patryk Lipski), 10. Kristopher Vida (54, 19. Michael Ameyaw) – 16. Dominik Steczyk (46, 7. Tiago Alves), 9. Alberto Toril (75, 29. Nikola Stojiljković)

Cracovia: 31. Lukáš Hroššo – 2. Cornel Râpă, 24. Jakub Jugas, 88. Matej Rodin, 33. Kamil Pestka – 4. Sergiu Hanca (90, 38. Jakub Myszor), 19. Damir Sadiković (72, 6. Sylwester Lusiusz), 20. Karol Knap (72, 8. Mathias Hebo Rasmussen), 10. Pelle van Amersfoort, 3. Michal Sipľak (72, 17. Kamil Ogorzały) – 9. Marcos Álvarez (67, 22. Florian Loshaj)

Stal Mielec – Radomiak Radom 1:0 (1:0)

Goal: Tomasiewicz 45′ (Pk)

Yellow carded: Getinger – Kaput, Filipe Nascimento, Jakubik

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 2098

Stal: 13. Rafał Strączek – 11. Maksymilian Sitek, 32. Jonathan de Amo, 21. Mateusz Matras, 5. Mateusz Żyro, 23. Krystian Getinger – 10. Mateusz Mak (66, 2. Albin Granlund), 8. Maciej Urbańczyk (72, 4. Bożidar Czorbadżijski), 20. Grzegorz Tomasiewicz (78, 18. Dawid Kort), 22. Koki Hinokio (46, 45. Konrad Wrzesiński) – 99. Fabian Piasecki (78, 9. Maciej Jankowski)

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro, 11. Michał Kaput (66, 55. Meik Karwot), 23. Filipe Nascimento (77, 22. Tiago Matos), 7. Miłosz Kozak (46, 97. Dominik Sokół), 20. Luís Machado (66, 99. Mario Rondón) – 19. Karol Angielski (77, 13. Maurides)

Śląsk Wrocław – Wisła Płock 3:1 (2:1)

Goals: Praszelik 25′, Pich 35′ (Pk), 84′ (Pk) – Krywociuk 30′

Yellow carded: Expósito, Mączyński – Lagator, Krywociuk, Tomasik

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 8087

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 39. Szymon Lewkot, 14. Wojciech Golla, 2. Diogo Verdasca – 10. Bartłomiej Pawłowski (75, 3. Jakub Iskra), 29. Krzysztof Mączyński (85, 6. Rafał Makowski), 17. Petr Schwarz, 7. Róbert Pich (90, 33. Adrian Łyszczarz), 8. Mateusz Praszelik (85, 24. Caye Quintana), 4. Dino Štiglec – 9. Erik Expósito

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 15. Kristián Vallo (62, 92. Dominik Furman), 2. Damian Michalski, 5. Anton Krywociuk, 77. Piotr Tomasik – 9. Dawid Kocyła (89, 91. Tomasz Walczak), 23. Filip Lesniak, 94. Dušan Lagator (83, 8. Patryk Tuszyński), 10. Rafał Wolski, 11. Jorginho (62, 95. Damian Warchoł) – 20. Łukasz Sekulski (89, 32. Fryderyk Gerbowski)

Warta Poznań – Zagłębie Lubin 0:2 (0:1)

Goals: Zajíc 45′, Szysz 66′

Yellow carded: Matuszewski, Papeau – Bartolewski, Balić

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 1811

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 16. Aleks Ławniczak, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski – 77. Jayson Papeau (73, 7. Mario Rodríguez), 21. Mateusz Kupczak, 6. Łukasz Trałka, 10. Milan Corryn (88, 19. Jakub Sangowski), 11. Michał Jakóbowski (79, 9. Mateusz Kuzimski) – 99. Adam Zreľák

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 23. Jakub Wójcicki (35, 26. Kacper Chodyna), 74. Kamil Kruk, 3. Saša Balić, 77. Mateusz Bartolewski – 9. Erik Daniel, 20. Ilja Żygulow (67, 32. Ian Soler), 8. Łukasz Poręba, 31. Dawid Pakulski (55, 18. Filip Starzyński), 17. Patryk Szysz – 11. Tomáš Zajíc (67, 13. Karol Podliński)

Wisła Kraków – Pogoń Szczecin 0:1 (0:1)

Goal: Carlos Silva 15′

Yellow carded: Brown Forbes, Savić – Bartkowski, Kucharczyk

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Wisła: 1. Paweł Kieszek – 20. Konrad Gruszkowski (78, 43. Dawid Szot), 17. Serafin Szota, 25. Michal Frydrych, 15. Matěj Hanousek – 40. Yaw Yeboah, 10. Gieorgij Żukow (66, 77. Stefan Savić), 8. Aschraf El Mahdioui, 92. Michal Škvarka (86, 19. Hubert Sobol), 11. Mateusz Młyński (46, 7. Dor Hugi) – 91. Felicio Brown Forbes (46, 9. Jan Kliment)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 41. Paweł Stolarski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 2. Jakub Bartkowski – 21. Jean Carlos Silva (72, 10. Luka Zahovič), 8. Damian Dąbrowski, 64. Kacper Kozłowski (66, 61. Kacper Smoliński; 79, 54. Maciej Żurawski), 27. Sebastian Kowalczyk, 11. Kamil Grosicki (66, 7. Rafał Kurzawa) – 9. Piotr Parzyszek (66, 18. Michał Kucharczyk)

Górnik Łęczna – Lechia Gdańsk 0:4 (0:2)

Goals: Zwoliński 41′, Paixão 44′, 71′, Sezonienko 55′

Yellow carded: Wędrychowski, Gol – Nalepa, Sezonienko

Red carded: Janusz Gol (35)

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 2499

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 4. Maciej Orłowski, 25. Paweł Baranowski, 5. Kamil Pajnowski, 3. Leândro (46, 29. Daniel Dziwniel) – 13. Marcel Wędrychowski (46, 21. Kryspin Szcześniak), 6. Janusz Gol, 8. Szymon Drewniak, 77. Damian Gąska (58, 23. Bartłomiej Kalinkowski), 70. Jason Lokilo (46, 22. Serhij Krykun) – 28. Paweł Wojciechowski (46, 27. Michał Mak)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 5. Bartosz Kopacz, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča (68, 17. Mateusz Żukowski), 20. Conrado (61, 2. Rafał Pietrzak) – 99. İlkay Durmuş, 7. Maciej Gajos, 6. Jarosław Kubicki (61, 8. Egzon Kryeziu), 28. Flávio Paixão (74, 27. Łukasz Zjawiński), 79. Kacper Sezonienko – 9. Łukasz Zwoliński (68, 10. Bassekou Diabaté)

