PKO Ekstraklasa Matchweek 12: Legia Thrashed in Gliwice

GLIWICE, Poland. October 24 (PSN) – Legia Warsaw and Czeslaw Michniewicz suffered a major setback in the twelve matchweek in the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

On Sunday Legia were thrashed 4:1 by hosts Piast Gliwice, who showed no mercy against the struggling capital city club. Alberto Toril opened up the goal scoring in the 10th minute after capitalizing on Arkadiusz Pyrka’s cross. 4 minutes later, the Spaniard increased the lead after catching a tight pass from Damian Kadzior. The Legion after responded with a powerful strike from Ernest Muci just before the break. In the second half, Toril extended his scoring with a hattrick. This time he took advantage of Michal Chrapek’s excellent cross and defeated Legia’s Kacper Tobiasz with a confident header. To make matters worse for the visitors, a fourth blow to the score was then delivered by Nikola Stojiljkovic, who entered the pitch as a substitute. Legia now find themselves in 15th place with a 18 point difference to league leaders Lech Poznan. Their tragic league form is also creating plenty of questions on whether coach Michniewicz will still keep his job in Warsaw and for how long.

Piast Gliwice – Legia Warsaw 4:1 (2:1)

Goals: Toril 10′, 14′, 59′, Stojiljković 86′ – Muçi 21′

Yellow carded: Sokołowski, Muñoz – Mladenović, Slisz

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 5. Tomáš Huk, 23. Miguel Muñoz, 98. Aléxandros Katránis – 77. Arkadiusz Pyrka (75, 19. Michael Ameyaw), 18. Patryk Sokołowski, 24. Tom Hateley, 6. Michał Chrapek, 92. Damian Kądzior (75, 10. Kristopher Vida) – 9. Alberto Toril (83, 29. Nikola Stojiljković)

Legia: 59. Kacper Tobiasz – 22. Kacper Skibicki, 4. Mateusz Wieteska, 17. Maik Nawrocki (25, 14. Ihor Charatin), 25. Filip Mladenović – 99. Bartosz Slisz, 8. André Martins (62, 30. Kacper Kostorz), 82. Luquinhas (63, 21. Rafael Lopes), 27. Josué – 11. Mahir Emreli, 20. Ernest Muçi

Lech Poznań – Wisła Płock 4:1 (1:1)

Goals: Salamon 14′, Murawski 53′, Kamiński 77′, Amaral 88′ – Lagator 16′

Yellow carded: Douglas, Skóraś – Szwoch, Tomasik

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 20 077

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 3. Barry Douglas – 50. Adriel Ba Loua (78, 21. Michał Skóraś), 22. Radosław Murawski (78, 6. Jesper Karlström), 25. Pedro Tiba (66, 30. Nika Kwekweskiri), 10. Dani Ramírez (66, 24. João Amaral), 7. Jakub Kamiński – 9. Mikael Ishak (82, 90. Artur Sobiech)

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 33. Damian Zbozień, 94. Dušan Lagator, 2. Damian Michalski, 77. Piotr Tomasik – 9. Dawid Kocyła (68, 32. Fryderyk Gerbowski), 23. Filip Lesniak, 14. Mateusz Szwoch, 6. Damian Rasak (81, 11. Jorginho), 95. Damian Warchoł (81, 24. Marko Kolar) – 8. Patryk Tuszyński (68, 20. Łukasz Sekulski)

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze 1:1 (1:1)

Goals: Zwoliński 10′ – Nowak 42′

Yellow carded: Sezonienko, Diabaté – Wiśniewski, Kubica

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 17. Mateusz Żukowski, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 20. Conrado – 99. İlkay Durmuş (71, 10. Bassekou Diabaté), 8. Egzon Kryeziu (85, 69. Jan Biegański), 7. Maciej Gajos, 28. Flávio Paixão, 79. Kacper Sezonienko (77, 33. Marco Terrazzino) – 9. Łukasz Zwoliński (85, 30. Miłosz Szczepański)

Górnik: 99. Grzegorz Sandomierski – 2. Przemysław Wiśniewski, 26. Rafał Janicki, 27. Adrian Gryszkiewicz – 96. Robert Dadok, 8. Alasana Manneh, 6. Krzysztof Kubica, 17. Bartosz Nowak, 10. Lukas Podolski, 64. Erik Janža – 9. Jesús Jiménez

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 4:1 (2:1)

Goals: Żurawski 24′, Grosicki 41′, Kowalczyk 56′, Zahovič 78′ – Černych 30′

Yellow carded: Puerto

Red carded: Israel Puerto (72)

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 6512

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata – 21. Jean Carlos Silva (84, 99. Mateusz Łęgowski), 8. Damian Dąbrowski, 54. Maciej Żurawski (74, 64. Kacper Kozłowski), 27. Sebastian Kowalczyk (84, 18. Michał Kucharczyk), 11. Kamil Grosicki (45, 7. Rafał Kurzawa) – 10. Luka Zahovič (83, 9. Piotr Parzyszek)

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 14. Tomáš Přikryl (63, 20. Kacper Tabiś), 25. Bogdan Țîru, 4. Israel Puerto, 2. Michał Pazdan (63, 99. Bartosz Kwiecień), 27. Bartłomiej Wdowik – 26. Martin Pospíšil, 6. Taras Romanczuk, 7. Michał Nalepa (63, 23. Karol Struski) – 11. Jesús Imaz (79, 16. Michał Żyro), 10. Fedor Černych (73, 3. Błażej Augustyn)

Radomiak Radom – Górnik Łęczna 3:1 (2:0)

Goals: Angielski 25′, Maurides 37′, Machado 61′ – Gąska 82′

Yellow carded: Krykun, Śpiączka

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 3854

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (75, 99. Mario Rondón), 22. Tiago Matos, 23. Filipe Nascimento, 20. Luís Machado (75, 8. Rhuan) – 19. Karol Angielski, 13. Maurides (87, 97. Dominik Sokół)

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 20. Bartosz Rymaniak, 2. Tomasz Midzierski, 5. Kamil Pajnowski, 3. Leândro – 13. Marcel Wędrychowski (75, 17. Łukasz Szramowski), 7. Tomasz Tymosiak (46, 8. Szymon Drewniak), 6. Janusz Gol, 88. Álex Serrano (46, 77. Damian Gąska), 22. Serhij Krykun (60, 27. Michał Mak) – 18. Bartosz Śpiączka (79, 19. Przemysław Banaszak)

Raków Częstochowa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:2 (1:0)

Goals: Tekijaški 6′ (OG), López 63′, Petrášek 78′ – Tekijaški 58′, Mešanović 90′

Yellow carded: Petrášek – Wasielewski, Tekijaški, Bezpalec

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 4007

Raków: 1. Vladan Kovačević – 6. Andrzej Niewulis, 2. Tomáš Petrášek, 24. Zoran Arsenić (46, 3. Milan Rundić) – 7. Fran Tudor, 88. Walerian Gwilia, 20. Marko Poletanović, 8. Ben Lederman (69, 14. Daniel Szelągowski), 11. Ivi López (84, 70. Fábio Sturgeon), 23. Patryk Kun (84, 17. Mateusz Wdowiak) – 21. Vladislavs Gutkovskis (75, 15. Alexandre Guedes)

Bruk-Bet Termalica: 99. Tomasz Loska – 13. Mateusz Grzybek, 6. Nemanja Tekijaški, 19. Michal Bezpalec, 3. Marcin Grabowski (46, 14. Adam Hloušek) – 23. Marcin Wasielewski (59, 24. Ernest Terpiłowski), 18. Piotr Wlazło, 22. Michal Hubínek, 95. Sebastian Bonecki (73, 10. Adam Radwański), 66. Martin Zeman (81, 7. Roman Gergel) – 9. Kacper Śpiewak (81, 11. Muris Mešanović)

Warta Poznań – Stal Mielec 0:0

Yellow carded: Trałka – Flis

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 1217

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 5. Bartosz Kieliba, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb – 7. Mario Rodríguez (61, 77. Jayson Papeau), 15. Michał Kopczyński, 6. Łukasz Trałka, 20. Szymon Czyż (90, 22. Konrad Matuszewski), 11. Michał Jakóbowski (69, 10. Milan Corryn) – 9. Mateusz Kuzimski (60, 99. Adam Zreľák)

Stal: 13. Rafał Strączek – 32. Jonathan de Amo, 21. Mateusz Matras, 6. Marcin Flis – 5. Mateusz Żyro, 8. Maciej Urbańczyk (77, 14. Kamil Kościelny), 20. Grzegorz Tomasiewicz, 11. Maksymilian Sitek (90, 77. Adrian Szczutowski), 10. Mateusz Mak (68, 22. Koki Hinokio), 23. Krystian Getinger – 99. Fabian Piasecki

Wisła Kraków – Śląsk Wrocław 0:5 (3:0)

Goals: Expósito 7′, 12′, 77′ (Pk), Verdasca 27′, Zylla 90′

Yellow carded: Gruszkowski, Frydrych, Szot – Schwarz

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Wisła: 31. Mikołaj Biegański – 20. Konrad Gruszkowski (34, 40. Yaw Yeboah), 17. Serafin Szota (46, 43. Dawid Szot), 6. Alan Uryga, 4. Maciej Sadlok (34, 7. Dor Hugi), 15. Matěj Hanousek – 54. Piotr Starzyński (74, 19. Hubert Sobol), 10. Gieorgij Żukow, 25. Michal Frydrych, 92. Michal Škvarka – 91. Felicio Brown Forbes (85, 21. Nikola Kuveljić)

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 39. Szymon Lewkot, 14. Wojciech Golla, 2. Diogo Verdasca – 19. Patryk Janasik, 29. Krzysztof Mączyński, 17. Petr Schwarz (82, 6. Rafał Makowski), 7. Róbert Pich (73, 5. Waldemar Sobota), 8. Mateusz Praszelik (86, 25. Marcel Zylla), 4. Dino Štiglec (73, 23. Víctor García) – 9. Erik Expósito (82, 24. Caye Quintana)

Zagłębie Lubin – Cracovia 1:1 (0:0)

Goals: Starzyński 64′ – Rasmussen 87′

Yellow carded: Kruk, Starzyński, Bartolewski, Żygulow

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 74. Kamil Kruk, 2. Aleksandar Pantić, 77. Mateusz Bartolewski – 9. Erik Daniel, 31. Dawid Pakulski (80, 14. Jakub Żubrowski), 20. Ilja Żygulow, 18. Filip Starzyński, 17. Patryk Szysz (88, 7. Saša Živec) – 11. Tomáš Zajíc (80, 13. Karol Podliński)

Cracovia: 31. Lukáš Hroššo – 2. Cornel Râpă, 24. Jakub Jugas, 88. Matej Rodin, 33. Kamil Pestka – 11. Michał Rakoczy (57, 38. Jakub Myszor), 19. Damir Sadiković (71, 18. Luís Rocha), 6. Sylwester Lusiusz, 10. Pelle van Amersfoort, 4. Sergiu Hanca (90, 13. Radosław Kanach) – 26. Filip Piszczek (57, 8. Mathias Hebo Rasmussen)

