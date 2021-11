Lechia Gdansk had their undefeated streak ended in a disastrous fashion / Ekstraklasa SA

PKO Ekstraklasa Matchweek 16: Lechia Crash in Szczecin

SZCZECIN, Poland. November 28 (PSN) – Lechia Gdansk’s undefeated run came crashing down in the sixteenth matchweek in the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

The spree was ended by none other than Pogon Szczecin, coached by Kosta Runjaic who faced off his former assistant coach, Lechia’s Tomasz Kaczmarek. The reunion on Saturday ended with Pogon winning with a massive 5:1 scoreline at home after crushing the Lechistas. Luka Zahovic scored two goals for the hosts, while one goal was added each by Damian Dabrowski, Sebastian Kowalczyk and MichaL Kucharczyk. Pogon’s main highlight of the match was most notably Polish international Kamil Grosicki, who after coming off the bench in the first half then went on to record an assist hat trick, dismantling Lechia’s defense throughout much of the game. Lechia’s only goal came courtesy of Lukasz Zwolinski as a response to Pogon’s first, but as the hosts digged deeper into the net with goals, Kaczmarek’s side failed to properly react to his former mentor’s team. Thanks to this win, “the Porters” have now taken Lechia’s place and moved up to second position in the league standings.

Lech Poznań – Warta Poznań 2:0 (0:0)

Goals: Milić 53′, Ishak 64′

Yellow carded: Joel Pereira – Kiełb, Kuzimski, Papeau, Szymonowicz

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 22 799

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira (65, 44. Alan Czerwiński), 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 3. Barry Douglas – 50. Adriel Ba Loua (83, 11. Filip Marchwiński), 6. Jesper Karlström, 30. Nika Kwekweskiri, 24. João Amaral (75, 10. Dani Ramírez), 7. Jakub Kamiński (75, 21. Michał Skóraś) – 9. Mikael Ishak (84, 90. Artur Sobiech)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 4. Robert Ivanov, 44. Dawid Szymonowicz, 6. Łukasz Trałka, 3. Jakub Kiełb (62, 9. Mateusz Kuzimski) – 77. Jayson Papeau (88, 17. Mateusz Czyżycki), 21. Mateusz Kupczak, 15. Michał Kopczyński, 20. Szymon Czyż (61, 22. Konrad Matuszewski) – 99. Adam Zreľák (89, 19. Jakub Sangowski)

Legia Warsaw – Jagiellonia Białystok 1:0 (1:0)

Goal: Johansson 45′

Yellow carded: Luquinhas – Nastić, Přikryl, Romanczuk

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 14 969

Legia: 1. Artur Boruc – 55. Artur Jędrzejczyk (10, 6. Mattias Johansson; 46, 29. Lindsay Rose; 67, 9. Tomáš Pekhart), 4. Mateusz Wieteska, 3. Mateusz Hołownia, 5. Yuri Ribeiro – 22. Kacper Skibicki, 27. Josué, 99. Bartosz Slisz, 82. Luquinhas (87, 8. André Martins), 25. Filip Mladenović – 11. Mahir Emreli

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 14. Tomáš Přikryl (84, 13. Andrzej Trubeha), 4. Israel Puerto, 3. Błażej Augustyn (66, 32. Miłosz Matysik), 2. Michał Pazdan, 5. Bojan Nastić (76, 27. Bartłomiej Wdowik) – 10. Fedor Černych, 26. Martin Pospíšil (67, 8. Przemysław Mystkowski), 6. Taras Romanczuk, 9. Bartosz Bida (46, 19. Paweł Olszewski) – 16. Michał Żyro

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 5:1 (2:1)

Goals: Dąbrowski 8′ (Pk), Zahovič 36′, 51′, Kowalczyk 54′, Kucharczyk 69′ – Zwoliński 27′

Yellow carded: Jean Carlos Silva, Grosicki, Kowalczyk, Malec

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 7248

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos (69, 33. Mariusz Malec), 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata – 21. Jean Carlos Silva (69, 18. Michał Kucharczyk), 8. Damian Dąbrowski, 27. Sebastian Kowalczyk, 64. Kacper Kozłowski (77, 54. Maciej Żurawski), 7. Rafał Kurzawa (22, 11. Kamil Grosicki) – 10. Luka Zahovič (77, 9. Piotr Parzyszek)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 17. Mateusz Żukowski (74, 5. Bartosz Kopacz), 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 2. Rafał Pietrzak (69, 10. Bassekou Diabaté) – 33. Marco Terrazzino, 36. Tomasz Makowski, 8. Egzon Kryeziu (58, 6. Jarosław Kubicki), 28. Flávio Paixão (46, 99. İlkay Durmuş), 20. Conrado – 9. Łukasz Zwoliński (73, 79. Kacper Sezonienko)

Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin 4:0 (1:0)

Goals: Gutkovskis 28′, López 47′, 78′, Poletanović 90′ (Pk)

Yellow carded: Fábio Sturgeon, Lederman – Żubrowski, Poręba, Kusztal, Wójcicki

Red carded: Aleksandar Pantić (62)

Referee: Sebastian Krasny (Kraków)

Attendance: 3146

Raków: 1. Vladan Kovačević – 66. Giánnis Papanikoláou, 6. Andrzej Niewulis, 24. Zoran Arsenić – 17. Mateusz Wdowiak (85, 14. Daniel Szelągowski), 20. Marko Poletanović, 8. Ben Lederman (74, 88. Walerian Gwilia), 70. Fábio Sturgeon (74, 71. Wiktor Długosz), 11. Ivi López (85, 18. Jakub Arak), 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (81, 9. Sebastian Musiolik)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 23. Jakub Wójcicki (74, 27. Bartłomiej Kłudka), 74. Kamil Kruk, 2. Aleksandar Pantić, 77. Mateusz Bartolewski – 26. Kacper Chodyna (74, 17. Patryk Szysz), 8. Łukasz Poręba, 14. Jakub Żubrowski (67, 24. Kacper Lepczyński), 18. Filip Starzyński, 25. Patryk Kusztal (46, 16. Adam Ratajczyk) – 9. Erik Daniel (84, 21. Tomasz Pieńko)

Śląsk Wrocław – Stal Mielec 2:1 (0:0)

Goals: Praszelik 77′, Schwarz 81′ – Czorbadżijski 80′

Yellow carded: Tomasiewicz, Getinger

Red carded: Konrad Poprawa (45)

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 5873

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 10. Bartłomiej Pawłowski (46, 39. Szymon Lewkot), 21. Łukasz Bejger, 34. Konrad Poprawa, 14. Wojciech Golla, 4. Dino Štiglec – 5. Waldemar Sobota (76, 3. Jakub Iskra), 29. Krzysztof Mączyński, 17. Petr Schwarz, 8. Mateusz Praszelik (80, 32. Sebastian Bergier) – 24. Caye Quintana (46, 7. Róbert Pich)

Stal: 13. Rafał Strączek – 2. Albin Granlund (60, 92. Aleksandyr Kolew), 4. Bożidar Czorbadżijski, 21. Mateusz Matras, 6. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger – 11. Maksymilian Sitek, 8. Maciej Urbańczyk (72, 18. Dawid Kort), 20. Grzegorz Tomasiewicz, 22. Koki Hinokio (82, 9. Maciej Jankowski) – 10. Mateusz Mak

Wisła Kraków – Radomiak Radom 0:1 (0:1)

Goal: Angielski 6′ (Pk)

Yellow carded: Kuveljić – Abramowicz, Karwot

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 10 150

Wisła: 31. Mikołaj Biegański – 20. Konrad Gruszkowski (87, 7. Dor Hugi), 17. Serafin Szota, 4. Maciej Sadlok, 15. Matěj Hanousek – 40. Yaw Yeboah, 8. Aschraf El Mahdioui, 80. Patryk Plewka (46, 21. Nikola Kuveljić), 92. Michal Škvarka (69, 91. Felicio Brown Forbes), 11. Mateusz Młyński (46, 54. Piotr Starzyński) – 9. Jan Kliment

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (76, 3. Artur Bogusz), 11. Michał Kaput, 22. Tiago Matos (66, 55. Meik Karwot), 99. Mario Rondón (90, 4. Maciej Świdzikowski) – 13. Maurides, 19. Karol Angielski (75, 2. Thabo Cele)

Wisła Płock – Cracovia 2:1 (2:0)

Goals: Szwoch 14′, Vallo 32′ – Piszczek 47′

Yellow carded: Krywociuk, Michalski, Rzeźniczak, Rasak, Kocyła, Szwoch – Rodin, Balaj

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 2589

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 15. Kristián Vallo (67, 33. Damian Zbozień), 25. Jakub Rzeźniczak (81, 94. Dušan Lagator), 2. Damian Michalski, 5. Anton Krywociuk, 77. Piotr Tomasik – 95. Damian Warchoł (67, 11. Jorginho), 14. Mateusz Szwoch, 6. Damian Rasak, 7. Radosław Cielemęcki (67, 9. Dawid Kocyła) – 10. Rafał Wolski (58, 8. Patryk Tuszyński)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 88. Matej Rodin, 3. Michal Sipľak – 25. Otar Kakabadze, 8. Mathias Hebo Rasmussen (78, 45. Filip Balaj), 6. Sylwester Lusiusz, 11. Michał Rakoczy (74, 17. Kamil Ogorzały), 4. Sergiu Hanca (46, 18. Luís Rocha), 33. Kamil Pestka (46, 38. Jakub Myszor) – 26. Filip Piszczek (67, 7. Rivaldinho)

Górnik Łęczna – Górnik Zabrze 1:2 (1:2)

Goals: Gol 7′ – Podolski 11′, Dadok 45′

Yellow carded: Tymosiak – Nowak, Janicki, Podolski

Referee: Zbigniew Dobrynin (Łódź)

Attendance: 2347

Górnik Ł.: 33. Maciej Gostomski – 21. Kryspin Szcześniak, 2. Tomasz Midzierski, 5. Kamil Pajnowski (69, 18. Bartosz Śpiączka), 3. Leândro – 70. Jason Lokilo, 7. Tomasz Tymosiak (69, 77. Damian Gąska), 6. Janusz Gol (83, 23. Bartłomiej Kalinkowski), 88. Álex Serrano, 22. Serhij Krykun (63, 29. Daniel Dziwniel) – 19. Przemysław Banaszak (63, 28. Paweł Wojciechowski)

Górnik Z.: 99. Grzegorz Sandomierski – 2. Przemysław Wiśniewski, 26. Rafał Janicki, 27. Adrian Gryszkiewicz – 96. Robert Dadok, 8. Alasana Manneh (60, 44. Filip Bainović), 6. Krzysztof Kubica (72, 22. Dariusz Stalmach), 10. Lukas Podolski, 17. Bartosz Nowak (72, 21. Piotr Krawczyk), 64. Erik Janža – 9. Jesús Jiménez (87, 20. Vamara Sanogo)

