PKO Ekstraklasa Matchweek 17: Gornik Celebrate Barborka with a Win

ZABRZE, Poland. December 6 (PSN) – Gornik Zabrze celebrated Barborka in style during the seventeenth matchweek in the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

On the eve of Barborka, a Silesian mining festival, Gornik came out on top with a 3:1 win against Slask Wroclaw in what was dubbed by fans as the “Barborka match”. The hosts went into the game with top form, beating Slask to the ball on almost every occasion and looking very threatening on the attack. Bartosz Nowak scored a brace for the hosts, while in the 79th minute Lukas Podolski extended the lead for Zabrze with a powerful shot from within the penalty box. Adrian Lyszczarz would later score an honorary goal for the visitors with a late game free kick, but it couldn’t stop Gornik’s dominance of the game. With the win, Gornik are now on level points with Slask and still have a game in hand.

Górnik Zabrze – Slask Wrocław 3:1 (1:0)

Goals: Nowak 49′, 54′, Podolski 79′ – Łyszczarz 83′

Yellow carded: Manneh, Bainović – Lewkot, Bergier

Referee: Sebastian Krasny (Krakow)

Attendance: 9455

Gornik: 99. Grzegorz Sandomierski – 2. Przemysław Wiśniewski , 26. Rafał Janicki (21, 77. Jakub Szymański ), 27. Adrian Gryszkiewicz – 96. Robert Dadok , 6. Krzysztof Kubica (67, 44. Filip Bainović ), 8. Alasana Manneh (84, 22. Dariusz Stalmach ), 17. Bartosz Nowak (67, 21. Piotr Krawczyk ), 10. Lukas Podolski (84, 20. Vamara Sanogo ), 64. Erik Janža – 9. Jesús Jiménez

Slask: 1. Matúš Putnocký – 10. Bartłomiej Pawłowski (57, 19. Patryk Janasik ), 21. Łukasz Bejger , 14. Wojciech Golla , 2. Diogo Verdasca (46, 32. Sebastian Bergier ), 4. Dino Štiglec (57, 23. Víctor García ) – 7. Róbert Pich (88, 25. Marcel Zylla ), 39. Szymon Lewkot , 17. Petr Schwarz , 8. Mateusz Praszelik (75, 33. Adrian Łyszczarz ) – 9. Erik Expósito

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin 1:3 (1:2)

Goals: Wlazło 31′ (Pk) – Grosicki 12′, Bartkowski 24′, Kowalczyk 56′ (Pk)

Yellow carded: Wlazło, Kukułowicz – Jean Carlos Silva, Drygas, Stolarski

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 2054

Bruk-Bet Termalica: 99. Tomasz Loska – 13. Mateusz Grzybek, 6. Nemanja Tekijaški, 97. Wiktor Biedrzycki, 27. Bartłomiej Kukułowicz (67, 3. Marcin Grabowski) – 22. Michal Hubínek, 18. Piotr Wlazło, 9. Kacper Śpiewak (75, 66. Martin Zeman), 8. Samuel Štefánik (86, 26. Michał Orzechowski) – 11. Muris Mešanović, 7. Roman Gergel (67, 95. Sebastian Bonecki)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata (78, 41. Paweł Stolarski) – 21. Jean Carlos Silva (75, 14. Kamil Drygas), 8. Damian Dąbrowski, 64. Kacper Kozłowski (78, 99. Mateusz Łęgowski), 27. Sebastian Kowalczyk, 11. Kamil Grosicki (75, 9. Piotr Parzyszek) – 10. Luka Zahovič (61, 18. Michał Kucharczyk)

Cracovia – Legia Warsaw 1:0 (1:0)

Goal: van Amersfoort 20′

Yellow carded: Hanca, Lusiusz, Van Amersfoort – Luquinhas, Wieteska, Josué

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 10 213

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze, 2. Cornel Râpă, 24. Jakub Jugas, 3. Michal Sipľak, 33. Kamil Pestka – 38. Jakub Myszor (82, 11. Michał Rakoczy), 6. Sylwester Lusiusz (53, 8. Mathias Hebo Rasmussen), 10. Pelle van Amersfoort, 4. Sergiu Hanca – 26. Filip Piszczek (65, 7. Rivaldinho)

Legia: 1. Artur Boruc – 17. Maik Nawrocki, 4. Mateusz Wieteska, 3. Mateusz Hołownia (46, 61. Tomasz Nawotka), 5. Yuri Ribeiro – 22. Kacper Skibicki (46, 60. Rui Gomes), 27. Josué, 99. Bartosz Slisz, 82. Luquinhas (84, 92. Bartłomiej Ciepiela), 25. Filip Mladenović (68, 9. Tomáš Pekhart) – 11. Mahir Emreli (58, 28. Szymon Włodarczyk)

Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna 1:2 (0:2)

Goals: Puerto 81′ – Gąska 1′, 29′

Yellow carded: Augustyn, Pazdan – Drewniak

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 4421

Jagiellonia: 55. Xavier Dziekoński – 4. Israel Puerto, 3. Błażej Augustyn, 2. Michał Pazdan – 19. Paweł Olszewski (61, 9. Bartosz Bida), 7. Michał Nalepa (46, 16. Michał Żyro), 6. Taras Romanczuk, 14. Tomáš Přikryl, 8. Przemysław Mystkowski (69, 26. Martin Pospíšil), 5. Bojan Nastić (69, 12. Godfrey Stephen) – 10. Fedor Černych

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 24. Michał Goliński (82, 22. Serhij Krykun), 21. Kryspin Szcześniak, 20. Bartosz Rymaniak, 3. Leândro, 29. Daniel Dziwniel – 70. Jason Lokilo (75, 8. Szymon Drewniak), 88. Álex Serrano, 6. Janusz Gol, 77. Damian Gąska (61, 23. Bartłomiej Kalinkowski) – 18. Bartosz Śpiączka (82, 19. Przemysław Banaszak)

Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa 3:1 (0:1)

Goals: Durmuş 53′, 75′, Paixão 86′ – Lederman 16′

Yellow carded: Conrado, Nalepa – Papanikoláou

Red carded: Michał Nalepa (82)

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 6393

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 5. Bartosz Kopacz, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 2. Rafał Pietrzak – 99. İlkay Durmuş, 6. Jarosław Kubicki (83, 4. Kristers Tobers), 69. Jan Biegański (71, 88. Jakub Kałuziński), 33. Marco Terrazzino (71, 28. Flávio Paixão), 20. Conrado (71, 22. Joseph Ceesay) – 9. Łukasz Zwoliński (83, 36. Tomasz Makowski)

Raków: 1. Vladan Kovačević – 66. Giánnis Papanikoláou, 6. Andrzej Niewulis, 24. Zoran Arsenić (46, 2. Tomáš Petrášek; 80, 3. Milan Rundić) – 7. Fran Tudor, 20. Marko Poletanović (46, 88. Walerian Gwilia), 8. Ben Lederman, 70. Fábio Sturgeon (67, 17. Mateusz Wdowiak), 11. Ivi López, 23. Patryk Kun – 9. Sebastian Musiolik (57, 21. Vladislavs Gutkovskis)

Stal Mielec – Wisła Płock 2:1 (2:0)

Goals: Tomasiewicz 22′ (Pk), Mak 45′ – Kolar 89′

Yellow carded: Sitek, Strączek, Kort – Cielemęcki, Lagator, Tomasik, Krywociuk, Furman, Kolar

Red carded: Dominik Furman (90)

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 2352

Stal: 13. Rafał Strączek – 4. Bożidar Czorbadżijski, 21. Mateusz Matras, 5. Mateusz Żyro – 2. Albin Granlund (86, 39. Michael Wyparło), 22. Koki Hinokio (85, 18. Dawid Kort), 20. Grzegorz Tomasiewicz, 11. Maksymilian Sitek (74, 77. Adrian Szczutowski), 10. Mateusz Mak (75, 8. Maciej Urbańczyk), 6. Marcin Flis – 99. Fabian Piasecki (85, 92. Aleksandyr Kolew)

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 33. Damian Zbozień (71, 23. Filip Lesniak), 94. Dušan Lagator, 5. Anton Krywociuk – 15. Kristián Vallo (54, 24. Marko Kolar), 92. Dominik Furman, 6. Damian Rasak (70, 11. Jorginho), 7. Radosław Cielemęcki (54, 32. Fryderyk Gerbowski), 10. Rafał Wolski (54, 8. Patryk Tuszyński), 77. Piotr Tomasik – 20. Łukasz Sekulski

Zagłębie Lubin – Lech Poznań 2:3 (0:2)

Goals: Kruk 49′, Šimić 59′ – Milić 8′, Amaral 14′, Kamiński 53′

Yellow carded: Kruk – Ba Loua, Pedro Tiba

Attendance: Damian Kos (Gdańsk)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 23. Jakub Wójcicki, 5. Lorenco Šimić, 74. Kamil Kruk – 26. Kacper Chodyna (86, 9. Erik Daniel), 14. Jakub Żubrowski, 99. Łukasz Łakomy (86, 31. Dawid Pakulski), 8. Łukasz Poręba (58, 18. Filip Starzyński), 7. Saša Živec, 16. Adam Ratajczyk (87, 27. Bartłomiej Kłudka) – 17. Patryk Szysz

Lech: 35. Filip Bednarek – 44. Alan Czerwiński, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 3. Barry Douglas – 50. Adriel Ba Loua (74, 21. Michał Skóraś), 22. Radosław Murawski (46, 25. Pedro Tiba), 6. Jesper Karlström, 24. João Amaral (74, 30. Nika Kwekweskiri), 7. Jakub Kamiński (90, 10. Dani Ramírez) – 9. Mikael Ishak (90, 90. Artur Sobiech)

Warta Poznań – Wisła Kraków 1:1 (0:0)

Goals: Zreľák 66′ – Frydrych 90′

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 1088

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 4. Robert Ivanov, 44. Dawid Szymonowicz, 6. Łukasz Trałka, 3. Jakub Kiełb – 9. Mateusz Kuzimski (62, 17. Mateusz Czyżycki), 21. Mateusz Kupczak, 15. Michał Kopczyński, 20. Szymon Czyż (62, 19. Jakub Sangowski) – 99. Adam Zreľák (81, 7. Mario Rodríguez)

Wisła: 1. Paweł Kieszek – 20. Konrad Gruszkowski (86, 80. Patryk Plewka), 17. Serafin Szota, 25. Michal Frydrych, 15. Matěj Hanousek – 40. Yaw Yeboah (70, 7. Dor Hugi), 10. Gieorgij Żukow (86, 21. Nikola Kuveljić), 8. Aschraf El Mahdioui, 92. Michal Škvarka (70, 9. Jan Kliment), 11. Mateusz Młyński (61, 77. Stefan Savić) – 91. Felicio Brown Forbes

Radomiak Radom – Piast Gliwice

Postponed to later date (December 14) due to COVID-19

