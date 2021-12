Lech Poznan end the year first place in the Ekstraklasa standings / lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 19: Lech Wrap Up Year on Top

POZNAN, Poland. December 20 (PSN) – Lech Poznan ended the year off with a hard fought win at home in the nineteenth matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

The Kolejorz won 2:1 against Gornik Zabrze on Sunday but it did not come easy. Gornik struck first with a goal from Jesus Jimenez in the 36th minute, who was positioned well in the penalty box to precisely finish off a cross made to him from the right wing. Lech tried to equalize with several opportunities from close range but failed with each attempt. This prompted midfielder Nika Kvekveskiri to then take it upon himself to try a long range shot – this ultimately paid off with a beautiful goal to tie the game up a minute just before the break. The second half then saw both sides scrambling to find one more goal. Lech goalkeeper Filip Bednarek would later make a huge game saving stop on a Lukas Podolski breakaway in the 88th minute, denying the World Cup winner in what would likely given Gornik the win. Instead, it was Lech who were able to nab the late game winning goal in injury time after a scuffle in Gornik’s penalty box that saw Antonio Milic tap the ball in to make it 2:1. With this win that means Lech can comfortably go into the winter break keeping their spot at the top of league table, as well four points ahead of second place Pogon Szczecin.

Lech Poznań – Górnik Zabrze 2:1 (1:1)

Goals: Kwekweskiri 44′, Milic 90′- Jimenez 36′

Yellow cards: Kwekweskiri, Pedro Tiba – Dadok, Janža

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 15,852

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira (90, 44. Alan Czerwiński ), 18. Bartosz Salamon , 16. Antonio Milić , 3. Barry Douglas – 21. Michał Szele (71, 50. Adriel Ba Loua ), 6 . Jesper Karlström , 30. Nik Kwekweskiri (81, 25, Pedro Tiba ), 24. Joao Amaral (81, 10 Dani Ramírez ), 7. James Kaminski (90, 11 Filip Marchwiński ) – 9 Mikael Ishak

Gornik: 1. Daniel Bielica – 2. Przemysław Wiśniewski , 26. Rafał Janicki (10, 77. Jakub Szymański ), 27. Adrian Gryszkiewicz – 96. Robert Dadok , 23. Jean Mvondo , 6. Krzysztof Kubica (90, 22. Dariusz Stalmach ), 17. Bartosz Nowak (84, 11. Mateusz Cholewiak ), 10. Lukas Podolski (90, 20. Vamara Sanogo ), 64. Erik Janža – 9. Jesús Jiménez

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok 5:0 (0:0)

Goals: Sturgeon 52′, Niewulis 64′, López 80′, Wdowiak 82′, Arsenić 88′

Yellow carded: Papanikoláou, Niewulis – Trubeha, Struski

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 2791

Raków: 1. Vladan Kovačević – 24. Zoran Arsenić, 6. Andrzej Niewulis, 3. Milan Rundić (21, 71. Wiktor Długosz) – 7. Fran Tudor, 8. Ben Lederman, 66. Giánnis Papanikoláou, 17. Mateusz Wdowiak (89, 14. Daniel Szelągowski), 70. Fábio Sturgeon (73, 9. Sebastian Musiolik), 23. Patryk Kun (89, 19. Jordan Courtney-Perkins) – 11. Ivi López (89, 18. Jakub Arak)

Jagiellonia: 1. Pāvels Šteinbors – 19. Paweł Olszewski, 25. Bogdan Țîru, 4. Israel Puerto (77, 16. Michał Żyro), 2. Michał Pazdan, 5. Bojan Nastić – 10. Fedor Černych (65, 23. Karol Struski), 32. Miłosz Matysik, 26. Martin Pospíšil, 7. Michał Nalepa – 9. Bartosz Bida (34, 13. Andrzej Trubeha)

Legia Warsaw – Radomiak Radom 0:3 (0:1)

Goals: Wieteska 41′ (OG), Maurides 64′, Angielski 87′ (Pk)

Yellow carded: Mladenović – Kaput, Luís Machado, Abramowicz

Attendance: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Legia: 1. Artur Boruc – 17. Maik Nawrocki, 4. Mateusz Wieteska, 3. Mateusz Hołownia – 6. Mattias Johansson, 27. Josué, 99. Bartosz Slisz, 7. Lirim Kastrati (46, 28. Szymon Włodarczyk), 20. Ernest Muçi (73, 92. Bartłomiej Ciepiela), 25. Filip Mladenović – 21. Rafael Lopes

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik (42, 22. Tiago Matos), 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (86, 55. Meik Karwot), 11. Michał Kaput, 23. Filipe Nascimento, 20. Luís Machado (77, 99. Mario Rondón) – 13. Maurides (85, 2. Thabo Cele), 19. Karol Angielski

Piast Gliwice – Stal Mielec 1:1 (1:0)

Goals: Chrapek 43′ – Hinokio 56′

Yellow carded: Lipski, Vida, Hateley, Holúbek, Chrapek – Czorbadżijski, Matras, Kościelny

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 2419

Piast: 26. František Plach – 20. Martin Konczkowski, 2. Ariel Mosór, 4. Jakub Czerwiński, 14. Jakub Holúbek (75, 98. Aléxandros Katránis) – 92. Damian Kądzior (84, 77. Arkadiusz Pyrka), 18. Patryk Sokołowski, 17. Patryk Lipski (46, 24. Tom Hateley), 6. Michał Chrapek, 10. Kristopher Vida – 9. Alberto Toril (75, 16. Dominik Steczyk)

Stal: 13. Rafał Strączek – 2. Albin Granlund, 4. Bożidar Czorbadżijski (77, 14. Kamil Kościelny), 21. Mateusz Matras, 6. Marcin Flis, 5. Mateusz Żyro – 11. Maksymilian Sitek, 22. Koki Hinokio (77, 18. Dawid Kort), 20. Grzegorz Tomasiewicz (88, 9. Maciej Jankowski), 10. Mateusz Mak (74, 8. Maciej Urbańczyk) – 99. Fabian Piasecki

Pogoń Szczecin – Warta Poznań 1:1 (0:0)

Goals: Triantafyllópoulos 90′ – Zreľák 74′

Yellow carded: Stolarski – Czyż

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 6488

Pogoń: 1. Dante Stipica – 41. Paweł Stolarski (58, 99. Mateusz Łęgowski), 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata (82, 15. Hubert Matynia) – 18. Michał Kucharczyk, 54. Maciej Żurawski (79, 9. Piotr Parzyszek), 27. Sebastian Kowalczyk, 10. Luka Zahovič (82, 74. Aron Stasiak), 11. Kamil Grosicki – 21. Jean Carlos Silva (79, 17. Mariusz Fornalczyk)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 21. Mateusz Kupczak, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb – 17. Mateusz Czyżycki (67, 9. Mateusz Kuzimski), 20. Szymon Czyż (90, 14. Nikodem Fiedosewicz), 15. Michał Kopczyński (46, 16. Aleks Ławniczak), 77. Jayson Papeau (87, 30. Bartłomiej Burman) – 99. Adam Zreľák

Śląsk Wrocław – Cracovia 0:2 (0:1)

Goals: Râpă 45′, Kakabadze 54′

Yellow carded: Lewkot, Mączyński, Janasik – Van Amersfoort, Rakoczy

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 5893

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 21. Łukasz Bejger, 39. Szymon Lewkot, 14. Wojciech Golla – 19. Patryk Janasik, 29. Krzysztof Mączyński, 17. Petr Schwarz, 5. Waldemar Sobota (57, 33. Adrian Łyszczarz), 7. Róbert Pich (70, 24. Caye Quintana), 23. Víctor García (57, 4. Dino Štiglec) – 9. Erik Expósito (90, 31. Filip Gryglak)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze, 2. Cornel Râpă, 88. Matej Rodin, 24. Jakub Jugas, 3. Michal Sipľak – 11. Michał Rakoczy (65, 38. Jakub Myszor), 8. Mathias Hebo Rasmussen (82, 6. Sylwester Lusiusz), 20. Karol Knap, 4. Sergiu Hanca (71, 22. Florian Loshaj) – 10. Pelle van Amersfoort

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0 (2:0)

Goals: El Mahdioui 23′, Yeboah 44′, Škvarka 47′

Yellow carded: Kliment, Szota – Jovanović, Putiwcew

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 9007

Wisła: 31. Mikołaj Biegański – 20. Konrad Gruszkowski, 17. Serafin Szota, 4. Maciej Sadlok, 15. Matěj Hanousek – 40. Yaw Yeboah (74, 54. Piotr Starzyński), 92. Michal Škvarka (86, 21. Nikola Kuveljić), 8. Aschraf El Mahdioui, 80. Patryk Plewka, 77. Stefan Savić (74, 7. Dor Hugi) – 9. Jan Kliment (64, 91. Felicio Brown Forbes)

Bruk-Bet Termalica: 99. Tomasz Loska – 27. Bartłomiej Kukułowicz (46, 9. Kacper Śpiewak), 13. Mateusz Grzybek, 97. Wiktor Biedrzycki, 77. Artem Putiwcew (73, 21. Filip Modelski), 23. Marcin Wasielewski (87, 3. Marcin Grabowski) – 22. Michal Hubínek, 5. Vlastimir Jovanović (46, 66. Martin Zeman), 18. Piotr Wlazło – 8. Samuel Štefánik, 11. Muris Mešanović (90, 24. Ernest Terpiłowski)

Wisła Płock – Lechia Gdańsk 1:0 (1:0)

Goal: Rasak 4′

Yellow carded: Michalski, Krywociuk, Tomasik, Kamiński – Zwoliński, Diabaté, Maloča, Nalepa

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 2354

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 15. Kristián Vallo, 2. Damian Michalski, 25. Jakub Rzeźniczak (46, 5. Anton Krywociuk), 77. Piotr Tomasik – 11. Jorginho (83, 23. Filip Lesniak), 14. Mateusz Szwoch, 32. Fryderyk Gerbowski, 6. Damian Rasak, 10. Rafał Wolski (77, 24. Marko Kolar) – 20. Łukasz Sekulski (77, 8. Patryk Tuszyński)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 5. Bartosz Kopacz (46, 17. Mateusz Żukowski), 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 20. Conrado (64, 2. Rafał Pietrzak) – 79. Kacper Sezonienko (46, 22. Joseph Ceesay), 6. Jarosław Kubicki, 7. Maciej Gajos (76, 88. Jakub Kałuziński), 28. Flávio Paixão, 99. İlkay Durmuş – 9. Łukasz Zwoliński (46, 10. Bassekou Diabaté)

Górnik Łęczna – Zagłębie Lubin 2:1 (0:1)

Goals: Banaszak 83′ (Pk), Śpiączka 90′ – Żubrowski 13′

Yellow carded: Leândro, Gol, Rymaniak – Kruk, Živec, Pantić

Referee: Sebastian Krasny (Kraków)

Attendance: 2204

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 21. Kryspin Szcześniak, 20. Bartosz Rymaniak, 3. Leândro – 24. Michał Goliński (46, 19. Przemysław Banaszak), 88. Álex Serrano (61, 8. Szymon Drewniak), 6. Janusz Gol, 70. Jason Lokilo, 77. Damian Gąska (90, 23. Bartłomiej Kalinkowski), 22. Serhij Krykun (69, 5. Kamil Pajnowski) – 18. Bartosz Śpiączka

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 26. Kacper Chodyna, 24. Kacper Lepczyński, 2. Aleksandar Pantić, 74. Kamil Kruk, 77. Mateusz Bartolewski – 17. Patryk Szysz (69, 99. Łukasz Łakomy), 14. Jakub Żubrowski, 8. Łukasz Poręba, 7. Saša Živec (77, 23. Jakub Wójcicki) – 11. Tomáš Zajíc (63, 13. Karol Podliński)

