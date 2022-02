Jakub Kaminski celebrates scoring for Lech in the first half / Lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 21: Lech Crush Termalica in Poznan

POZNAN, Poland. February 14 (PSN) – Lech Poznan won big at home against Termalica Nieciecza in the twenty-first matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

After last week’s slip-up in drawing 3:3 away with Cracovia Krakow, Maciej Skorza’s side bounced back and delivered an exhilarating spectacle as they beat smashed Termalica 5:0 in Poznan. The hosts demonstrated their supremacy and it seemed only a matter of time before they would find the back of the net. Already at the break Lech had a three goal lead after strikes from Mikael Ishak, Jakub Kaminski, and Dani Ramirez. The second half looked no different as Lech stayed in possession of the ball for a majority of the time and kept on creating goal-scoring opportunities. It was there where Bartosz Salamon and Dawid Kownacki each scored to increase the lead. As a result of the win, Lech remains first place in the PKO BP Ekstraklasa.



__________________________

Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5:0 (3:0)

Goals: Ishak 18′, Kamiński 27′, Ramírez 44′, Salamon 55′, Kownacki 85′

Yellow carded: Ba Loua – Domgjoni

Referee: Sebastian Jarzębak (Bytom)

Attendance: 13 151

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić (71, 37. Ľubomír Šatka), 5. Pedro Rebocho – 23. Kristoffer Velde (60, 50. Adriel Ba Loua), 30. Nika Kwekweskiri, 6. Jesper Karlström (60, 25. Pedro Tiba), 10. Dani Ramírez (71, 74. Jakub Antczak), 7. Jakub Kamiński – 9. Mikael Ishak (43, 97. Dawid Kownacki)

Bruk-Bet Termalica: 99. Tomasz Loska – 13. Mateusz Grzybek, 97. Wiktor Biedrzycki (53, 23. Marcin Wasielewski), 77. Artem Putiwcew, 66. David Domgjoni, 17. Matěj Hybš – 8. Samuel Štefánik (46, 22. Michal Hubínek), 18. Piotr Wlazło, 95. Sebastian Bonecki (62, 11. Muris Mešanović) – 10. Adam Radwański (53, 3. Marcin Grabowski), 9. Kacper Śpiewak (76, 14. Dawid Kocyła)

__________________________

Cracovia – Lechia Gdańsk 2:0

Goals: Rakoczy 68′, Râpă 90′

Yellow carded: Nalepa, Clemens

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 5568

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze, 2. Cornel Râpă, 88. Matej Rodin, 24. Jakub Jugas, 3. Michal Sipľak (67, 33. Kamil Pestka) – 38. Jakub Myszor (85, 20. Karol Knap), 8. Mathias Hebo Rasmussen, 6. Sylwester Lusiusz, 11. Michał Rakoczy (75, 22. Florian Loshaj) – 10. Pelle van Amersfoort

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 72. Filip Koperski, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 20. Conrado (46, 2. Rafał Pietrzak) – 22. Joseph Ceesay (64, 76. Christian Clemens), 6. Jarosław Kubicki (84, 79. Kacper Sezonienko), 7. Maciej Gajos, 33. Marco Terrazzino (23, 9. Łukasz Zwoliński), 99. İlkay Durmuş – 28. Flávio Paixão (64, 69. Jan Biegański)

__________________________

Legia Warsaw – Warta Poznań 0:1 (0:1)

Goal: Szymonowicz 23′

Yellow carded: Slisz, Rose, Johansson, Mladenović, Ciepiela – Kiełb, Ivanov

Red carded: Artur Boruc (72)

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Legia: 1. Artur Boruc – 6. Mattias Johansson, 17. Maik Nawrocki, 29. Lindsay Rose – 13. Paweł Wszołek, 18. Patryk Sokołowski (84, 28. Szymon Włodarczyk), 99. Bartosz Slisz (46, 16. Jurgen Çelhaka), 21. Rafael Lopes (74, 31. Cezary Miszta), 20. Ernest Muçi (58, 92. Bartłomiej Ciepiela), 25. Filip Mladenović – 9. Tomáš Pekhart

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 6. Łukasz Trałka, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb (65, 20. Jordan Courtney-Perkins) – 30. Miłosz Szczepański (58, 77. Jayson Papeau), 15. Michał Kopczyński, 16. Miguel Luís (58, 21. Mateusz Kupczak), 18. Daniel Szelągowski (64, 24. Kajetan Szmyt) – 99. Adam Zreľák (90, 9. Mateusz Kuzimski)

__________________________

Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 2:1 (1:0)

Goals: Zahovič 6′, Biczachczjan 80′ – Szysz 58′

Yellow carded: Grosicki – Żubrowski, Żygulow, Poręba

Referee: Tomasz Wajda (Żywiec)

Attendance: 8103

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec (66, 41. Paweł Stolarski), 97. Luís Mata – 21. Jean Carlos Silva (66, 18. Michał Kucharczyk), 8. Damian Dąbrowski, 54. Maciej Żurawski (66, 99. Mateusz Łęgowski), 27. Sebastian Kowalczyk (72, 22. Wahan Biczachczjan), 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahovič (81, 7. Rafał Kurzawa)

Zagłębie: 30. Dominik Hładun – 27. Bartłomiej Kłudka, 2. Bartosz Kopacz, 5. Aleks Ławniczak, 77. Mateusz Bartolewski – 9. Erik Daniel (81, 7. Saša Živec), 6. Aleksandar Šćekić, 14. Jakub Żubrowski (62, 20. Ilja Żygulow), 8. Łukasz Poręba (84, 99. Łukasz Łakomy), 17. Patryk Szysz (84, 3. Saša Balić) – 13. Karol Podliński (62, 15. Martin Doležal)

__________________________

Radomiak Radom – Raków Częstochowa 0:1 (0:1)

Goal: Papanikoláou 1′

Yellow carded: Cele, Leândro, Gonçalo Silva – Arsenić, Lederman, Kun, Tudor, Petrášek, Kovačević

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 4467

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (78, 7. Abraham Marcus), 2. Thabo Cele (27, 37. Gonçalo Silva; 77, 10. Mateusz Radecki), 55. Meik Karwot, 20. Luís Machado (46, 11. Jô Santos) – 13. Maurides (77, 97. Dominik Sokół), 19. Karol Angielski

Raków: 1. Vladan Kovačević – 25. Bogdan Racovițan, 2. Tomáš Petrášek, 24. Zoran Arsenić – 7. Fran Tudor, 66. Giánnis Papanikoláou, 8. Ben Lederman (57, 55. Szymon Czyż), 17. Mateusz Wdowiak (74, 22. Deian Sorescu), 70. Fábio Sturgeon (57, 11. Ivi López), 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (74, 9. Sebastian Musiolik)

__________________________

Wisła Kraków – Stal Mielec 0:1 (0:1)

Goals: Tomasiewicz 11′

Yellow carded: Fazlagić, Gruszkowski – Kasperkiewicz, Hinokio

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Attendance: 11 484

Wisła: 31. Mikołaj Biegański – 43. Dawid Szot (46, 20. Konrad Gruszkowski), 5. Joseph Colley, 25. Michal Frydrych, 3. Sebastian Ring – 77. Stefan Savić (59, 13. Zdeněk Ondrášek), 21. Nikola Kuveljić (46, 30. Luis Fernández), 22. Enis Fazlagić, 92. Michal Škvarka (78, 54. Piotr Starzyński), 7. Dor Hugi (59, 11. Mateusz Młyński) – 9. Jan Kliment

Stal: 13. Rafał Strączek – 5. Mateusz Żyro, 26. Arkadiusz Kasperkiewicz (71, 21. Mateusz Matras), 4. Bożidar Czorbadżijski, 6. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger – 22. Kōki Hinokio, 20. Grzegorz Tomasiewicz (78, 45. Konrad Wrzesiński), 8. Maciej Urbańczyk, 7. Maciej Domański (71, 2. Albin Granlund) – 11. Maksymilian Sitek (82, 77. Adrian Szczutowski)

__________________________

Wisła Płock – Piast Gliwice 0:2 (0L0)

Goals: Konczkowski 64′, Wilczek 68′

Yellow carded: Tomasik, Vallo, Rzeźniczak – Vida, Hateley

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 2516

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 15. Kristián Vallo (72, 92. Dominik Furman), 2. Damian Michalski, 25. Jakub Rzeźniczak, 77. Piotr Tomasik (81, 4. Adam Chrzanowski) – 32. Fryderyk Gerbowski (81, 16. Bartosz Zynek), 14. Mateusz Szwoch, 6. Damian Rasak – 11. Jorginho (61, 24. Marko Kolar), 8. Patryk Tuszyński, 20. Łukasz Sekulski

Piast: 26. František Plach – 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 2. Ariel Mosór – 20. Martin Konczkowski, 24. Tom Hateley, 6. Michał Chrapek (75, 28. Michał Kaput), 11. Rauno Sappinen (60, 10. Kristopher Vida), 92. Damian Kądzior (60, 77. Arkadiusz Pyrka), 98. Aléxandros Katránis (46, 14. Jakub Holúbek) – 18. Kamil Wilczek (88, 9. Alberto Toril)

__________________________

Górnik Łęczna – Śląsk Wrocław 1:1 (1:0)

Goals: García 43′ (OG) – Łyszczarz 78′

Yellow carded: Lokilo, Szcześniak, Gąska, Banaszak – Tamás, Jastrzembski

Red carded: Kryspin Szcześniak (71)

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 2302

Górnik: 44. Adrian Kostrzewski – 22. Serhij Krykun, 21. Kryspin Szcześniak, 20. Bartosz Rymaniak, 3. Leândro, 29. Daniel Dziwniel – 70. Jason Lokilo (75, 27. Michał Mak), 6. Janusz Gol, 8. Szymon Drewniak, 77. Damian Gąska (75, 2. Tomasz Midzierski) – 19. Przemysław Banaszak

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 2. Diogo Verdasca (90, 21. Łukasz Bejger), 14. Wojciech Golla, 15. Márk Tamás – 19. Patryk Janasik (69, 3. Jakub Iskra), 5. Waldemar Sobota (65, 7. Róbert Pich), 39. Szymon Lewkot, 25. Marcel Zylla, 10. Dennis Jastrzembski, 23. Víctor García (64, 33. Adrian Łyszczarz) – 11. Fabian Piasecki (64, 24. Caye Quintana)

