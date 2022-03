Lech Poznan defeated Pogon to return back on top to first place / lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 23: Lech Thrash Pogon to Retake Top Spot

SZCZECIN, Poland. February 28 (PSN) – Lech Poznan returned back to first place in the league table after a thrashing of Pogon Szczecin in the twenty-third matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

In the match dubbed ‘for the title’, it was Lech who came out victorious in a 3:0 win over Pogon. Despite the hype and excitement for this game, it was relatively quiet for the most part. Neither side were willing to take many risks and preferred to play it safe. When goal opportunities appeared, no one was able to break the deadlock, that is until the 70th minute – where all three goals of the match were scored within seven minutes by visiting side Lech. Mikael Ishak scored twice, and Dawid Kownacki adding one goal to seal the win. Thanks to the three points, the “Kolejorz” overtook Pogon and returned to first place in the league standings.



__________________________

Pogoń Szczecin – Lech Poznań 0:3 (0:0)

Goals: Ishak 70′, 76′ (Pk), Kownacki 72′

Yellow carded: Łasicki, Łęgowski, Fornalczyk – Ishak, João Amaral, Kamiński, Salamon

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 9138

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 55. Igor Łasicki, 97. Luís Mata – 18. Michał Kucharczyk, 8. Damian Dąbrowski (81, 14. Kamil Drygas), 99. Mateusz Łęgowski (81, 17. Mariusz Fornalczyk), 27. Sebastian Kowalczyk (46, 22. Wahan Biczachczjan), 11. Kamil Grosicki (81, 7. Rafał Kurzawa) – 10. Luka Zahovič (46, 21. Jean Carlos Silva)

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 5. Pedro Rebocho – 23. Kristoffer Velde (84, 50. Adriel Ba Loua), 22. Radosław Murawski (88, 27. Mateusz Skrzypczak), 6. Jesper Karlström, 24. João Amaral (66, 97. Dawid Kownacki), 7. Jakub Kamiński (84, 11. Filip Marchwiński) – 9. Mikael Ishak (84, 25. Pedro Tiba)

__________________________

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań 1:1 (0:0)

Goals: Přikryl 65′ – Castañeda 63′

Yellow carded: Alomerović, Struski – Kopczyński, Kupczak, Grzesik

Red carded: Bogdan Țîru (24)

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Attendance: 5179

Jagiellonia: 33. Zlatan Alomerović – 14. Tomáš Přikryl (87, 20. Kacper Tabiś), 32. Miłosz Matysik, 2. Michał Pazdan, 25. Bogdan Țîru, 5. Bojan Nastić – 8. Przemysław Mystkowski (67, 26. Martin Pospíšil), 6. Taras Romanczuk, 23. Karol Struski (78, 27. Bartłomiej Wdowik) – 10. Fedor Černych (87, 13. Andrzej Trubeha), 21. Filip Piszczek (46, 19. Paweł Olszewski)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 6. Łukasz Trałka, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski (84, 24. Kajetan Szmyt) – 16. Miguel Luís (84, 20. Jordan Courtney-Perkins), 21. Mateusz Kupczak (61, 8. Niilo Mäenpää), 15. Michał Kopczyński (27, 30. Miłosz Szczepański), 77. Jayson Papeau (61, 7. Frank Castañeda) – 99. Adam Zreľák

__________________________

Legia Warsaw – Wisła Kraków 2:1 (1:0)

Goals: Pekhart 8′, Wieteska 90′ – Gruszkowski 79′

Yellow carded: Josué – Colley, Hugi, Frydrych

Red carded: Michal Frydrych (After the game)

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 14 612

Legia: 31. Cezary Miszta – 29. Lindsay Rose, 4. Mateusz Wieteska, 17. Maik Nawrocki, 25. Filip Mladenović – 13. Paweł Wszołek (90, 7. Lirim Kastrati), 16. Jurgen Çelhaka, 18. Patryk Sokołowski, 27. Josué (90, 22. Kacper Skibicki), 39. Maciej Rosołek (71, 92. Bartłomiej Ciepiela) – 9. Tomáš Pekhart

Wisła: 31. Mikołaj Biegański – 20. Konrad Gruszkowski, 5. Joseph Colley, 25. Michal Frydrych, 15. Matěj Hanousek – 54. Piotr Starzyński (56, 7. Dor Hugi), 10. Gieorgij Żukow, 22. Enis Fazlagić (89, 21. Nikola Kuveljić), 77. Stefan Savić (89, 92. Michal Škvarka), 70. Momo Cissé (73, 11. Mateusz Młyński) – 13. Zdeněk Ondrášek (89, 9. Jan Kliment)

__________________________

Piast Gliwice – Górnik Zabrze 0:0

Yellow carded: Kostadinov – Pawłowski

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 4747

Piast: 26. František Plach – 77. Arkadiusz Pyrka, 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 2. Ariel Mosór, 14. Jakub Holúbek – 11. Rauno Sappinen (65, 96. Tihomir Kostadinov), 24. Tom Hateley, 6. Michał Chrapek, 92. Damian Kądzior (90, 10. Kristopher Vida) – 18. Kamil Wilczek (74, 9. Alberto Toril)

Górnik: 1. Daniel Bielica – 2. Przemysław Wiśniewski, 26. Rafał Janicki, 27. Adrian Gryszkiewicz – 16. Dariusz Pawłowski, 8. Alasana Manneh, 6. Krzysztof Kubica (62, 22. Dariusz Stalmach), 96. Robert Dadok, 17. Bartosz Nowak (62, 11. Mateusz Cholewiak), 64. Erik Janža – 21. Piotr Krawczyk

__________________________

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk 2:0 (1:0)

Goals: Angielski 33′, 69′ (Pk)

Yellow carded: Cichocki

Referee: Sebastian Jarzębak (Bytom)

Attendance: 4197

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro, 8. Luizão, 23. Filipe Nascimento (90, 37. Gonçalo Silva), 20. Luís Machado (75, 7. Abraham Marcus) – 19. Karol Angielski (89, 13. Maurides), 99. Mario Rondón (74, 10. Mateusz Radecki)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 72. Filip Koperski, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 20. Conrado (76, 2. Rafał Pietrzak) – 76. Christian Clemens (63, 10. Bassekou Diabaté), 7. Maciej Gajos (76, 8. Egzon Kryeziu), 6. Jarosław Kubicki (63, 9. Łukasz Zwoliński), 33. Marco Terrazzino, 99. İlkay Durmuş – 28. Flávio Paixão (76, 79. Kacper Sezonienko)

__________________________

Raków Częstochowa – Wisła Płock 2:0 (1:0)

Goals: Gutkovskis 32′, Wdowiak 59′

Yellow carded: Tudor, Petrášek, Arak – Wolski, Lagator, Furman

Referee: Sebastian Krasny (Kraków)

Attendance: 3107

Raków: 1. Vladan Kovačević – 7. Fran Tudor, 2. Tomáš Petrášek, 24. Zoran Arsenić – 22. Deian Sorescu, 66. Giánnis Papanikoláou (87, 88. Walerian Gwilia), 8. Ben Lederman (80, 55. Szymon Czyż), 17. Mateusz Wdowiak (87, 9. Sebastian Musiolik), 11. Ivi López (69, 70. Fábio Sturgeon), 23. Patryk Kun – 21. Vladislavs Gutkovskis (80, 18. Jakub Arak)

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 32. Fryderyk Gerbowski, 2. Damian Michalski (35, 25. Jakub Rzeźniczak), 94. Dušan Lagator (77, 21. Igor Drapiński), 3. Milan Obradović, 77. Piotr Tomasik – 14. Mateusz Szwoch, 92. Dominik Furman (62, 6. Damian Rasak), 23. Filip Lesniak (62, 8. Patryk Tuszyński) – 10. Rafał Wolski (77, 24. Marko Kolar), 20. Łukasz Sekulski

__________________________

Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin 0:0

Yellow carded: Balić

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 10 151

Śląsk: 22. Michał Szromnik – 19. Patryk Janasik, 2. Diogo Verdasca, 14. Wojciech Golla, 4. Dino Štiglec – 7. Róbert Pich, 29. Krzysztof Mączyński, 8. Patrick Olsen, 5. Waldemar Sobota (78, 33. Adrian Łyszczarz), 10. Dennis Jastrzembski (60, 25. Marcel Zylla) – 9. Erik Expósito

Zagłębie: 89. Kacper Bieszczad – 26. Kacper Chodyna, 2. Bartosz Kopacz, 3. Saša Balić, 77. Mateusz Bartolewski (85, 5. Aleks Ławniczak) – 17. Patryk Szysz, 6. Aleksandar Šćekić, 99. Łukasz Łakomy (71, 8. Łukasz Poręba), 33. Kōki Hinokio, 9. Erik Daniel (81, 7. Saša Živec) – 15. Martin Doležal (71, 13. Karol Podliński)

__________________________

Górnik Łęczna – Stal Mielec 2:0 (2:0)

Goals: Gol 23′, Gąska 32′

Yellow carded: Gol, Lokilo, Rymaniak – Żyro

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Górnik: 33. Maciej Gostomski – 24. Michał Goliński, 35. Gérson, 20. Bartosz Rymaniak, 3. Leândro, 22. Serhij Krykun (61, 29. Daniel Dziwniel) – 70. Jason Lokilo (90, 13. Marcel Wędrychowski), 8. Szymon Drewniak, 6. Janusz Gol, 77. Damian Gąska (83, 88. Álex Serrano) – 18. Bartosz Śpiączka (83, 19. Przemysław Banaszak)

Stal: 13. Rafał Strączek – 5. Mateusz Żyro, 26. Arkadiusz Kasperkiewicz (70, 4. Bożidar Czorbadżijski), 21. Mateusz Matras, 6. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger – 11. Maksymilian Sitek (81, 17. Wiktor Kłos), 8. Maciej Urbańczyk (70, 18. Dawid Kort), 20. Grzegorz Tomasiewicz, 45. Konrad Wrzesiński (61, 7. Maciej Domański) – 90. Dominik Steczyk

__________________________

Cracovia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 (0:2)

Goals: Loshaj 48′ – Mešanović 39′, 42′

Yellow carded: Jablonský – Radwański, Grabowski, Putiwcew, Kukułowicz

Referee: Tomasz Wajda (Żywiec)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze, 2. Cornel Râpă (81, 45. Filip Balaj), 88. Matej Rodin, 85. David Jablonský (46, 22. Florian Loshaj), 3. Michal Sipľak – 38. Jakub Myszor (46, 80. Jewhen Konoplanka), 8. Mathias Hebo Rasmussen, 4. Sergiu Hanca, 11. Michał Rakoczy (81, 20. Karol Knap) – 10. Pelle van Amersfoort

Bruk-Bet Termalica: 35. Pawieł Pawluczenko – 13. Mateusz Grzybek, 97. Wiktor Biedrzycki, 77. Artem Putiwcew, 17. Matěj Hybš – 10. Adam Radwański (64, 28. Maciej Ambrosiewicz), 22. Michal Hubínek (89, 6. Nemanja Tekijaški), 18. Piotr Wlazło, 3. Marcin Grabowski (46, 8. Samuel Štefánik) – 14. Dawid Kocyła (64, 27. Bartłomiej Kukułowicz), 11. Muris Mešanović (77, 9. Kacper Śpiewak)

