Lech Poznan celebrate their eighth Polish championship title / Lechpoznan.pl

PKO Ekstraklasa Matchweek 34: Lech 2021-2022 League Champions

POZNAN, Poland. May 21 (PSN) – Lech Poznan celebrated their league championship with a win at home in the thirty-fourth matchweek of the 2021/2022 PKO Ekstraklasa season.

For the 8th time in the club’s history, Lech Poznan have been crowned Polish Champions, beating both Rakow Czestochowa and Pogon Szczecin in the title race. In the last league match of the season, Maciej Skorza’s squad defeated Zaglebie Lubin 2:1. Both Tomasz Kedziora and Alan Czerwinski scored for the Polish champions in the first half, while Zaglebie responded later with Kacper Chodyna converting from the penalty spot. With the win and three points at hand, the Poznan outfit were officially deemed Ekstraklasa champions.



__________________________

Lech Poznań – Zagłębie Lubin 2:1 (2:0)

Goals: Kędziora 10′, Czerwiński 38′ – Chodyna 64′ (Pk)

Yellow carded: Ishak – Bartolewski, Ławniczak

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 41 008

Lech: 1. Mickey van der Hart (57, 35. Filip Bednarek) – 44. Alan Czerwiński (71, 27. Mateusz Skrzypczak), 4. Tomasz Kędziora, 37. Ľubomír Šatka, 3. Barry Douglas – 50. Adriel Ba Loua (57, 23. Kristoffer Velde), 22. Radosław Murawski, 30. Nika Kwekweskiri, 10. Dani Ramírez (71, 97. Dawid Kownacki), 7. Jakub Kamiński (57, 21. Michał Skóraś) – 9. Mikael Ishak

Zagłębie: 1. Jasmin Burić – 2. Bartosz Kopacz, 5. Aleks Ławniczak, 3. Saša Balić (65, 17. Patryk Szysz), 77. Mateusz Bartolewski (85, 23. Jakub Wójcicki) – 26. Kacper Chodyna, 8. Łukasz Poręba, 99. Łukasz Łakomy, 18. Filip Starzyński (65, 21. Tomasz Pieńko), 9. Erik Daniel (85, 13. Karol Podliński) – 29. Cheikhou Dieng (46, 15. Martin Doležal)

__________________________

Legia Warsaw – Cracovia 3:0 (0:0)

Goals: Rosołek 54′, Pekhart 65′, Lopes 85′

Yellow carded: Pekhart, Hołownia

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Attendance: 20 803

Legia: 31. Cezary Miszta – 6. Mattias Johansson, 29. Lindsay Rose, 4. Mateusz Wieteska, 3. Mateusz Hołownia – 13. Paweł Wszołek (88, 20. Ernest Muçi), 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski (88, 16. Jurgen Çelhaka), 27. Josué (88, 86. Igor Strzałek), 39. Maciej Rosołek (62, 21. Rafael Lopes) – 9. Tomáš Pekhart (74, 67. Bartosz Kapustka)

Cracovia: 31. Lukáš Hroššo – 25. Otar Kakabadze, 2. Cornel Râpă, 88. Matej Rodin, 3. Michal Sipľak, 33. Kamil Pestka (69, 18. Luís Rocha) – 11. Michał Rakoczy (60, 38. Jakub Myszor), 8. Mathias Hebo Rasmussen, 6. Sylwester Lusiusz (60, 10. Pelle van Amersfoort), 80. Jewhen Konoplanka (87, 61. Robert Ożóg) – 7. Rivaldinho (69, 22. Florian Loshaj)

__________________________

Piast Gliwice – Radomiak Radom 1:1 (0:1)

Goals: Huk 90′ – Angielski 45′

Yellow carded: Huk – Łukasik, Sokół

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 4384

Piast: 33. Karol Szymański – 37. Constantin Reiner, 4. Jakub Czerwiński, 5. Tomáš Huk – 77. Arkadiusz Pyrka (46, 19. Michael Ameyaw), 28. Michał Kaput (76, 10. Kristopher Vida), 24. Tom Hateley, 6. Michał Chrapek, 98. Aléxandros Katránis (90, 14. Jakub Holúbek) – 9. Alberto Toril (76, 20. Martin Konczkowski), 92. Damian Kądzior (84, 2. Ariel Mosór)

Radomiak: 1. Filip Majchrowicz – 22. Tiago Matos, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (63, 97. Dominik Sokół), 35. Daniel Łukasik, 23. Filipe Nascimento (63, 90. Jakub Nowakowski), 2. Thabo Cele, 10. Mateusz Radecki (79, 20. Luís Machado) – 19. Karol Angielski (88, 13. Maurides)

__________________________

Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2 (1:0)

Goals: Zahovič 45′, Drygas 54′ (Pk) – Mešanović 58′ (Pk), 79′

Yellow carded: Fornalczyk, Łęgowski – Domgjoni, Śpiewak, Ambrosiewicz

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 8783

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata (80, 15. Hubert Matynia) – 17. Mariusz Fornalczyk (46, 99. Mateusz Łęgowski), 8. Damian Dąbrowski, 22. Wahan Biczachczjan (60, 21. Jean Carlos Silva), 14. Kamil Drygas (71, 18. Michał Kucharczyk), 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahovič (80, 54. Maciej Żurawski)

Bruk-Bet Termalica: 99. Tomasz Loska – 13. Mateusz Grzybek, 6. Nemanja Tekijaški (35, 66. David Domgjoni), 97. Wiktor Biedrzycki, 17. Matěj Hybš – 8. Samuel Štefánik (67, 9. Kacper Śpiewak), 28. Maciej Ambrosiewicz, 89. Andrij Dombrowśkyj, 22. Michal Hubínek (67, 95. Sebastian Bonecki), 10. Adam Radwański (46, 11. Muris Mešanović) – 14. Dawid Kocyła (89, 3. Marcin Grabowski)

__________________________

Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk 3:0 (2:0)

Goals: López 10′, 12′, Maloča 67′ (OG)

Yellow carded: Tudor – Conrado, Biegański, Koperski, Maloča

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 5500

Raków: 1. Vladan Kovačević – 3. Milan Rundić, 2. Tomáš Petrášek, 24. Zoran Arsenić (62, 71. Wiktor Długosz) – 7. Fran Tudor, 66. Giánnis Papanikoláou (85, 10. Igor Sapała), 8. Ben Lederman (80, 88. Walerian Gwilia), 17. Mateusz Wdowiak (80, 34. Luka Gagnidze), 11. Ivi López, 23. Patryk Kun – 9. Sebastian Musiolik (46, 21. Vladislavs Gutkovskis)

Lechia: 1. Michał Buchalik – 22. Joseph Ceesay, 4. Kristers Tobers, 23. Mario Maloča, 20. Conrado – 7. Maciej Gajos, 88. Jakub Kałuziński (73, 72. Filip Koperski), 33. Marco Terrazzino (61, 76. Christian Clemens), 8. Egzon Kryeziu (46, 69. Jan Biegański) – 9. Łukasz Zwoliński (61, 28. Flávio Paixão), 99. İlkay Durmuş (46, 79. Kacper Sezonienko)

__________________________

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 3:4 (3:2)

Goals; Janasik 25′, Schwarz 41′, Jastrzembski 45′ – Janicki 14′, Manneh 43′, Marín 62′, 71′

Yellow carded: Štiglec

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 11 770

Śląsk: 1. Matúš Putnocký – 19. Patryk Janasik (50, 21. Łukasz Bejger), 2. Diogo Verdasca, 14. Wojciech Golla (82, 6. Daníel Leó Grétarsson), 4. Dino Štiglec – 7. Róbert Pich (72, 33. Adrian Łyszczarz), 5. Waldemar Sobota (82, 20. Adrian Bukowski), 17. Petr Schwarz, 8. Patrick Olsen (73, 18. Karol Borys), 10. Dennis Jastrzembski – 11. Fabian Piasecki

Górnik: 1. Daniel Bielica – 2. Przemysław Wiśniewski, 26. Rafał Janicki, 77. Jakub Szymański – 96. Robert Dadok, 6. Krzysztof Kubica (52, 22. Dariusz Stalmach), 8. Alasana Manneh (58, 23. Jean Mvondo), 7. Dani Pacheco, 17. Bartosz Nowak, 64. Erik Janža (62, 44. Mateusz Ziółkowski) – 21. Piotr Krawczyk (58, 9. Higinio Marín)

__________________________

Wisła Kraków – Warta Poznań 0:1 (0:1)

Goal: Szczepański 29′

Yellow carded: Fazlagić, Sadlok – Mäenpää, Papeau

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 15 117

Wisła: 31. Mikołaj Biegański – 43. Dawid Szot, 25. Michal Frydrych, 4. Maciej Sadlok, 3. Sebastian Ring – 14. Heorhij Citaiszwili, 80. Patryk Plewka, 10. Gieorgij Żukow (78, 20. Konrad Gruszkowski), 77. Stefan Savić (55, 28. Elvis Manu), 11. Mateusz Młyński (78, 7. Dor Hugi) – 13. Zdeněk Ondrášek (66, 22. Enis Fazlagić)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 21. Mateusz Kupczak, 4. Robert Ivanov, 15. Michał Kopczyński, 22. Konrad Matuszewski – 30. Miłosz Szczepański (72, 24. Kajetan Szmyt), 8. Niilo Mäenpää (58, 20. Jordan Courtney-Perkins), 10. Milan Corryn (46, 16. Miguel Luís), 77. Jayson Papeau (90, 36. Marcin Szeibe) – 11. Michał Jakóbowski (58, 7. Frank Castañeda)

__________________________

Wisła Płock – Stal Mielec 3:0 (1:0)

Goals: Pawlak 37′, Lesniak 73′, Kolar 86′

Yellow carded: Michalski, Tomasik, Szwoch – Sitek

Referee: Piotr Urban (Warszawa)

Attendance: 3021

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 89. Aleksander Pawlak, 2. Damian Michalski, 25. Jakub Rzeźniczak, 77. Piotr Tomasik – 14. Mateusz Szwoch (74, 6. Damian Rasak), 92. Dominik Furman, 23. Filip Lesniak (81, 32. Fryderyk Gerbowski), 11. Jorginho (81, 7. Radosław Cielemęcki), 10. Rafał Wolski (68, 24. Marko Kolar) – 20. Łukasz Sekulski (68, 95. Damian Warchoł)

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 2. Albin Granlund (61, 45. Konrad Wrzesiński), 5. Mateusz Żyro, 21. Mateusz Matras, 6. Marcin Flis, 46. Jakub Wawszczyk (78, 25. Przemysław Maj) – 11. Maksymilian Sitek (78, 17. Wiktor Kłos), 26. Arkadiusz Kasperkiewicz (69, 27. Marcin Budziński), 7. Maciej Domański, 20. Grzegorz Tomasiewicz (78, 15. David Poreba) – 34. Oskar Zawada

__________________________

Górnik Łęczna – Jagiellonia Białystok 0:1 (0:0)

Goal: Imaz 86′

Yellow carded: Kalinkowski, Lokilo, Gérson, Szcześniak – Imaz, Wojciechowski, Nalepa

Referee: Patryk Gryckiewicz (Toruń)

Attendance: 2503

Górnik: 44. Adrian Kostrzewski – 22. Serhij Krykun, 21. Kryspin Szcześniak, 35. Gérson (65, 2. Tomasz Midzierski), 32. Jonathan de Amo, 49. Rubén Lobato (65, 3. Leândro) – 70. Jason Lokilo, 88. Álex Serrano (90, 42. Michał Szałachowski), 17. Łukasz Szramowski, 23. Bartłomiej Kalinkowski (65, 13. Marcel Wędrychowski) – 19. Przemysław Banaszak

Jagiellonia: 33. Zlatan Alomerović – 20. Kacper Tabiś (64, 10. Fedor Černych), 4. Israel Puerto, 40. Patryk Czerech, 5. Bojan Nastić – 27. Bartłomiej Wdowik (81, 9. Bartosz Bida), 26. Martin Pospíšil (56, 13. Andrzej Trubeha), 6. Taras Romanczuk, 23. Karol Struski (64, 22. Oliwier Wojciechowski), 14. Tomáš Přikryl (81, 7. Michał Nalepa) – 11. Jesús Imaz

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol