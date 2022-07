Sebastian Kowalczyk celebrates after Pogon score a goal against KR / pogonszczecin.pl

UECL: Pogon and Lechia Win 4:1 Each

SZCZECIN, Poland. July 7 (PSN) – Pogon Szczecin and Lechia Gdansk took part of the first leg of the first round of the UEFA Europa Conference League qualifying on Thursday.

Pogoń Szczecin won comfortably 4:1 at home against Icelandic side KR Reykjavík. In Jens Gustafsson debut match as the coach for Pogon, Kamil Drygas scored two goals, then led by Luka Zahovic and Jakub Bartkowski who each scored one goal a piece. Aron Kristófer Larusson would later score the honorary goal for the visitors. The second leg will be played on July 14 in Reykjavik.



_______________________________

Pogoń Szczecin – KR Reykjavík 4:1 (3:0)

Goals: Drygas 7′, 56′, Zahovič 16′, Bartkowski 40′ – Lárusson 71′

Yellow carded: Lárusson

Referee: Eldorjan Hamiti (Albania)

Attendance: 9249

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 97. Luís Mata – 21. Jean Carlos Silva (62, 17. Mariusz Fornalczyk), 8. Damian Dąbrowski, 14. Kamil Drygas (72, 22. Wahan Biczachczjan), 27. Sebastian Kowalczyk (85, 99. Mateusz Łęgowski), 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahovič (85, 19. Kacper Kostorz)

KR: 1. Beitir Ólafsson – 11. Kennie Chopart, 5. Arnór Sveinn Aðalsteinsson, 15. Pontus Lindgren, 18. Aron Kristófer Lárusson – 23. Atli Sigurjónsson, 10. Pálmi Rafn Pálmason (59, 29. Aron Þórður Albertsson), 6. Grétar Snær Gunnarsson (77, 2. Stefán Árni Geirsson), 8. Þorsteinn Már Ragnarsson (60, 16. Theódór Elmar Bjarnason) – 4. Hallur Hansson (68, 33. Sigurður Bjartur Hallsson), 9. Kjartan Henry Finnbogason (67, 17. Stefan Ljubicic)

_______________________________

Lechia Gdansk also won 4:1 at home, beating FK Akademija Pandev from North Macedonia. Lechia goalscoring hero Flavio Paixao lead the scoring the hosts, netting in a hat-trick and picking up an assist, while Lukasz Zwolinski helped up the lead with a goal of his own. Akademjija would put one past Lechia’s Dusan Kuciak in the 81st minute by Dusan Jokovic, but by then the match was practically over. The second leg will be held on July 14 in Skopje.

_______________________________

Lechia Gdańsk – FK Akademija Pandev 4:1 (3:0)

Goals: Paixão 17′, 39′, 66′, Zwoliński 25′ – Joković 81′

Yellow carded: Gajos, Nalepa – Joković, Iliev, Mitrovski

Referee: Nicolas Laforge (Belgia)

Attendance: 14 923

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 29. David Stec (90, 72. Filip Koperski), 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 2. Rafał Pietrzak – 7. Maciej Gajos (78, 6. Jarosław Kubicki), 88. Jakub Kałuziński, 33. Marco Terrazzino (79, 79. Kacper Sezonienko), 20. Conrado (72, 17. Christian Clemens) – 9. Łukasz Zwoliński, 28. Flávio Paixão (72, 99. İlkay Durmuş)

Akademija Pandev: 12. Marko Jovanovski – 30. Nikolče Šarkoski, 5. Tomislav Iliev, 15. Dušan Joković, 4. Dime Dimov, 20. Zoran Ivanovski – 21. Dimitar Mitrovski (78, 8. Ilija Donov), 11. Ousman Marong (90, 99. Vane Krstevski), 17. Martin Ǵorgievski (65, 22. Goran Tomovski), 10. Kristijan Velinovski (90, 7. Dimitar Trajkov) – 9. Marko Ǵorǵievski (65, 19. Saško Pandev)

