Lechia Gdansk were unable to showcase their euro form in Plock on Sunday / Lechia.pl

PKO Ekstraklasa Matchday 1: Wisla Demolish Lechia in Season Opener

PLOCK, Poland. July 17 (PSN) – Lechia Gdansk will have wished for a better season opener after having a game to forget on their away trip to Plock in the first matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

Wisla Plock were surprisingly able to outplay Lechia in all aspects on Sunday’s season opener to win with a decisive 3:0 shutout. After an impressive display in Europe, many were shocked with how poorly Lechia started off the season, despite it even being an away match. Lukasz Sekulski started the scoring at the Kazimierz Gorski stadium just before half time, putting Wisla ahead at the break. Lechia tried to respond with a goal of their own, but despite getting in at least two goal scoring situations, the Baltic outfit failed to properly capitalize on both opportunities. In the second half, things didn’t get much better for the visitors. The Plock side only improved their effectiveness in front of goal and put another two inside the net courtesy by Wisla’s Davo and Dawid Kocyla. With a poor showing in Plock, Lechia will need to regroup quickly as they gear up for their match UEFA Europa Conference League second round qualifier with Rapid Vienna later this week.



__________________________

Wisła Płock – Lechia Gdańsk 3:0 (1:0)

Goals: Sekulski 43′, Davo 77′, Kocyła 90′

Yellow carded: Pawlak – Nalepa, Conrado, Kubicki

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 3105

Wisła: 69. Bartłomiej Gradecki – 25. Jakub Rzeźniczak (64, 15. Kristián Vallo), 2. Damian Michalski, 3. Steve Kapuadi, 77. Piotr Tomasik – 89. Aleksander Pawlak, 14. Mateusz Szwoch (72, 23. Filip Lesniak), 8. Dominik Furman, 10. Rafał Wolski (64, 95. Damian Warchoł), 11. Davo (85, 9. Dawid Kocyła) – 20. Łukasz Sekulski (72, 24. Marko Kolar)

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 72. Filip Koperski, 25. Michał Nalepa, 4. Kristers Tobers, 2. Rafał Pietrzak (46, 20. Conrado) – 17. Christian Clemens, 7. Maciej Gajos, 88. Jakub Kałuziński (57, 6. Jarosław Kubicki), 99. İlkay Durmuş (57, 10. Bassekou Diabaté) – 28. Flávio Paixão (69, 79. Kacper Sezonienko), 33. Marco Terrazzino (77, 69. Jan Biegański)

__________________________

Górnik Zabrze – Cracovia 0:2 (0:2)

Goals: Loshaj 24′, Rakoczy 41′

Yellow carded: Janža, Dadok, Krawczyk

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 16 748

Górnik: 32. Kevin Broll – 16. Paweł Olkowski, 26. Rafał Janicki, 64. Erik Janža – 96. Robert Dadok (82, 77. Jakub Szymański), 23. Jean Mvondo (72, 22. Dariusz Stalmach), 8. Alasana Manneh, 10. Lukas Podolski, 17. Bartosz Nowak, 11. Mateusz Cholewiak (73, 25. Jonatan Kotzke) – 20. Szymon Włodarczyk (46, 21. Piotr Krawczyk)

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze (66, 2. Cornel Râpă), 24. Jakub Jugas, 88. Matej Rodin, 5. Virgil Ghiță, 33. Kamil Pestka – 11. Michał Rakoczy (59, 9. Benjamin Källman), 22. Florian Loshaj (66, 18. Takuto Oshima), 8. Mathias Hebo Rasmussen, 38. Jakub Myszor (80, 20. Karol Knap) – 71. Patryk Makuch (80, 45. Filip Balaj)

__________________________

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice 2:0 (1:0)

Goal: Imaz 29′, Kowalski 90′

Yellow carded: Imaz, Pospíšil, Gual, Țîru – Chrapek, Huk, Ameyaw

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 8236

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović – 25. Bogdan Țîru, 72. Mateusz Skrzypczak, 2. Michał Pazdan – 14. Tomáš Přikryl, 26. Martin Pospíšil, 8. Nené (63, 28. Marc Gual), 11. Jesús Imaz (90, 60. Mateusz Kowalski), 74. Andrzej Trubeha (63, 10. Fedor Černych), 27. Bartłomiej Wdowik – 9. Bartosz Bida (63, 22. Oliwier Wojciechowski)

Piast: 26. František Plach – 5. Tomáš Huk, 4. Jakub Czerwiński, 2. Ariel Mosór – 77. Arkadiusz Pyrka (61, 19. Michael Ameyaw), 20. Grzegorz Tomasiewicz (88, 37. Constantin Reiner), 24. Tom Hateley, 6. Michał Chrapek, 98. Aléxandros Katránis (78, 14. Jakub Holúbek) – 11. Rauno Sappinen (61, 9. Alberto Toril), 18. Kamil Wilczek

__________________________

Korona Kielce – Legia Warsaw 1:1 (0:0)

Goals: Łukowski 83′ – Muçi 73′

Yellow carded: Podgórski, Śpiączka – Wieteska, Josué, Jędrzejczyk

Red carded: Mateusz Wieteska (61)

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 14 515

Korona: 1. Konrad Forenc – 25. Grzegorz Szymusik (75, 23. Adrian Danek), 66. Miłosz Trojak, 90. Kyryło Petrow, 33. Saša Balić (73, 3. Roberto Corral) – 10. Jacek Kiełb (73, 45. Luka Zarandia), 26. Oskar Sewerzyński, 22. Adam Deja, 6. Jacek Podgórski (62, 9. Adam Frączczak) – 7. Jakub Łukowski, 99. Jewgienij Szykawka (62, 18. Bartosz Śpiączka)

Legia: 1. Kacper Tobiasz – 55. Artur Jędrzejczyk, 29. Lindsay Rose, 4. Mateusz Wieteska, 5. Yuri Ribeiro – 13. Paweł Wszołek, 99. Bartosz Slisz, 27. Josué, 20. Ernest Muçi (90, 18. Patryk Sokołowski), 11. Róbert Pich (63, 17. Maik Nawrocki; 83, 14. Ihor Charatin) – 39. Maciej Rosołek

__________________________

Lech Poznań – Stal Mielec 0:2 (0:1)

Goals: Wlazło 14′, Domański 64′

Yellow carded: Pingot – Wlazło

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Attendance: 12 421

Lech: 1. Artur Rudko – 2. Joel Pereira, 37. Ľubomír Šatka, 20. Maksymilian Pingot, 5. Pedro Rebocho (63, 3. Barry Douglas) – 23. Kristoffer Velde (74, 14. Heorhij Citaiszwili), 22. Radosław Murawski (39, 6. Jesper Karlström), 30. Nika Kwekweskiri (63, 7. Afonso Sousa), 24. João Amaral, 21. Michał Skóraś – 9. Mikael Ishak

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 24. Maciej Wolski, 26. Arkadiusz Kasperkiewicz, 21. Mateusz Matras, 22. Dominykas Barauskas, 23. Krystian Getinger – 7. Maciej Domański, 18. Piotr Wlazło, 16. Paweł Żyra (74, 17. Fabian Hiszpański), 92. Bartłomiej Ciepiela (48, 25. Przemysław Maj) – 11. Mikołaj Lebedyński (65, 99. Saïd Hamulic)

__________________________

Pogoń Szczecin – Widzew Łódź 2:1 (1:1)

Goals: Zahovič 45′, Biczachczjan 71′ – Pawłowski 19′

Yellow carded: Malec – Kun, Żyro

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 9339

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata – 17. Mariusz Fornalczyk (55, 18. Michał Kucharczyk), 8. Damian Dąbrowski, 14. Kamil Drygas (55, 9. Pontus Almqvist), 27. Sebastian Kowalczyk (55, 22. Wahan Biczachczjan), 11. Kamil Grosicki (63, 21. Jean Carlos Silva) – 10. Luka Zahovič (82, 41. Paweł Stolarski)

Widzew: 26. Henrich Ravas – 8. Karol Danielak, 95. Patryk Stępiński, 3. Bożidar Czorbadżijski, 4. Mateusz Żyro, 92. Fábio Nunes (88, 33. Martin Kreuzriegler) – 13. Ernest Terpiłowski (78, 21. Jakub Sypek), 25. Marek Hanousek (72, 6. Juljan Shehu), 22. Dominik Kun, 10. Juliusz Letniowski (72, 9. Jordi Sánchez) – 19. Bartłomiej Pawłowski (78, 77. Kristoffer Hansen)

__________________________

Radomiak Radom – Miedź Legnica 1:1 (0:0)

Goals: Abramowicz 80′ – Śliwa 53′

Yellow carded: Leândro – Mijušković, Chuca, Matynia, Obieta

Red carded: Nemanja Mijušković (57)

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 4120

Radomiak: 1. Gabriel Kobylak – 30. Mateusz Grzybek, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki (75, 3. Pedro Justiniano), 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (68, 7. Lisandro Semedo), 35. Daniel Łukasik (75, 5. Dariusz Pawłowski), 23. Filipe Nascimento (56, 99. Michał Feliks), 2. Thabo Cele, 20. Luís Machado (56, 11. Daniel Pik) – 10. Roberto Alves

Miedź: 1. Paweł Lenarcik – 99. Jens Martin Gammelby, 25. Nemanja Mijušković, 13. Jon Aurtenetxe, 3. Hubert Matynia – 70. Maciej Śliwa (81, 79. Olaf Kobacki), 6. Szymon Matuszek, 10. Maxime Dominguez (71, 19. Jerónimo Cacciabue), 8. Chuca (59, 5. Levent Gülen), 18. Kamil Zapolnik (81, 17. Michael Kostka) – 7. Ángelo Henríquez (71, 11. Koldo Obieta)

__________________________

Raków Częstochowa – Warta Poznań 1:0 (0:0)

Goal: Gutkovskis 79′

Yellow carded: Tudor – Kiełb

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 4837

Raków: 1. Vladan Kovačević – 25. Bogdan Racovițan, 24. Zoran Arsenić, 3. Milan Rundić – 22. Deian Sorescu (81, 71. Wiktor Długosz), 66. Giánnis Papanikoláou, 8. Ben Lederman, 17. Mateusz Wdowiak (81, 30. Władysław Koczerhin), 11. Ivi López (85, 9. Sebastian Musiolik), 7. Fran Tudor (67, 70. Fábio Sturgeon) – 21. Vladislavs Gutkovskis (85, 99. Fabian Piasecki)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 4. Robert Ivanov, 44. Dawid Szymonowicz, 54. Dimítris Stavrópoulos, 22. Konrad Matuszewski (90, 11. Michał Jakóbowski) – 30. Miłosz Szczepański (56, 77. Jayson Papeau), 15. Michał Kopczyński, 21. Mateusz Kupczak (71, 3. Jakub Kiełb), 8. Niilo Mäenpää – 10. Milan Corryn

__________________________

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław 0:0

Yellow carded: Starzyński – Samiec-Talar, Jastrzembski, Expósito

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 9890

Zagłębie: 89. Kacper Bieszczad – 2. Bartosz Kopacz, 5. Aleks Ławniczak, 4. Jarosław Jach, 77. Mateusz Bartolewski – 26. Kacper Chodyna (46, 18. Filip Starzyński), 20. Marko Poletanović, 99. Łukasz Łakomy (90, 6. Tomasz Makowski), 21. Tomasz Pieńko (70, 19. Rafał Adamski), 39. Damjan Bohar (80, 16. Adam Ratajczyk) – 15. Martin Doležal (70, 11. Arkadiusz Woźniak)

Śląsk: 1. Michał Szromnik – 19. Patryk Janasik, 34. Konrad Poprawa, 6. Daníel Leó Grétarsson, 23. Víctor García – 24. Piotr Samiec-Talar (77, 32. Sebastian Bergier), 8. Patrick Olsen, 17. Petr Schwarz, 16. Javier Ajenjo Hyjek (61, 33. Adrian Łyszczarz), 11. Dennis Jastrzembski (61, 7. John Yeboah) – 10. Caye Quintana (61, 9. Erik Expósito)

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol