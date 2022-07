Wisla Plock overwhelmed Warta Poznan on Saturday with braces from Wolski and Davo / wisla-plock.pl

PKO Ekstraklasa Matchday 2: Plock Continue Winning Push

POZNAN, Poland. July 25 (PSN) – Wisla Plock continued their dream start to the season with another big win in the second matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

After tearing Lechia Gdansk apart last week, Pavol Stano’s team showed their worth in Wielkopolski, this time winning 4:0 against Warta Poznan. The goalscoring for Wisla began in the 14th minute by Rafal Wolski, who would end up scoring again just seven minutes later. With Warta struggling to contain the free flowing Wisla, they would get punished just before the end of the first half with Davo extending the scoreline to 3:0. The Spaniard would look to find his brace not long after the break, where he would score once more in the 47th minute against a confused Warta defense. With their lead and win cemented, Wisla take the three points and now sit first place in the league standings.



Warta Poznań – Wisła Płock 0:4 (0:3)

Goals: Wolski 14′, 21′, Davo 45′, 47′

Yellow carded: Corryn, Pleśnierowicz – Tomasik

Referee: Paweł Malec (Łódź)

Attendance: 1575

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 4. Robert Ivanov (60, 34. Wiktor Pleśnierowicz), 44. Dawid Szymonowicz, 54. Dimítris Stavrópoulos, 22. Konrad Matuszewski – 30. Miłosz Szczepański (60, 24. Kajetan Szmyt), 8. Niilo Mäenpää (60, 23. Mikołaj Rakowski), 15. Michał Kopczyński, 11. Michał Jakóbowski (60, 17. Szymon Sarbinowski) – 10. Milan Corryn (32, 3. Jakub Kiełb)

Wisła: 69. Bartłomiej Gradecki – 89. Aleksander Pawlak, 2. Damian Michalski, 3. Steve Kapuadi, 77. Piotr Tomasik (51, 4. Adam Chrzanowski) – 15. Kristián Vallo (51, 6. Damian Rasak), 8. Dominik Furman, 14. Mateusz Szwoch (51, 9. Dawid Kocyła), 10. Rafał Wolski (66, 95. Damian Warchoł), 11. Davo – 20. Łukasz Sekulski (60, 24. Marko Kolar)

Cracovia – Korona Kielce 2:0 (1:0)

Goals: Szymusik 29′ (OG), Rasmussen 90′

Yellow carded: Ghiță, Kakabadze – Petrow, Szymusik

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 8159

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze, 24. Jakub Jugas, 88. Matej Rodin, 5. Virgil Ghiță, 33. Kamil Pestka (73, 2. Cornel Râpă) – 11. Michał Rakoczy (70, 9. Benjamin Källman), 22. Florian Loshaj (88, 45. Filip Balaj), 8. Mathias Hebo Rasmussen, 38. Jakub Myszor (70, 18. Takuto Oshima) – 71. Patryk Makuch (88, 20. Karol Knap)

Korona: 1. Konrad Forenc – 25. Grzegorz Szymusik, 66. Miłosz Trojak, 90. Kyryło Petrow, 33. Saša Balić – 10. Jacek Kiełb (46, 9. Adam Frączczak), 26. Oskar Sewerzyński (65, 20. Marcin Szpakowski), 22. Adam Deja, 7. Jakub Łukowski (65, 45. Luka Zarandia), 6. Jacek Podgórski (84, 23. Adrian Danek) – 99. Jewgienij Szykawka (65, 18. Bartosz Śpiączka)

Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź 0:2 (0:0)

Goals: Pawłowski 72′, Sánchez 84′

Yellow carded: Přikryl – Hansen, Kun

Referee: Piotr Urban (Warsaw)

Attendance: 11 781

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović – 25. Bogdan Țîru, 72. Mateusz Skrzypczak, 2. Michał Pazdan – 27. Bartłomiej Wdowik, 26. Martin Pospíšil, 8. Nené (81, 10. Fedor Černych), 11. Jesús Imaz, 28. Marc Gual (70, 74. Andrzej Trubeha), 14. Tomáš Přikryl – 9. Bartosz Bida (63, 60. Mateusz Kowalski)

Widzew: 26. Henrich Ravas – 8. Karol Danielak (66, 6. Juljan Shehu), 95. Patryk Stępiński, 3. Bożidar Czorbadżijski (63, 33. Martin Kreuzriegler), 4. Mateusz Żyro, 92. Fábio Nunes – 13. Ernest Terpiłowski (63, 9. Jordi Sánchez), 22. Dominik Kun, 25. Marek Hanousek, 10. Juliusz Letniowski (81, 23. Paweł Zieliński) – 19. Bartłomiej Pawłowski (81, 77. Kristoffer Hansen)

Legia Warsaw – Zagłębie Lubin 2:0 (1:0)

Goals: Wszołek 25′, 90′ (Pk)

Yellow carded: Rose, Kapustka, Wieteska – Giorbelidze, Poletanović

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 12 216

Legia: 1. Kacper Tobiasz – 55. Artur Jędrzejczyk, 29. Lindsay Rose, 4. Mateusz Wieteska, 25. Filip Mladenović – 13. Paweł Wszołek, 99. Bartosz Slisz, 27. Josué (89, 20. Ernest Muçi), 67. Bartosz Kapustka (60, 18. Patryk Sokołowski), 11. Róbert Pich (60, 28. Makana Baku) – 39. Maciej Rosołek (90, 14. Ihor Charatin)

Zagłębie: 89. Kacper Bieszczad – 2. Bartosz Kopacz, 5. Aleks Ławniczak, 4. Jarosław Jach, 8. Guram Giorbelidze – 9. Tornike Gaprindaszwili (85, 11. Arkadiusz Woźniak), 20. Marko Poletanović, 99. Łukasz Łakomy (77, 33. Kōki Hinokio), 18. Filip Starzyński, 21. Tomasz Pieńko (46, 26. Kacper Chodyna) – 19. Rafał Adamski (65, 15. Martin Doležal)

Stal Mielec – Radomiak Radom 1:1 (0:0)

Goals: Hamulic 70′ – Abramowicz 55′

Yellow carded: Barauskas, Lebedyński – Cichocki, Filipe Nascimento, Raphael Rossi

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 5827

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 24. Maciej Wolski (71, 17. Fabian Hiszpański), 26. Arkadiusz Kasperkiewicz, 21. Mateusz Matras, 22. Dominykas Barauskas, 23. Krystian Getinger – 25. Przemysław Maj (71, 20. Krystian Kardyś), 16. Paweł Żyra (60, 99. Saïd Hamulic), 18. Piotr Wlazło, 7. Maciej Domański – 11. Mikołaj Lebedyński (80, 59. Bogdan Vaštšuk)

Radomiak: 1. Gabriel Kobylak – 30. Mateusz Grzybek, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (59, 20. Luís Machado), 23. Filipe Nascimento, 2. Thabo Cele, 10. Roberto Alves, 11. Daniel Pik (58, 5. Dariusz Pawłowski) – 99. Michał Feliks (58, 13. Maurides)

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin 2:1 (1:1)

Goals: Jastrzembski 4′, Grétarsson 55′ – Biczachczjan 30′

Yellow carded: Biczachczjan, Zech, Kucharczyk, Drygas

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 10 879

Śląsk: 1. Michał Szromnik – 19. Patryk Janasik, 34. Konrad Poprawa, 6. Daníel Leó Grétarsson, 23. Víctor García – 24. Piotr Samiec-Talar (58, 15. Nahuel Leiva), 17. Petr Schwarz, 8. Patrick Olsen, 10. Caye Quintana (85, 16. Javier Ajenjo Hyjek), 11. Dennis Jastrzembski (64, 27. Martin Konczkowski) – 9. Erik Expósito

Pogoń: 1. Dante Stipica – 41. Paweł Stolarski (72, 21. Jean Carlos Silva), 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata (81, 17. Mariusz Fornalczyk) – 18. Michał Kucharczyk, 8. Damian Dąbrowski (81, 14. Kamil Drygas), 99. Mateusz Łęgowski (58, 9. Pontus Almqvist), 22. Wahan Biczachczjan (58, 27. Sebastian Kowalczyk), 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahovič

Miedź Legnica – Lech Poznań

The original date (July 24) was cancelled and postponed to a later date at the request of the visiting team

Piast Gliwice – Raków Częstochowa

The original date (July 24) was cancelled and postponed to a later date at the request of the visiting team

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze

The original date (July 24) was cancelled and postponed to a later date at the request of the home team

