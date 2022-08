Legia got the better of Widzew in the Klasyk Polski in Lodz / Widzew.com

PKO Ekstraklasa Matchday 5: Legia Defeat Widzew in Klasyk Polski

LODZ, Poland. August 15 (PSN) – Legia Warsaw were victorious in the Klasyk after beating Widzew Lodz in the fifth matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

After eight years, the great Klasyk Polski finally returned to the Ekstraklasa. However, Widzew supporters will not have the fondest memories in their first match with Legia after their return to the Ekstraklasa. In the first half, match was perhaps not thrilling, but Kosta Runjaic’s players managed to score and take the lead. Mattias Johansson fired the first goal for Legia in the 30th minute, then Bartosz Kapustka added another three minutes before the end of the break. Widzew were the more active side in the second half, but they could only do enough to score a single goal that came from Patryk Lipski in added time, defeating Legia’s goalkeeper with a header. With the win, Legia now find themselves just outside the podium in the league standings at fourth place with 10 points.



Widzew Łódź – Legia Warsaw 1:2 (0:2)

Goals: Lipski 90′ – Johansson 30′, Kapustka 42′

Yellow carded: Pawłowski, Sánchez, Czorbadżijski – Rose, Jędrzejczyk

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 17 701

Widzew: 26. Henrich Ravas – 8. Karol Danielak, 95. Patryk Stępiński, 3. Bożidar Czorbadżijski, 4. Mateusz Żyro, 92. Fábio Nunes – 13. Ernest Terpiłowski, 22. Dominik Kun (88, 77. Kristoffer Hansen), 6. Juljan Shehu (46, 9. Jordi Sánchez), 10. Juliusz Letniowski (46, 20. Patryk Lipski) – 19. Bartłomiej Pawłowski (88, 5. Serafin Szota)

Legia: 1. Kacper Tobiasz – 6. Mattias Johansson, 29. Lindsay Rose, 55. Artur Jędrzejczyk, 25. Filip Mladenović – 13. Paweł Wszołek, 14. Ihor Charatin (87, 99. Bartosz Slisz), 27. Josué, 67. Bartosz Kapustka (71, 39. Maciej Rosołek), 28. Makana Baku (87, 11. Róbert Pich) – 20. Ernest Muçi (78, 8. Rafał Augustyniak)

Cracovia – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Goal: Félix 70′

Yellow carded: Rakoczy, Kakabadze, Râpă – Katránis, Chrapek

Referee: Paweł Raczkowski (Warsaw)

Attendance: 7654

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze, 24. Jakub Jugas (68, 2. Cornel Râpă), 88. Matej Rodin, 5. Virgil Ghiță, 33. Kamil Pestka (75, 3. Michal Sipľak) – 11. Michał Rakoczy (63, 9. Benjamin Källman), 8. Mathias Hebo Rasmussen (75, 10. Jewhen Konoplanka), 18. Takuto Oshima, 38. Jakub Myszor (63, 22. Florian Loshaj) – 71. Patryk Makuch

Piast: 26. František Plach – 37. Constantin Reiner, 2. Ariel Mosór, 4. Jakub Czerwiński – 77. Arkadiusz Pyrka (66, 7. Jorge Félix), 24. Tom Hateley (87, 28. Michał Kaput), 20. Grzegorz Tomasiewicz, 6. Michał Chrapek (81, 14. Jakub Holúbek), 92. Damian Kądzior (81, 19. Michael Ameyaw), 98. Aléxandros Katránis – 18. Kamil Wilczek

Górnik Zabrze – Stal Mielec 1:3 (1:2)

Goals: Olkowski 13′ – Hamulic 42′, Domański 45′, 46′

Yellow carded: Włodarczyk, Janicki – Mrozek

Red carded: Kevin Broll (85)

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 13 043

Górnik: 32. Kevin Broll – 4. Aleksander Paluszek, 26. Rafał Janicki, 3. Richard Jensen – 16. Paweł Olkowski (82, 96. Robert Dadok), 25. Jonatan Kotzke (69, 22. Dariusz Stalmach), 8. Alasana Manneh (69, 6. Krzysztof Kubica), 7. Dani Pacheco (56, 11. Mateusz Cholewiak), 10. Lukas Podolski, 64. Erik Janža – 20. Szymon Włodarczyk (56, 21. Piotr Krawczyk)

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 24. Maciej Wolski, 26. Arkadiusz Kasperkiewicz (79, 74. Kamil Kruk), 21. Mateusz Matras, 22. Dominykas Barauskas, 23. Krystian Getinger – 32. Fryderyk Gerbowski, 18. Piotr Wlazło, 7. Maciej Domański (88, 16. Paweł Żyra) – 11. Mikołaj Lebedyński (66, 10. Mateusz Mak), 99. Saïd Hamulic (80, 17. Fabian Hiszpański)

Lech Poznań – Śląsk Wrocław 0:1 (0:1)

Goal: Schwarz 26′

Yellow carded: Yeboah, García, Quintana, Olsen

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 11 627

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira, 30. Nika Kwekweskiri, 20. Maksymilian Pingot, 3. Barry Douglas – 14. Heorhij Citaiszwili (63, 23. Kristoffer Velde), 22. Radosław Murawski, 6. Jesper Karlström (56, 21. Michał Skóraś), 7. Afonso Sousa (56, 24. João Amaral), 11. Filip Marchwiński – 9. Mikael Ishak (63, 17. Filip Szymczak)

Śląsk: 1. Michał Szromnik – 19. Patryk Janasik, 34. Konrad Poprawa, 6. Daníel Leó Grétarsson, 23. Víctor García – 7. John Yeboah (75, 16. Javier Ajenjo Hyjek), 17. Petr Schwarz, 8. Patrick Olsen, 10. Caye Quintana (46, 15. Nahuel Leiva), 24. Piotr Samiec-Talar (60, 27. Martin Konczkowski) – 9. Erik Expósito (80, 32. Sebastian Bergier)

Miedź Legnica – Zagłębie Lubin 0:1 (0:0)

Goal: Aurtenetxe 52′ (OG)

Yellow carded: Kobacki, Matuszek, Henríquez, Martínez, Aurtenetxe – Kopacz

Referee: Paweł Malec (Łódź)

Attendance: 5188

Miedź: 1. Paweł Lenarcik – 99. Jens Martin Gammelby, 25. Nemanja Mijušković, 13. Jon Aurtenetxe, 2. Carlos Julio Martínez – 18. Kamil Zapolnik (63, 9. Luciano Narsingh), 6. Szymon Matuszek, 10. Maxime Dominguez (69, 11. Koldo Obieta), 8. Chuca (69, 15. Santiago Naveda), 79. Olaf Kobacki – 7. Ángelo Henríquez (82, 59. Mehdi Lehaire)

Zagłębie: 89. Kacper Bieszczad – 2. Bartosz Kopacz, 5. Aleks Ławniczak, 4. Jarosław Jach, 8. Guram Giorbelidze (71, 77. Mateusz Bartolewski) – 26. Kacper Chodyna (82, 11. Arkadiusz Woźniak), 6. Tomasz Makowski, 99. Łukasz Łakomy (82, 21. Tomasz Pieńko), 18. Filip Starzyński (65, 20. Marko Poletanović), 29. Cheikhou Dieng – 15. Martin Doležal (65, 17. Szymon Kobusiński)

Pogoń Szczecin – Wisła Płock 2:2 (1:0)

Goals: Łęgowski 21′, Zahovič 75′ – Wolski 48′ (Pk), Krywociuk 88′

Yellow carded: Stipica, Łęgowski – Gradecki

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 9124

Pogoń: 1. Dante Stipica – 2. Jakub Bartkowski, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata – 21. Jean Carlos Silva (80, 9. Pontus Almqvist), 8. Damian Dąbrowski, 99. Mateusz Łęgowski (60, 22. Wahan Biczachczjan), 27. Sebastian Kowalczyk (84, 41. Paweł Stolarski), 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahovič (84, 14. Kamil Drygas)

Wisła: 69. Bartłomiej Gradecki – 89. Aleksander Pawlak (76, 9. Dawid Kocyła), 2. Damian Michalski, 5. Anton Krywociuk, 77. Piotr Tomasik – 15. Kristián Vallo (62, 19. Martin Šulek), 8. Dominik Furman (84, 27. Milan Kvocera), 6. Damian Rasak (62, 23. Filip Lesniak), 10. Rafał Wolski, 11. Davo – 24. Marko Kolar (62, 20. Łukasz Sekulski)

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk 4:1 (2:1)

Goals: Maurides 4′, Alves 18′, Nascimento 55′ (Pk), Feliks 76′ – Paixão 26′ (Pk)

Yellow carded: Cichocki, Pawłowski – Piła, Stec, Nalepa

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 4228

Radomiak: 91. Filip Majchrowicz – 30. Mateusz Grzybek (62, 5. Dariusz Pawłowski), 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (62, 11. Daniel Pik), 23. Filipe Nascimento, 10. Roberto Alves, 2. Thabo Cele (81, 90. Jakub Nowakowski), 20. Luís Machado – 13. Maurides (68, 99. Michał Feliks)

Lechia: 1. Michał Buchalik – 29. David Stec, 25. Michał Nalepa, 23. Mario Maloča, 2. Rafał Pietrzak – 11. Dominik Piła (59, 17. Christian Clemens), 7. Maciej Gajos (73, 27. Łukasz Zjawiński), 6. Jarosław Kubicki, 28. Flávio Paixão (79, 77. Tomasz Neugebauer), 20. Conrado (59, 99. İlkay Durmuş) – 10. Bassekou Diabaté (59, 88. Jakub Kałuziński)

Raków Częstochowa – Jagiellonia Białystok 2:2 (2:0)

Goals: Nowak 3′, Nastić 10′ (OG) – Nené 63′, Imaz 85′

Yellow carded: Racovițan, Arsenić – Romanczuk, Țîru, Přikryl, Nené, Gual, Alomerović

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 5348

Raków: 12. Kacper Trelowski – 25. Bogdan Racovițan (89, 22. Deian Sorescu), 24. Zoran Arsenić, 3. Milan Rundić – 7. Fran Tudor, 88. Walerian Gwilia (76, 66. Giánnis Papanikoláou), 55. Szymon Czyż, 17. Mateusz Wdowiak (76, 11. Ivi López), 27. Bartosz Nowak (61, 30. Władysław Koczerhin), 23. Patryk Kun – 99. Fabian Piasecki (61, 9. Sebastian Musiolik)

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović – 25. Bogdan Țîru, 72. Mateusz Skrzypczak, 5. Bojan Nastić (90, 4. Israel Puerto) – 14. Tomáš Přikryl, 6. Taras Romanczuk (73, 26. Martin Pospíšil), 11. Jesús Imaz, 10. Fedor Černych (73, 77. Wojciech Łaski), 9. Bartosz Bida (46, 8. Nené), 27. Bartłomiej Wdowik – 28. Marc Gual (90, 60. Mateusz Kowalski)

Korona Kielce – Warta Poznań 0:1 (0:1)

Goal: Kopczyński 36′ (Pk)

Yellow carded: Śpiączka, Sewerzyński, Zebić – Stavrópoulos, Corryn

Red carded: Saša Balić (12)

Referee: Sebastian Krasny (Kraków)

Attendance: 12 743

Korona: 1. Konrad Forenc – 23. Adrian Danek (70, 45. Luka Zarandia), 66. Miłosz Trojak, 90. Kyryło Petrow, 33. Saša Balić – 7. Jakub Łukowski, 20. Marcin Szpakowski (19, 95. Mario Zebić), 26. Oskar Sewerzyński, 8. Dalibor Takáč (46, 13. Ronaldo Deaconu), 9. Adam Frączczak (60, 10. Jacek Kiełb) – 18. Bartosz Śpiączka (60, 99. Jewgienij Szykawka)

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 54. Dimítris Stavrópoulos, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski (90, 34. Wiktor Pleśnierowicz) – 16. Miguel Luís (46, 10. Milan Corryn), 15. Michał Kopczyński (68, 8. Niilo Mäenpää), 6. Maciej Żurawski (46, 21. Mateusz Kupczak), 3. Jakub Kiełb (73, 24. Kajetan Szmyt) – 99. Adam Zreľák

