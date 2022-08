Nene celebrates after scoring the late winner for Jaga against Miedz / jagiellonia.pl

PKO Ekstraklasa Matchday 6: Jaga With Comeback Win Over Miedz

BIALYSTOK, Poland. August 22 (PSN) – Jagiellonia Bialystok came back in a big way in the sixth matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

After trailing at the half time break by one goal, Jagiellonia regrouped late in the second half and galvanized Miedz Legnica with a 2:1 win. The goals for the Zolto-Czerwonych were scored by Marc Gual and then in the last minute on the clock, the hero of the match – Rui Nene. The Portuguese midfielder fired a thrilling game winner with a long distance volley that saw Jaga steal all three points from Miedz in order to keep them in Bialystok.



__________________________

Jagiellonia Białystok – Miedź Legnica 2:1 (0:1)

Goals: Gual 69′ (Pk), Nené 90′ – Henríquez 32′ (Pk)

Yellow carded: Skrzypczak, Nené – Martínez, Matynia, Cacciabue

Red carded: Hubert Matynia (68)

Referee: Tomasz Wajda (Żywiec)

Attendance: 8407

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović – 25. Bogdan Țîru, 72. Mateusz Skrzypczak (46, 5. Bojan Nastić), 4. Israel Puerto (87, 10. Fedor Černych) – 14. Tomáš Přikryl, 6. Taras Romanczuk (70, 26. Martin Pospíšil), 8. Nené, 11. Jesús Imaz, 9. Bartosz Bida (70, 77. Wojciech Łaski), 27. Bartłomiej Wdowik (86, 60. Mateusz Kowalski) – 28. Marc Gual

Miedź: 1. Paweł Lenarcik – 2. Carlos Julio Martínez (62, 99. Jens Martin Gammelby), 25. Nemanja Mijušković, 5. Levent Gülen, 3. Hubert Matynia – 9. Luciano Narsingh (62, 18. Kamil Zapolnik), 19. Jerónimo Cacciabue, 15. Santiago Naveda, 10. Maxime Dominguez (70, 13. Jon Aurtenetxe), 79. Olaf Kobacki (76, 70. Maciej Śliwa) – 7. Ángelo Henríquez (76, 11. Koldo Obieta)

__________________________

Legia Warsaw – Górnik Zabrze 2:2 (0:1)

Goals: Josué 83′ (Pk), Rose 90′ – Paluszek 26′, Krawczyk 55′

Yellow carded: Charatin, Mladenović, Jędrzejczyk – Paluszek, Jensen, Szymański, Bielica

Red carded: Richard Jensen (88)

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 23 210

Legia: 1. Kacper Tobiasz – 6. Mattias Johansson (46, 8. Rafał Augustyniak), 29. Lindsay Rose, 55. Artur Jędrzejczyk, 25. Filip Mladenović – 13. Paweł Wszołek (86, 39. Maciej Rosołek), 27. Josué, 14. Ihor Charatin (46, 99. Bartosz Slisz), 67. Bartosz Kapustka (73, 11. Róbert Pich), 28. Makana Baku (61, 19. Carlitos) – 20. Ernest Muçi

Górnik: 1. Daniel Bielica – 4. Aleksander Paluszek (70, 77. Jakub Szymański), 26. Rafał Janicki, 3. Richard Jensen – 16. Paweł Olkowski (70, 15. Norbert Wojtuszek), 25. Jonatan Kotzke (30, 6. Krzysztof Kubica), 23. Jean Mvondo, 64. Erik Janža – 11. Mateusz Cholewiak, 21. Piotr Krawczyk, 96. Robert Dadok (43, 20. Szymon Włodarczyk)

__________________________

Piast Gliwice – Stal Mielec 4:0 (1:0)

Goals: Wilczek 23′, 50′, 55′, Kądzior 73′

Yellow carded: Chrapek, Katránis – Matras, Kasperkiewicz

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 3550

Piast: 26. František Plach – 37. Constantin Reiner, 2. Ariel Mosór, 4. Jakub Czerwiński, 98. Aléxandros Katránis – 77. Arkadiusz Pyrka (78, 19. Michael Ameyaw), 20. Grzegorz Tomasiewicz (85, 28. Michał Kaput), 24. Tom Hateley, 6. Michał Chrapek (74, 7. Jorge Félix), 92. Damian Kądzior (86, 11. Rauno Sappinen) – 18. Kamil Wilczek (78, 9. Alberto Toril)

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 24. Maciej Wolski, 26. Arkadiusz Kasperkiewicz (71, 74. Kamil Kruk), 21. Mateusz Matras, 22. Dominykas Barauskas, 23. Krystian Getinger (64, 6. Leândro) – 32. Fryderyk Gerbowski (71, 25. Przemysław Maj), 18. Piotr Wlazło (70, 59. Bogdan Vaštšuk), 7. Maciej Domański – 11. Mikołaj Lebedyński (64, 10. Mateusz Mak), 99. Saïd Hamulic

__________________________

Śląsk Wrocław – Cracovia 1:1 (1:1)

Goals: Łyszczarz 45′ – Makuch 15′

Yellow carded: Janasik, Szromnik – Sipľak, Râpă

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Attendance: 9632

Śląsk: 1. Michał Szromnik – 19. Patryk Janasik, 34. Konrad Poprawa, 6. Daníel Leó Grétarsson, 23. Víctor García – 7. John Yeboah (85, 16. Javier Ajenjo Hyjek), 17. Petr Schwarz, 8. Patrick Olsen, 33. Adrian Łyszczarz (85, 32. Sebastian Bergier), 24. Piotr Samiec-Talar (57, 11. Dennis Jastrzembski) – 9. Erik Expósito

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 5. Virgil Ghiță, 88. Matej Rodin, 3. Michal Sipľak, 33. Kamil Pestka (29, 22. Florian Loshaj) – 18. Takuto Oshima, 20. Karol Knap (74, 11. Michał Rakoczy), 8. Mathias Hebo Rasmussen (61, 10. Jewhen Konoplanka), 9. Benjamin Källman (75, 45. Filip Balaj) – 71. Patryk Makuch

__________________________

Warta Poznań – Widzew Łódź 0:1 (0:0)

Goal: Lipski 90′

Yellow carded: Zreľák, Szymonowicz, Kopczyński, Grzesik – Sypek

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 2187

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 54. Dimítris Stavrópoulos, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb (79, 22. Konrad Matuszewski) – 8. Niilo Mäenpää (64, 10. Milan Corryn), 6. Maciej Żurawski (64, 21. Mateusz Kupczak), 15. Michał Kopczyński (90, 14. Kamil Kościelny), 16. Miguel Luís (79, 30. Miłosz Szczepański) – 99. Adam Zreľák

Widzew: 26. Henrich Ravas – 8. Karol Danielak, 95. Patryk Stępiński, 4. Mateusz Żyro, 33. Martin Kreuzriegler, 92. Fábio Nunes – 21. Jakub Sypek (59, 10. Juliusz Letniowski; 90, 3. Bożidar Czorbadżijski), 20. Patryk Lipski, 22. Dominik Kun (84, 6. Juljan Shehu), 19. Bartłomiej Pawłowski (84, 77. Kristoffer Hansen) – 9. Jordi Sánchez (59, 29. Łukasz Zjawiński)

__________________________

Wisła Płock – Korona Kielce 2:1 (1:0)

Goals: Wolski 16′, Davo 60′ – Śpiączka 90′ (Pk)

Yellow carded: Pawlak – Danek

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Attendance: 3500

Wisła: 69. Bartłomiej Gradecki – 89. Aleksander Pawlak (55, 19. Martin Šulek), 2. Damian Michalski, 3. Steve Kapuadi, 77. Piotr Tomasik (78, 4. Adam Chrzanowski) – 15. Kristián Vallo (70, 23. Filip Lesniak), 8. Dominik Furman, 6. Damian Rasak (71, 9. Dawid Kocyła), 10. Rafał Wolski (77, 24. Marko Kolar), 11. Davo – 20. Łukasz Sekulski

Korona: 1. Konrad Forenc – 25. Grzegorz Szymusik, 66. Miłosz Trojak, 90. Kyryło Petrow, 23. Adrian Danek – 6. Jacek Podgórski (46, 17. Dawid Błanik), 13. Ronaldo Deaconu (72, 99. Jewgienij Szykawka), 22. Adam Deja (61, 26. Oskar Sewerzyński), 8. Dalibor Takáč (46, 20. Marcin Szpakowski), 7. Jakub Łukowski (72, 16. Janusz Nojszewski) – 18. Bartosz Śpiączka

__________________________

Zagłębie Lubin – Radomiak Radom 0:1

Goal: Rossi 76′

Yellow carded: Cichocki, Abramowicz, Filipe Nascimento

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 4908

Zagłębie: 89. Kacper Bieszczad – 11. Arkadiusz Woźniak, 2. Bartosz Kopacz, 4. Jarosław Jach, 8. Guram Giorbelidze (79, 77. Mateusz Bartolewski) – 26. Kacper Chodyna (62, 9. Tornike Gaprindaszwili), 6. Tomasz Makowski, 99. Łukasz Łakomy, 18. Filip Starzyński (62, 33. Kōki Hinokio), 29. Cheikhou Dieng (79, 39. Damjan Bohar) – 15. Martin Doležal (83, 17. Szymon Kobusiński)

Radomiak: 91. Filip Majchrowicz – 30. Mateusz Grzybek, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 9. Leândro (66, 7. Lisandro Semedo), 23. Filipe Nascimento, 10. Roberto Alves, 2. Thabo Cele (90, 35. Daniel Łukasik), 20. Luís Machado (80, 11. Daniel Pik) – 13. Maurides (81, 99. Michał Feliks)

__________________________

Lechia Gdańsk – Lech Poznań

The original date (August 21) canceled at the request of the visiting team. Match is postponed to August 31st.

__________________________

Rakow Częstochowa – Pogon Szczecin

The original date (August 21) canceled at the request of the hosts. Match is postponed to August 31st.

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol