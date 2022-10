Rakow wrecked havoc on Lechia in Gdansk / TVP

PKO Ekstraklasa Matchday 13: Rakow Running with the Lead

WARSAW, Poland. October 17 (PSN) – Rakow Czestochowa continued their winning ways in the thirtieth matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

Rakow won 3:0 away on Saturday against Lechia Gdansk and have pulled themselves further away from the pack. Marek Papszun’s team saw goals scored from Patryk Kun, Bartosz Nowak and Mateusz Wdowiak go all unanswered. Thanks to Legia Warsaw’s defeat to Wisła Płock yesterday, this has instead helped the Czestochowa outfit to increase their advantage over the runner-up with five points.



Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa 0:3 (0:2)

Goals: Kun 6′, Nowak 21′, Wdowiak 47′

Yellow carded: Castegren – Papanikoláou, Tudor

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 9051

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 3. Henrik Castegren (69, 29. David Stec), 25. Michał Nalepa, 97. Joel Abu Hanna, 2. Rafał Pietrzak – 17. Christian Clemens (46, 20. Conrado), 88. Jakub Kałuziński (46, 33. Marco Terrazzino), 6. Jarosław Kubicki, 7. Maciej Gajos, 99. İlkay Durmuş (83, 79. Kacper Sezonienko) – 28. Flávio Paixão (60, 9. Łukasz Zwoliński)

Raków: 1. Vladan Kovačević – 7. Fran Tudor (83, 71. Wiktor Długosz), 24. Zoran Arsenić, 4. Strátos Svárnas – 22. Deian Sorescu (67, 2. Tomáš Petrášek), 66. Giánnis Papanikoláou, 30. Władysław Koczerhin (80, 8. Ben Lederman), 17. Mateusz Wdowiak (68, 14. Daniel Szelągowski), 27. Bartosz Nowak, 23. Patryk Kun – 99. Fabian Piasecki (46, 21. Vladislavs Gutkovskis)

Górnik Zabrze – Lech Poznań 1:2 (1:1)

Goal: Włodarczyk 10′ (Pk) – Ishak 4′, 67′ (Pk)

Yellow carded: Kotzke, Vrhovec, Janža – Murawski, Ishak, Kwekweskiri, Bednarek

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 15 918

Górnik: 1. Daniel Bielica – 5. Kryspin Szcześniak (90, 4. Aleksander Paluszek), 13. Emil Bergström, 3. Richard Jensen – 96. Robert Dadok (62, 16. Paweł Olkowski), 8. Blaž Vrhovec (79, 7. Dani Pacheco), 25. Jonatan Kotzke, 33. Kanji Okunuki, 10. Lukas Podolski, 64. Erik Janža – 20. Szymon Włodarczyk (46, 11. Mateusz Cholewiak)

Lech: 35. Filip Bednarek – 44. Alan Czerwiński, 37. Ľubomír Šatka, 16. Antonio Milić, 5. Pedro Rebocho – 50. Adriel Ba Loua (82, 17. Filip Szymczak), 22. Radosław Murawski (76, 6. Jesper Karlström), 30. Nika Kwekweskiri, 11. Filip Marchwiński, 23. Kristoffer Velde (88, 2. Joel Pereira) – 9. Mikael Ishak

Korona Kielce – Stal Mielec 0:2 (0:2)

Goals: Matras 5′, Hamulic 45′

Yellow carded: Forenc, Szykawka, Podgórski, Nojszewski, Balić, Danek – Kruk, Hiszpański

Red carded: Mateusz Matras (87)

Referee: Wojciech Myć (Lublin)

Attendance: 7968

Korona: 1. Konrad Forenc – 23. Adrian Danek, 66. Miłosz Trojak, 90. Kyryło Petrow, 33. Saša Balić – 13. Ronaldo Deaconu, 26. Oskar Sewerzyński (59, 16. Janusz Nojszewski), 22. Adam Deja (66, 10. Jacek Kiełb), 8. Dalibor Takáč (46, 17. Dawid Błanik), 7. Jakub Łukowski (70, 6. Jacek Podgórski) – 99. Jewgienij Szykawka (59, 9. Adam Frączczak)

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 17. Fabian Hiszpański, 74. Kamil Kruk, 21. Mateusz Matras, 4. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger – 77. Adam Ratajczyk (70, 7. Maciej Domański), 18. Piotr Wlazło, 32. Fryderyk Gerbowski (72, 24. Maciej Wolski) – 11. Mikołaj Lebedyński, 99. Saïd Hamulic (90, 6. Leândro)

Miedź Legnica – Cracovia 1:1 (0:1)

Goals: Henríquez 52′ – Myszor 35′

Yellow carded: Gülen, Kostka, Narsingh – Hebo Rasmussen, Sipľak, Ghiță, Loshaj

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 3535

Miedź: 31. Mateusz Abramowicz – 2. Carlos Julio Martínez (72, 17. Michael Kostka), 5. Levent Gülen, 25. Nemanja Mijušković, 13. Jon Aurtenetxe (46, 3. Hubert Matynia), 23. Jurich Carolina – 79. Olaf Kobacki (67, 9. Luciano Narsingh), 15. Santiago Naveda (67, 19. Jerónimo Cacciabue), 8. Chuca, 10. Maxime Dominguez (67, 59. Mehdi Lehaire) – 7. Ángelo Henríquez

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 2. Cornel Râpă, 5. Virgil Ghiță, 88. Matej Rodin (84, 85. David Jablonský), 3. Michal Sipľak (59, 24. Jakub Jugas), 4. Paweł Jaroszyński – 38. Jakub Myszor (68, 11. Michał Rakoczy), 20. Karol Knap (59, 22. Florian Loshaj), 8. Mathias Hebo Rasmussen, 71. Patryk Makuch (68, 10. Jewhen Konoplanka) – 9. Benjamin Källman

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 1:1 (0:1)

Goals: Carlos Silva 59′ – Sappinen 16′

Yellow carded: Stolarski, Jean Carlos Silva, Kowalczyk, Luís Mata – Chrapek, Plach, Dziczek, Czerwiński, Katránis

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 17 085

Pogoń: 1. Dante Stipica – 41. Paweł Stolarski (81, 18. Michał Kucharczyk), 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 97. Luís Mata – 7. Rafał Kurzawa (60, 27. Sebastian Kowalczyk), 8. Damian Dąbrowski, 99. Mateusz Łęgowski (46, 21. Jean Carlos Silva), 22. Wahan Biczachczjan (85, 14. Kamil Drygas), 11. Kamil Grosicki – 9. Pontus Almqvist (46, 10. Luka Zahovič)

Piast: 26. František Plach – 22. Tomasz Mokwa, 37. Constantin Reiner, 4. Jakub Czerwiński, 98. Aléxandros Katránis – 20. Grzegorz Tomasiewicz (78, 19. Michael Ameyaw), 24. Tom Hateley (86, 28. Michał Kaput), 16. Patryk Dziczek, 6. Michał Chrapek (86, 77. Arkadiusz Pyrka), 7. Jorge Félix – 11. Rauno Sappinen (60, 18. Kamil Wilczek)

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław 2:0 (0:0)

Goals: Maurides 90′, 90′

Yellow carded: Raphael Rossi, Luís Machado, Kobylak – Poprawa, Diogo Verdasca, Quintana

Red carded: Łukasz Bejger (64), Konrad Poprawa (90), Diogo Verdasca (90)

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 2401

Radomiak: 1. Gabriel Kobylak – 30. Mateusz Grzybek, 3. Pedro Justiniano (81, 5. Dariusz Pawłowski), 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 7. Lisandro Semedo (72, 9. Leândro), 8. Luizão, 35. Daniel Łukasik (46, 13. Maurides), 20. Luís Machado (88, 99. Michał Feliks) – 10. Roberto Alves

Śląsk: 12. Rafał Leszczyński – 4. Łukasz Bejger, 34. Konrad Poprawa, 2. Diogo Verdasca, 6. Daníel Leó Grétarsson (46, 19. Patryk Janasik), 23. Víctor García – 7. John Yeboah (61, 10. Caye Quintana), 8. Patrick Olsen, 15. Nahuel Leiva (61, 32. Sebastian Bergier), 17. Petr Schwarz – 9. Erik Expósito (71, 28. Michał Rzuchowski)

Warta Poznań – Jagiellonia Białystok 2:0 (0:0)

Goals: Stavrópoulos 64′, Żurawski 90′

Yellow carded: Destan, Grzesik, Szymonowicz – Țîru, Černych

Referee: Paweł Malec (Łódź)

Attendance: 1014

Warta: 1. Adrian Lis (60, 33. Jędrzej Grobelny) – 2. Jan Grzesik, 54. Dimítris Stavrópoulos, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski – 94. Enis Destan (46, 24. Kajetan Szmyt), 15. Michał Kopczyński (90, 8. Niilo Mäenpää), 21. Mateusz Kupczak, 16. Miguel Luís (77, 6. Maciej Żurawski) – 99. Adam Zreľák

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović – 27. Bartłomiej Wdowik (85, 77. Wojciech Łaski), 25. Bogdan Țîru, 4. Israel Puerto, 5. Bojan Nastić, 36. Jakub Lewicki (90, 9. Bartosz Bida) – 11. Jesús Imaz, 6. Taras Romanczuk (90, 26. Martin Pospíšil), 8. Nené, 10. Fedor Černych – 28. Marc Gual (85, 7. Juan Cámara)

Widzew Łódź – Zagłębie Lubin 3:0 (1:0)

Goals: Kreuzriegler 33′ (Pk), Terpiłowski 47′, Hanousek 66′

Yellow carded: Terpiłowski – Giorbelidze, Jach

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 16 670

Widzew: 26. Henrich Ravas – 23. Paweł Zieliński (77, 8. Karol Danielak), 95. Patryk Stępiński, 5. Serafin Szota, 33. Martin Kreuzriegler (71, 4. Mateusz Żyro), 7. Mato Miloš – 13. Ernest Terpiłowski (71, 21. Jakub Sypek), 25. Marek Hanousek, 22. Dominik Kun (83, 10. Juliusz Letniowski), 19. Bartłomiej Pawłowski (71, 77. Kristoffer Hansen) – 9. Jordi Sánchez

Zagłębie: 89. Kacper Bieszczad – 6. Tomasz Makowski (70, 29. Cheikhou Dieng), 2. Bartosz Kopacz, 4. Jarosław Jach, 8. Guram Giorbelidze – 9. Tornike Gaprindaszwili (64, 26. Kacper Chodyna), 20. Marko Poletanović (83, 35. Filip Kocaba), 18. Filip Starzyński (70, 99. Łukasz Łakomy), 33. Kōki Hinokio, 39. Damjan Bohar (64, 21. Tomasz Pieńko) – 19. Rafał Adamski

Wisła Płock – Legia Warsaw 2:1 (0:0)

Goals: Lewandowski 56′, Sekulski 73′ – Josué 62′ (Pk)

Yellow carded: Szwoch, Lesniak – Josué, Rosołek, Baku, Mladenović

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 4300

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 19. Martin Šulek (79, 21. Igor Drapiński), 25. Jakub Rzeźniczak, 4. Adam Chrzanowski, 5. Anton Krywociuk – 10. Rafał Wolski, 8. Dominik Furman, 14. Mateusz Szwoch (74, 23. Filip Lesniak), 6. Damian Rasak (59, 89. Aleksander Pawlak), 11. Davo (75, 95. Damian Warchoł) – 17. Mateusz Lewandowski (59, 20. Łukasz Sekulski)

Legia: 1. Kacper Tobiasz – 6. Mattias Johansson (82, 28. Makana Baku), 55. Artur Jędrzejczyk, 17. Maik Nawrocki – 13. Paweł Wszołek, 99. Bartosz Slisz (90, 20. Ernest Muçi), 18. Patryk Sokołowski (63, 67. Bartosz Kapustka), 27. Josué, 25. Filip Mladenović – 19. Carlitos, 39. Maciej Rosołek (63, 9. Blaž Kramer)

