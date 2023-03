Jagiellonia were able to defeat a desperate Gornik on Saturday / jagiellonia.pl

PKO Ekstraklasa Matchday 24: Gornik Defeated in Bialystok

BIALYSTOK, Poland. March 13 (PSN) – Gornik Zabrze’s relegation battle took a heavy hit after suffering a loss in Podlachia in the twenty-fourth matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

Jagiellonia Bialystok defeated Gornik 2:1 at home, with the goals for the Yellow and Reds being scored by Rui Nene and Marc Gual. While the beginning of the match was even, things started to side with the hosts more and more over the course of the match. It was Gornik who took the lead first, with Lukas Podolski showing off a powerful and precise shot from outside the penalty area and netting a goal in the 24th minute. Jaga soon responded a couple minutes afterwards with Nene blasting a long distance goal to equalize. Then just before the half time break, Gual took advantage of a rebound off goalkeeper Daniel Bielica to put Jagiellonia ahead. The visitors fought hard to level the score, but found difficulty to create any meaningful or dangerous plays near Jaga’s penalty area. Maciej Stolarczyk’s team were able to steadily control the match in their favour, holding the favourable result to pick up the much needed 3 points.

Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze 2:1 (2:1)

Goals: Nené 28′, Gual 45′ – Podolski 24′

Yellow carded: Pazdan, Romanczuk, Olszewski – Van den Hurk, Janža

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Attendance: 5673

Jagiellonia: 50. Sławomir Abramowicz – 27. Bartłomiej Wdowik, 3. Dušan Stojinović, 72. Mateusz Skrzypczak, 2. Michał Pazdan, 36. Jakub Lewicki (78, 14. Tomáš Přikryl) – 16. Michal Sáček, 6. Taras Romanczuk, 8. Nené – 28. Marc Gual (84, 19. Paweł Olszewski), 11. Jesús Imaz

Górnik: 1. Daniel Bielica – 13. Emil Bergström, 26. Rafał Janicki, 3. Richard Jensen (46, 7. Dani Pacheco) – 16. Paweł Olkowski (66, 2. Boris Sekulić), 41. Daisuke Yokota (84, 4. Aleksander Paluszek), 6. Damian Rasak, 96. Robert Dadok (46, 15. Norbert Wojtuszek), 64. Erik Janža – 9. Anthony van den Hurk (46, 20. Szymon Włodarczyk), 10. Lukas Podolski

Korona Kielce – Radomiak Radom 2:1 (1:1)

Goals: Szykawka 44′, Kostorz 90′ – Rocha 6′

Yellow carded: Briceag, Deaconu – Luís Machado, Jakubik, Francisco Ramos

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 10 273

Korona: 1. Konrad Forenc – 2. Dominick Zator, 4. Piotr Malarczyk, 66. Miłosz Trojak, 5. Marius Briceag – 28. Marcus Godinho (60, 17. Dawid Błanik), 90. Kyryło Petrow, 13. Ronaldo Deaconu, 11. Nono (75, 8. Dalibor Takáč), 7. Jakub Łukowski (75, 6. Jacek Podgórski) – 99. Jewgienij Szykawka (90, 9. Kacper Kostorz)

Radomiak: 1. Gabriel Kobylak – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 92. Mike Cestor, 33. Dawid Abramowicz – 7. Lisandro Semedo (72, 11. Daniel Pik), 88. Francisco Ramos, 10. Roberto Alves (90, 70. Frank Castañeda), 80. Berto Cayarga (90, 90. Jakub Nowakowski), 20. Luís Machado (90, 18. Krystian Okoniewski) – 17. Leonardo Rocha

Lechia Gdańsk – Miedź Legnica 4:0 (0:0)

Goals: Zwoliński 48′, 88′ (Pk), Durmuş 75′, Paixão 90′

Yellow carded: Friesenbichler – Gülen, Obieta, Kostka, Carolina

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 4733

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 5. Jakub Bartkowski, 23. Mario Maloča, 97. Joel Abu Hanna, 2. Rafał Pietrzak – 11. Dominik Piła, 6. Jarosław Kubicki, 33. Marco Terrazzino (77, 4. Kristers Tobers), 10. Bassekou Diabaté (70, 88. Jakub Kałuziński), 30. Kevin Friesenbichler (46, 99. İlkay Durmuş) – 9. Łukasz Zwoliński (89, 28. Flávio Paixão)

Miedź: 40. Stéfanos Kapíno – 21. Giánnis Massoúras (62, 8. Chuca), 5. Levent Gülen (46, 6. Szymon Matuszek), 25. Nemanja Mijušković, 23. Jurich Carolina, 19. Dimityr Wełkowski – 17. Michael Kostka, 10. Maxime Dominguez, 14. Kamil Drygas, 9. Luciano Narsingh (90, 16. Dawid Drachal) – 11. Koldo Obieta

Legia Warsaw – Stal Mielec 2:0 (0:0)

Goals: Pekhart 49′, Mladenović 85′

Yellow carded: Kapustka

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Attendance: 16 164

Legia: 30. Dominik Hładun – 17. Maik Nawrocki, 55. Artur Jędrzejczyk, 5. Yuri Ribeiro – 13. Paweł Wszołek, 99. Bartosz Slisz, 67. Bartosz Kapustka (78, 86. Igor Strzałek), 20. Ernest Muçi (84, 11. Róbert Pich), 25. Filip Mladenović – 7. Tomáš Pekhart, 39. Maciej Rosołek (56, 18. Patryk Sokołowski)

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 17. Fabian Hiszpański (85, 24. Maciej Wolski), 74. Kamil Kruk, 21. Mateusz Matras, 26. Arkadiusz Kasperkiewicz, 23. Krystian Getinger (85, 32. Fryderyk Gerbowski) – 77. Adam Ratajczyk (56, 10. Mateusz Mak), 5. Álex Vallejo, 8. Kōki Hinokio, 18. Piotr Wlazło (85, 7. Maciej Domański) – 9. Rauno Sappinen (83, 11. Mikołaj Lebedyński)

Piast Gliwice – Lech Poznań 1:1 (0:0)

Goals: Chrapek 64′ – Kwekweskiri 90′

Yellow carded: Mosór, Pyrka – Skóraś, Gurgul, Joel Pereira

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 5448

Piast: 26. František Plach – 77. Arkadiusz Pyrka, 2. Ariel Mosór, 4. Jakub Czerwiński, 98. Aléxandros Katránis – 92. Damian Kądzior (78, 34. Alex Sobczyk), 16. Patryk Dziczek, 20. Grzegorz Tomasiewicz (85, 14. Jakub Holúbek), 6. Michał Chrapek (78, 24. Tom Hateley), 19. Michael Ameyaw (69, 7. Jorge Félix) – 18. Kamil Wilczek

Lech: 35. Filip Bednarek – 44. Alan Czerwiński (75, 2. Joel Pereira), 18. Bartosz Salamon, 37. Ľubomír Šatka (61, 15. Michał Gurgul), 3. Barry Douglas – 50. Adriel Ba Loua (75, 90. Artur Sobiech), 22. Radosław Murawski, 30. Nika Kwekweskiri, 11. Filip Marchwiński (61, 24. João Amaral), 21. Michał Skóraś (61, 23. Kristoffer Velde) – 9. Mikael Ishak

Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław 4:1 (1:0)

Goals: Koczerhin 36′, López 49′, 62′, Nowak 55′ – Yeboah 68′

Yellow carded: Tudor, Cebula, Lederman – Leiva

Referee: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Attendance: 5500

Raków: 1. Vladan Kovačević – 4. Strátos Svárnas, 24. Zoran Arsenić, 3. Milan Rundić – 7. Fran Tudor, 8. Ben Lederman, 30. Władysław Koczerhin (78, 5. Gustav Berggren), 27. Bartosz Nowak (78, 17. Mateusz Wdowiak), 11. Ivi López (81, 9. Sebastian Musiolik), 20. Jean Carlos Silva (81, 25. Bogdan Racovițan) – 21. Vladislavs Gutkovskis (65, 77. Marcin Cebula)

Śląsk: 12. Rafał Leszczyński – 27. Martin Konczkowski (89, 32. Łukasz Gerstenstein), 2. Diogo Verdasca (80, 21. Patryk Szwedzik), 40. Mateusz Stawny, 6. Daníel Leó Grétarsson, 4. Łukasz Bejger – 15. Nahuel Leiva, 28. Michał Rzuchowski, 33. Adrian Łyszczarz (56, 23. Víctor García) – 11. Dennis Jastrzembski (56, 7. John Yeboah), 9. Erik Expósito

Warta Poznań – Cracovia 0:0

Yellow carded: Żurawski, Grzesik – Bochnak, Jablonský

Referee: Wojciech Myć (Lublin)

Attendance: 1547

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik, 54. Dimítris Stavrópoulos, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 3. Jakub Kiełb (65, 22. Konrad Matuszewski) – 30. Miłosz Szczepański (82, 94. Enis Destan), 6. Maciej Żurawski (65, 15. Michał Kopczyński), 16. Miguel Luís (90, 34. Wiktor Pleśnierowicz), 77. Stefan Savić (65, 14. Kamil Kościelny) – 99. Adam Zreľák

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 17. Mateusz Bochnak (65, 4. Paweł Jaroszyński), 24. Jakub Jugas, 85. David Jablonský, 5. Virgil Ghiță, 25. Otar Kakabadze (87, 2. Cornel Râpă) – 11. Michał Rakoczy (78, 20. Karol Knap), 6. Jani Atanasov, 18. Takuto Oshima, 71. Patryk Makuch – 9. Benjamin Källman

Wisła Płock – Widzew Łódź 1:1 (1:0)

Goals: Wolski 40′ – Sánchez 90′

Yellow carded: Šulek – Szota, Żyro

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 4232

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 25. Jakub Rzeźniczak, 3. Steve Kapuadi, 4. Adam Chrzanowski – 15. Kristián Vallo (80, 19. Martin Šulek), 8. Dominik Furman, 23. Filip Lesniak, 14. Mateusz Szwoch, 10. Rafał Wolski (90, 95. Damian Warchoł), 77. Piotr Tomasik – 18. Bartosz Śpiączka (80, 20. Łukasz Sekulski)

Widzew: 26. Henrich Ravas – 7. Mato Miloš (79, 21. Jakub Sypek), 95. Patryk Stępiński, 5. Serafin Szota, 4. Mateusz Żyro (90, 33. Martin Kreuzriegler), 14. Andrejs Cigaņiks (79, 23. Paweł Zieliński) – 19. Bartłomiej Pawłowski, 25. Marek Hanousek, 22. Dominik Kun, 77. Kristoffer Hansen (57, 6. Juljan Shehu) – 9. Jordi Sánchez

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

Goal: Wędrychowski 90′

Yellow carded: Zech, Łęgowski

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 5042

Zagłębie: 87. Sokrátis Dioúdis – 27. Bartłomiej Kłudka, 5. Aleks Ławniczak, 4. Jarosław Jach, 13. Mateusz Grzybek – 26. Kacper Chodyna, 14. Jakub Żubrowski (68, 18. Filip Starzyński), 99. Łukasz Łakomy, 21. Tomasz Pieńko, 39. Damjan Bohar (82, 7. Saša Živec) – 90. Dawid Kurminowski (82, 70. Jakub Świerczok)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 28. Linus Wahlqvist, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 32. Leonárdo Koútris – 27. Sebastian Kowalczyk (87, 20. Alexander Gorgon), 8. Damian Dąbrowski, 99. Mateusz Łęgowski, 22. Wahan Biczachczjan (64, 15. Marcel Wędrychowski), 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahovič (71, 9. Pontus Almqvist)

