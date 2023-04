Legia captain Josue looks in disbelief as his team draw last place Miedz / Mishka

PKO Ekstraklasa Matchday 27: Title Race Stalled

LEGNICA, Poland. April 10 (PSN) – The title race was stalled this week after both Legia Warsaw and Rakow Czestochowa found themselves hitting a road block in the twenty-seventh matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

Neither side were able to collect a full three points, with each only drawing opponents that they were favourites to win against. Rakow ended up having a goalless encounter with Radomiak Radom, not looking that much better from their last week’s poor performance in Warsaw. Meanwhile, Legia found themselves squandering a golden opportunity to take a serious jump in the title race – as they only managed to draw last place Miedz Legnica 2:2, with both goals being scored by Josue for the visitors. Maxime Dominguez and Chuca responded with goals for Radom.

__________________________

Miedź Legnica – Legia Warsaw 2:2 (1:1)

Goals: Dominguez 27′, Chuca 50′ – Josué 41′, 90′ (Pk)

Yellow carded: Tront, Carolina, Wełkowski, Mijušković, Dominguez – Nawrocki, Yuri Ribeiro

Referee: Damian Kos (Gdańsk)

Attendance: 5575

Miedź: 31. Mateusz Abramowicz – 5. Levent Gülen, 25. Nemanja Mijušković, 27. Andrzej Niewulis, 23. Jurich Carolina – 16. Dawid Drachal (75, 21. Giánnis Massoúras), 20. Damian Tront, 10. Maxime Dominguez, 8. Chuca (90, 15. Santiago Naveda), 19. Dimityr Wełkowski (90, 3. Hubert Matynia) – 7. Ángelo Henríquez (71, 9. Luciano Narsingh)

Legia: 30. Dominik Hładun – 17. Maik Nawrocki (62, 55. Artur Jędrzejczyk), 8. Rafał Augustyniak, 5. Yuri Ribeiro – 28. Makana Baku (62, 19. Carlitos), 99. Bartosz Slisz (79, 16. Jurgen Çelhaka), 67. Bartosz Kapustka (62, 13. Paweł Wszołek), 27. Josué, 25. Filip Mladenović – 7. Tomáš Pekhart (78, 39. Maciej Rosołek), 20. Ernest Muçi

__________________________

Radomiak Radom – Raków Częstochowa 0:0

Yellow carded: Cichocki, Luís Machado – Papanikoláou, Gutkovskis

Referee: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Attendance: 3917

Radomiak: 1. Gabriel Kobylak – 14. Damian Jakubik, 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki (70, 92. Mike Cestor), 33. Dawid Abramowicz – 7. Lisandro Semedo (69, 11. Daniel Pik), 88. Francisco Ramos, 77. Chrístos Dónis (75, 2. Thabo Cele), 10. Roberto Alves (89, 19. Jean Franco Sarmiento), 20. Luís Machado (89, 90. Jakub Nowakowski) – 17. Leonardo Rocha

Raków: 1. Vladan Kovačević – 4. Strátos Svárnas, 24. Zoran Arsenić, 3. Milan Rundić (21, 2. Tomáš Petrášek) – 7. Fran Tudor, 8. Ben Lederman, 66. Giánnis Papanikoláou (87, 5. Gustav Berggren), 27. Bartosz Nowak (70, 17. Mateusz Wdowiak), 11. Ivi López (70, 77. Marcin Cebula), 20. Jean Carlos Silva – 21. Vladislavs Gutkovskis

__________________________

Górnik Zabrze – Korona Kielce 1:1 (0:1)

Goals: Krawczyk 66′ – Łukowski 17′

Yellow carded: Dadok, Janža, Okunuki, Rasak – Godinho, Szpakowski, Nono

Red carded: Nono (90)

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Attendance: 11 119

Górnik: 1. Daniel Bielica – 96. Robert Dadok (46, 16. Paweł Olkowski), 13. Emil Bergström, 26. Rafał Janicki, 64. Erik Janža – 41. Daisuke Yokota (60, 11. Mateusz Cholewiak), 6. Damian Rasak, 23. Jean Mvondo, 10. Lukas Podolski, 33. Kanji Okunuki (65, 2. Boris Sekulić) – 20. Szymon Włodarczyk (60, 21. Piotr Krawczyk)

Korona: 1. Konrad Forenc – 2. Dominick Zator, 4. Piotr Malarczyk, 66. Miłosz Trojak, 5. Marius Briceag – 28. Marcus Godinho (61, 17. Dawid Błanik), 13. Ronaldo Deaconu (61, 20. Marcin Szpakowski), 90. Kyryło Petrow (88, 94. Bartosz Kwiecień), 11. Nono, 7. Jakub Łukowski (77, 10. Jacek Kiełb) – 99. Jewgienij Szykawka (88, 9. Kacper Kostorz)

__________________________

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)

Goal: Romanczuk 84′

Yellow carded: Pazdan – De Kamps, Castegren, Maloča

Referee: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Attendance: 8985

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović – 14. Tomáš Přikryl (75, 18. Tomasz Kupisz), 72. Mateusz Skrzypczak, 4. Israel Puerto, 2. Michał Pazdan (82, 3. Dušan Stojinović), 27. Bartłomiej Wdowik – 16. Michal Sáček (63, 10. Camilo Mena), 8. Nené (82, 36. Jakub Lewicki), 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz (75, 39. Aurélien Nguiamba) – 28. Marc Gual

Lechia: 12. Dušan Kuciak – 3. Henrik Castegren, 23. Mario Maloča, 97. Joel Abu Hanna, 2. Rafał Pietrzak – 30. Kevin Friesenbichler (46, 10. Bassekou Diabaté), 4. Kristers Tobers (80, 88. Jakub Kałuziński), 8. Joeri de Kamps (46, 6. Jarosław Kubicki), 28. Flávio Paixão, 33. Marco Terrazzino (88, 5. Jakub Bartkowski) – 9. Łukasz Zwoliński

__________________________

Lech Poznań – Warta Poznań 2:0 (1:0)

Goals: Skóraś 34′, 88′

Yellow carded: Kwekweskiri – Kopczyński, Stavrópoulos

Referee: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Attendance: 20 622

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira, 18. Bartosz Salamon, 16. Antonio Milić, 5. Pedro Rebocho – 50. Adriel Ba Loua (65, 7. Afonso Sousa), 30. Nika Kwekweskiri (65, 22. Radosław Murawski), 6. Jesper Karlström, 11. Filip Marchwiński (75, 23. Kristoffer Velde), 21. Michał Skóraś (90, 44. Alan Czerwiński) – 9. Mikael Ishak (90, 90. Artur Sobiech)

Warta: 1. Adrian Lis – 14. Kamil Kościelny (64, 3. Jakub Kiełb), 54. Dimítris Stavrópoulos, 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski – 24. Kajetan Szmyt, 6. Maciej Żurawski (88, 94. Enis Destan), 15. Michał Kopczyński (65, 8. Niilo Mäenpää), 30. Miłosz Szczepański (76, 77. Stefan Savić) – 99. Adam Zreľák

__________________________

Pogoń Szczecin – Cracovia 3:2 (2:1)

Goals: Koútris 15′, Biczachczjan 17′, Gorgon 88′ – Bochnak 3′, Atanasov 54′

Referee: Bartosz Frankowski (Toruń)

Attendance: 17 125

Pogoń: 81. Bartosz Klebaniuk – 28. Linus Wahlqvist, 68. Danijel Lončar, 23. Benedikt Zech, 32. Leonárdo Koútris (81, 4. Léo Borges) – 22. Wahan Biczachczjan (90, 13. Kóstas Triantafyllópoulos), 8. Damian Dąbrowski, 99. Mateusz Łęgowski (78, 15. Marcel Wędrychowski), 27. Sebastian Kowalczyk, 11. Kamil Grosicki – 20. Alexander Gorgon

Cracovia: 23. Karol Niemczycki – 25. Otar Kakabadze, 24. Jakub Jugas, 5. Virgil Ghiță, 4. Paweł Jaroszyński (82, 3. Michal Sipľak) – 18. Takuto Oshima, 6. Jani Atanasov, 20. Karol Knap, 10. Jewhen Konoplanka (67, 2. Cornel Râpă), 17. Mateusz Bochnak – 9. Benjamin Källman

__________________________

Śląsk Wrocław – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Goal: Félix 82′

Yellow carded: Janasik, Poprawa, Samiec-Talar – Chrapek

Referee: Karol Arys (Szczecin)

Attendance: 5993

Śląsk: 12. Rafał Leszczyński – 27. Martin Konczkowski, 2. Diogo Verdasca (90, 21. Patryk Szwedzik), 34. Konrad Poprawa, 4. Łukasz Bejger (73, 6. Daníel Leó Grétarsson), 19. Patryk Janasik – 28. Michał Rzuchowski (67, 24. Piotr Samiec-Talar), 8. Patrick Olsen, 17. Petr Schwarz – 7. John Yeboah (90, 10. Caye Quintana), 9. Erik Expósito (67, 11. Dennis Jastrzembski)

Piast: 26. František Plach – 77. Arkadiusz Pyrka, 2. Ariel Mosór, 4. Jakub Czerwiński (46, 3. Miguel Muñoz), 14. Jakub Holúbek – 19. Michael Ameyaw, 24. Tom Hateley, 20. Grzegorz Tomasiewicz, 6. Michał Chrapek (85, 28. Michał Kaput), 98. Aléxandros Katránis (70, 27. Gabriel Kirejczyk) – 7. Jorge Félix (90, 34. Alex Sobczyk)

__________________________

Widzew Łódź – Stal Mielec 0:2 (0:1)

Goals: Ciepiela 10′, Mak 52′

Yellow carded: Shehu, Sánchez – Flis

Referee: Łukasz Kuźma (Białystok)

Attendance: 16 342

Widzew: 26. Henrich Ravas – 7. Mato Miloš (66, 22. Dominik Kun), 95. Patryk Stępiński (74, 3. Bożidar Czorbadżijski), 5. Serafin Szota, 33. Martin Kreuzriegler, 14. Andrejs Cigaņiks (74, 77. Kristoffer Hansen) – 21. Jakub Sypek (66, 29. Łukasz Zjawiński), 25. Marek Hanousek, 6. Juljan Shehu (66, 10. Juliusz Letniowski), 19. Bartłomiej Pawłowski – 9. Jordi Sánchez

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 17. Fabian Hiszpański (22, 24. Maciej Wolski), 26. Arkadiusz Kasperkiewicz, 21. Mateusz Matras, 4. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger (90, 6. Leândro) – 10. Mateusz Mak (72, 8. Kōki Hinokio), 16. Paweł Żyra (72, 5. Álex Vallejo), 18. Piotr Wlazło, 7. Maciej Domański – 92. Bartłomiej Ciepiela (72, 9. Rauno Sappinen)

__________________________

Wisła Płock – Zagłębie Lubin 2:0 (0:0)

Goals: Sekulski 54′, Warchoł 71′

Yellow carded: Kapuadi, Tomasik, Gradecki – Poletanović

Referee: Paweł Malec (Łódź)

Attendance: 4222

Wisła: 69. Bartłomiej Gradecki – 71. Jakub Szymański, 3. Steve Kapuadi, 25. Jakub Rzeźniczak – 89. Aleksander Pawlak (86, 9. Dawid Kocyła), 14. Mateusz Szwoch, 23. Filip Lesniak, 10. Rafał Wolski (78, 8. Dominik Furman), 77. Piotr Tomasik – 20. Łukasz Sekulski (68, 95. Damian Warchoł), 18. Bartosz Śpiączka (86, 11. Martin Hašek)

Zagłębie: 87. Sokrátis Dioúdis – 13. Mateusz Grzybek, 2. Bartosz Kopacz, 4. Jarosław Jach, 55. Luís Mata (73, 27. Bartłomiej Kłudka) – 26. Kacper Chodyna, 20. Marko Poletanović, 99. Łukasz Łakomy (73, 14. Jakub Żubrowski), 21. Tomasz Pieńko (77, 18. Filip Starzyński), 39. Damjan Bohar (58, 9. Tornike Gaprindaszwili) – 70. Jakub Świerczok (59, 19. Rafał Adamski)

