Lechia were able to steal a win at the very end with a long distance strike from Gajos / Legionisci/Mishka

PKO Ekstraklasa Matchday 33: Relegated Lechia Stun Legia

GDANSK, Poland. May 21 (PSN) – Lechia Gdansk were able to pull an upset over Legia Warsaw in the thirty-third matchday of the 2022/2023 PKO Ekstraklasa season.

The Bialo-Zieloni won 1:0 against the Legion in their last home match of the season right before their eventual relegation to the 1 Liga. With Legia’s chances at winning the league already gone, Lechia were able to take advantage of the capital outfit’s lack of urgency. The decisive goal was scored in extra time with Maciej Gajos scored from a long strike in his own half, beating the out of position Legia goalkeeper Kacper Tobiasz. Despite the great disappointment felt for Lechia’s lacklustre season, David Badia’s side were able to at least give their fans one last taste of victory at home, and with Legia of all teams!

__________________________

Lechia Gdańsk – Legia Warsaw 1:0 (0:0)

Goal: Gajos 90′

Referee: Szymon Marciniak (Płock)

Attendance: 15 832

Lechia: 12. Dušan Kuciak (68, 1. Michał Buchalik) – 5. Jakub Bartkowski, 23. Mario Maloča, 4. Kristers Tobers, 2. Rafał Pietrzak – 11. Dominik Piła (67, 10. Bassekou Diabaté), 6. Jarosław Kubicki, 88. Jakub Kałuziński, 99. İlkay Durmuş (84, 7. Maciej Gajos) – 79. Kacper Sezonienko (67, 9. Łukasz Zwoliński), 28. Flávio Paixão (45, 33. Marco Terrazzino)

Legia: 1. Kacper Tobiasz – 29. Lindsay Rose, 8. Rafał Augustyniak, 17. Maik Nawrocki – 13. Paweł Wszołek, 99. Bartosz Slisz, 16. Jurgen Çelhaka (77, 18. Patryk Sokołowski), 27. Josué (87, 86. Igor Strzałek), 28. Makana Baku – 39. Maciej Rosołek (66, 9. Blaž Kramer), 20. Ernest Muçi (77, 19. Carlitos)

__________________________

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin 2:1 (0:0)

Goals: Włodarczyk 78′ (Pk), Podolski 90′ – Almqvist 83′

Yellow carded: Olkowski, Yokota, Podolski – Zech, Wahlqvist, Zahovič, Stolarski, Koútris

Referee: Tomasz Kwiatkowski (Warsaw)

Attendance: 21 474

Górnik: 1. Daniel Bielica – 2. Boris Sekulić, 13. Emil Bergström, 3. Richard Jensen (43, 5. Kryspin Szcześniak), 64. Erik Janža – 16. Paweł Olkowski (59, 33. Kanji Okunuki), 6. Damian Rasak, 7. Dani Pacheco (59, 96. Robert Dadok), 10. Lukas Podolski, 41. Daisuke Yokota – 20. Szymon Włodarczyk (80, 21. Piotr Krawczyk)

Pogoń: 1. Dante Stipica – 28. Linus Wahlqvist (60, 41. Paweł Stolarski), 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 32. Leonárdo Koútris – 22. Wahan Biczachczjan (60, 27. Sebastian Kowalczyk), 99. Mateusz Łęgowski (46, 7. Rafał Kurzawa), 8. Damian Dąbrowski, 20. Alexander Gorgon (79, 15. Marcel Wędrychowski), 11. Kamil Grosicki – 10. Luka Zahovič (69, 9. Pontus Almqvist)

__________________________

Jagiellonia Białystok – Cracovia 1:1 (1:0)

Goals: Imaz 14′ – Romanczuk 58′ (OG)

Yellow carded: Pazdan – Hoskonen

Referee: Karol Arys (Szczecin)

Attendance: 16 251

Jagiellonia: 1. Zlatan Alomerović (46, 50. Sławomir Abramowicz) – 14. Tomáš Přikryl, 32. Miłosz Matysik (40, 72. Mateusz Skrzypczak), 4. Israel Puerto, 2. Michał Pazdan (75, 3. Dušan Stojinović), 5. Bojan Nastić (55, 27. Bartłomiej Wdowik) – 16. Michal Sáček, 39. Aurélien Nguiamba (75, 18. Tomasz Kupisz), 6. Taras Romanczuk, 11. Jesús Imaz – 28. Marc Gual

Cracovia: 31. Lukáš Hroššo – 2. Cornel Râpă, 22. Arttu Hoskonen, 24. Jakub Jugas, 5. Virgil Ghiță, 17. Mateusz Bochnak – 9. Benjamin Källman (88, 38. Jakub Myszor), 18. Takuto Oshima (79, 6. Jani Atanasov), 20. Karol Knap (85, 10. Jewhen Konoplanka), 11. Michał Rakoczy (85, 36. Kacper Jodłowski) – 71. Patryk Makuch

__________________________

Korona Kielce – Lech Poznań 0:3 (0:1)

Goals: Velde 33′, 56′, Marchwiński 53′

Yellow carded: Murawski

Referee: Piotr Lasyk (Bytom)

Attendance: 14 279

Korona: 73. Marcel Zapytowski – 2. Dominick Zator, 4. Piotr Malarczyk, 66. Miłosz Trojak, 5. Marius Briceag (74, 28. Marcus Godinho) – 6. Jacek Podgórski, 8. Dalibor Takáč (62, 13. Ronaldo Deaconu), 90. Kyryło Petrow, 11. Nono (62, 10. Jacek Kiełb), 7. Jakub Łukowski (62, 17. Dawid Błanik) – 99. Jewgienij Szykawka (80, 9. Kacper Kostorz)

Lech: 35. Filip Bednarek – 2. Joel Pereira, 25. Filip Dagerstål, 37. Ľubomír Šatka, 5. Pedro Rebocho (84, 3. Barry Douglas) – 21. Michał Skóraś (75, 54. Filip Wilak), 22. Radosław Murawski (84, 24. João Amaral), 6. Jesper Karlström, 30. Nika Kwekweskiri (65, 90. Artur Sobiech), 23. Kristoffer Velde (75, 50. Adriel Ba Loua) – 11. Filip Marchwiński

__________________________

Radomiak Radom – Widzew Łódź 3:1 (2:1)

Goals: Castañeda 6′, Abramowicz 45′, Semedo 85′ – Terpiłowski 7′

Yellow carded: Kun, Shehu

Referee: Tomasz Musiał (Kraków)

Attendance: 4444

Radomiak: 1. Gabriel Kobylak – 11. Daniel Pik (79, 8. Luizão), 29. Raphael Rossi, 16. Mateusz Cichocki, 33. Dawid Abramowicz – 7. Lisandro Semedo (90, 18. Krystian Okoniewski), 77. Chrístos Dónis (90, 2. Thabo Cele), 10. Roberto Alves, 70. Frank Castañeda, 80. Berto Cayarga (86, 90. Jakub Nowakowski) – 19. Jean Franco Sarmiento

Widzew: 26. Henrich Ravas – 7. Mato Miloš (73, 10. Juliusz Letniowski), 95. Patryk Stępiński, 4. Mateusz Żyro, 33. Martin Kreuzriegler, 92. Fábio Nunes (46, 23. Paweł Zieliński) – 14. Andrejs Cigaņiks (83, 29. Łukasz Zjawiński), 22. Dominik Kun, 6. Juljan Shehu, 19. Bartłomiej Pawłowski (33, 77. Kristoffer Hansen; 73, 21. Jakub Sypek) – 13. Ernest Terpiłowski

__________________________

Śląsk Wrocław – Miedź Legnica 4:2 (2:0)

Goals: Schwarz 38′, Yeboah 40′, 74′, Leiva 56′ – Niewulis 52′, Obieta 90′

Yellow carded: Leiva, Schwarz – Mijušković, Drygas, Matuszek

Referee: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Attendance: 16 005

Śląsk: 1. Michał Szromnik – 27. Martin Konczkowski, 4. Łukasz Bejger, 6. Daníel Leó Grétarsson, 23. Víctor García – 24. Piotr Samiec-Talar (79, 33. Adrian Łyszczarz), 28. Michał Rzuchowski, 17. Petr Schwarz (90, 3. Mariusz Pawelec), 15. Nahuel Leiva (86, 25. Marcel Zylla) – 9. Erik Expósito, 7. John Yeboah

Miedź: 31. Mateusz Abramowicz – 5. Levent Gülen, 25. Nemanja Mijušković, 27. Andrzej Niewulis (84, 6. Szymon Matuszek), 23. Jurich Carolina (46, 9. Luciano Narsingh) – 17. Michael Kostka, 20. Damian Tront, 15. Santiago Naveda (69, 3. Hubert Matynia), 14. Kamil Drygas, 19. Dimityr Wełkowski (90, 16. Dawid Drachal) – 79. Olaf Kobacki (46, 11. Koldo Obieta)

__________________________

Warta Poznań – Piast Gliwice 1:1 (1:1)

Goals: Szmyt 23′ (Pk) – Chrapek 5′

Yellow carded: Grzesik, Ivanov, Kupczak – Ameyaw

Referee: Patryk Gryckiewicz (Toruń)

Attendance: 1857

Warta: 1. Adrian Lis – 2. Jan Grzesik (58, 94. Enis Destan), 54. Dimítris Stavrópoulos (89, 5. Bartosz Kieliba), 44. Dawid Szymonowicz, 4. Robert Ivanov, 22. Konrad Matuszewski – 24. Kajetan Szmyt, 8. Niilo Mäenpää (77, 6. Maciej Żurawski), 21. Mateusz Kupczak (76, 30. Miłosz Szczepański), 77. Stefan Savić – 99. Adam Zreľák (89, 23. Jędrzej Hanuszczak)

Piast: 26. František Plach – 77. Arkadiusz Pyrka, 2. Ariel Mosór (13, 3. Miguel Muñoz), 4. Jakub Czerwiński, 98. Aléxandros Katránis – 19. Michael Ameyaw (75, 22. Tomasz Mokwa), 24. Tom Hateley, 20. Grzegorz Tomasiewicz, 6. Michał Chrapek, 7. Jorge Félix – 18. Kamil Wilczek

__________________________

Wisła Płock – Raków Częstochowa 1:2 (1:0)

Goals: Sekulski 10′ – Koczerhin 81′, 86′

Yellow carded: Kolar, Szwoch, Cielemęcki, Kapuadi, Šulek – Racovițan, Długosz, Jean Carlos Silva

Referee: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Attendance: 4300

Wisła: 1. Krzysztof Kamiński – 19. Martin Šulek (90, 21. Igor Drapiński), 25. Jakub Rzeźniczak, 3. Steve Kapuadi, 77. Piotr Tomasik – 9. Dawid Kocyła (56, 23. Filip Lesniak), 14. Mateusz Szwoch, 8. Dominik Furman, 10. Rafał Wolski, 24. Marko Kolar (62, 18. Bartosz Śpiączka) – 20. Łukasz Sekulski (62, 7. Radosław Cielemęcki)

Raków: 12. Kacper Trelowski – 25. Bogdan Racovițan (46, 71. Wiktor Długosz), 24. Zoran Arsenić, 4. Strátos Svárnas – 7. Fran Tudor, 66. Giánnis Papanikoláou (82, 5. Gustav Berggren), 30. Władysław Koczerhin, 17. Mateusz Wdowiak (56, 27. Bartosz Nowak), 77. Marcin Cebula (73, 8. Ben Lederman), 20. Jean Carlos Silva – 99. Fabian Piasecki (73, 21. Vladislavs Gutkovskis)

__________________________

Zagłębie Lubin – Stal Mielec 2:0 (2:0)

Goals: Gaprindaszwili 33′, Kurminowski 45′

Yellow carded: Ciepiela, Kruk

Referee: Paweł Malec (Łódź)

Attendance: 5822

Zagłębie: 87. Sokrátis Dioúdis – 27. Bartłomiej Kłudka, 2. Bartosz Kopacz, 5. Aleks Ławniczak, 13. Mateusz Grzybek – 26. Kacper Chodyna, 20. Marko Poletanović, 99. Łukasz Łakomy (75, 6. Tomasz Makowski), 18. Filip Starzyński (64, 21. Tomasz Pieńko), 9. Tornike Gaprindaszwili (75, 7. Saša Živec) – 90. Dawid Kurminowski (86, 15. Martin Doležal)

Stal: 41. Bartosz Mrozek – 17. Fabian Hiszpański (74, 24. Maciej Wolski), 74. Kamil Kruk, 21. Mateusz Matras, 4. Marcin Flis, 23. Krystian Getinger (74, 6. Leândro) – 10. Mateusz Mak (59, 8. Kōki Hinokio), 32. Fryderyk Gerbowski (80, 11. Mikołaj Lebedyński), 18. Piotr Wlazło (74, 16. Paweł Żyra), 7. Maciej Domański – 92. Bartłomiej Ciepiela

For breaking stories and all the great banter like us on Facebook: facebook.com/psnfutbol